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Llegó primero, amagó a la esposa y esperó sentado al tecladista de Camilo Séptimo para matarlo: la cronología del multihomicidio en Atizapán

La captura ocurrió tras el hallazgo de cuatro víctimas en un pent house de Atizapán, con apoyo de autoridades del Estado de México, CDMX y la SSPC

Camilo Séptimo en concierto. Crédito: Especial
Camilo Séptimo en concierto. Crédito: Especial
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Esta es la cronología de los hechos del multihomicidio ocurrido en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, según las indagatorias de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) compartidas por el periodista Antonio Nieto en su cuenta de X.

El ataque dejó cuatro muertos, el tecladista y fundador de la agrupación Camilo Séptimo, Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, de 38 años; su esposa, Ana Paola, de 35 años y con cuatro meses de embarazo; su hija de tres años, y una mujer de 21 años que se desempeñaba como empleada doméstica.

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De acuerdo con la FGJEM, los hechos ocurrieron entre las 17:30 y las 19:40 horas del 1 de septiembre, al interior de un pent house del fraccionamiento Grand Viure, en la colonia Bosques Esmeralda, Zona Esmeralda del municipio de Atizapán de Zaragoza.

Llegada al domicilio y el sometimiento de la familia

Diego Sebastián “N”, identificado por la fiscalía como socio de negocios de Jonathan Meléndez, ingresó al edificio a las 17:24 horas de aquel día, ya que Meléndez se habría cuidado de ver con Diego “N”. El músico aún no había llegado, por lo que quien le abrió la puerta fue Ana Paola, esposa de Samuel Meléndez.

Vista en plano cenital de un hombre con gorra verde, gafas y abrigo dentro de un ascensor con paredes metálicas.
En el interior de un ascensor, mira arriba mientras espera que se habrán las puertas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una cámara de seguridad instalada dentro del elevador del edificio captó a Diego Sebastián “N” mientras llegaba al domicilio. En la grabación se le observa con gorra, lentes oscuros, chamarra negra y una mochila, mirando hacia arriba mientras esperaba que se abrieran las puertas.

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El material fue difundido inicialmente en la red social X por el periodista Carlos Jiménez, quien señaló que Diego Sebastián era socio de Jonathan Meléndez Ochoa y amigo de su familia.

El multihomicidio de Atizapán se originó cuando Diego Sebastián, presuntamente identificado como socio del tecladista, ingresó al departamento familiar y sometió a la esposa embarazada y a la hija menor del músico. Ambas fueron maniatadas y recibieron disparos de arma de fuego en la cabeza, según el reporte de la fiscalía.

El canino también fue encontrado maniatado y sin vida, de acuerdo con la FGJEM. El perro de la familia, un golden retriever, habría sido amarrado por Ana Paola para que no alertara a nadie, siguiendo indicaciones del presunto agresor.

Llegó primero, amagó a la esposa y esperó sentado al tecladista de Camilo Séptimo para matarlo: la cronología del multihomicidio en Atizapán. X - @siete_letras
Llegó primero, amagó a la esposa y esperó sentado al tecladista de Camilo Séptimo para matarlo: la cronología del multihomicidio en Atizapán. X - @siete_letras

Los cuerpos de Ana Paola y de su hija “Sofi” de tres años fueron localizados en el baño de la habitación principal del departamento.

El ataque contra la empleada doméstica

La empleada doméstica de la familia, de 21 años, se encontraba en otra zona del departamento junto a un hijo menor del matrimonio, de seis años de edad, quien resultó ileso al esconderse bajo su cama al oír las detonaciones de arma de fuego.

Llegó primero, amagó a la esposa y esperó sentado al tecladista de Camilo Séptimo para matarlo: la cronología del multihomicidio en Atizapán. X - @siete_letras
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Su cuerpo fue hallado posteriormente en el cuarto de servicio de la vivienda, con impacto de arma de fuego, según los reportes oficiales de la fiscalía.

El regreso de Jonathan y su asesinato

Cuando Jonathan Meléndez llegó al departamento, Diego Sebastián “N” lo esperaba en la sala. El presunto agresor le exigió dinero que, según manifestó, le pertenecía.

Presuntamente la cifra acreditada son 300 mil pesos, aunque este monto no está acreditado dentro de la carpeta de investigación. Ambos discutieron. Fue en ese momento cuando Jonathan se percató de lo que había ocurrido con su familia.

Llegó primero, amagó a la esposa y esperó sentado al tecladista de Camilo Séptimo para matarlo: la cronología del multihomicidio en Atizapán. X - @siete_letras
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Le gritó a su esposa sin obtener respuesta. Diego lo sometió, lo amarró, lo amordazó y le disparó mientras estaba en el sillón.

Fue detenido junto con Diego Sebastián por elementos de la fiscalía mexiquense, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El chofer de Diego “N”, identificado como Gerardo “N”, esperaba afuera del edificio.

El rescate del único sobreviviente

Jonathan había llamado previamente a un amigo y le advirtió que sostendría una reunión con su socio, con quien tenía problemas. Le pidió que, si no se comunicaba con él, diera aviso a las autoridades.

Al no recibir noticias, el amigo acudió al departamento y descubrió que se había cometido el crimen, según el reporte de la fiscalía.

Los policías que llegaron al lugar encontraron con vida al hijo menor de Jonathan, de seis años, sin signos de violencia.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó que en coordinación con la Fiscalía mexiquense y la Policía de la Ciudad de México se logró ubicar y detener a los dos presuntos agresores en menos de 12 horas tras el hallazgo de los cuerpos.

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