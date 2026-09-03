México

AMLO “está en el corazón del pueblo”: Sheinbaum responde a las críticas de división en Morena

La mandataria nacional dijo que hay políticos a los que se les recuerda como ladrones, corruptos y entreguistas, pero en cambio, AMLO se quedó en el corazón del pueblo y eso no cambiaría

La presidenta Claudia Sheinbaum dio las declaraciones en su conferencia de prensa matutina. (Crédito: Gobierno de México)
La presidenta Claudia Sheinbaum dio las declaraciones en su conferencia de prensa matutina. (Crédito: Gobierno de México)
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Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dijo este jueves, durante su conferencia de prensa, que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se encuentra en el corazón del pueblo.

Esto, en el contexto de las críticas que han surgido tras la supuesta división dentro del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

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Ante la pregunta de un periodista sobre si ya tiene preparado su “testamento político”, la mandataria dijo que ella tiene listo, pero su testamento normal, y aclaró que solamente cuenta con una propiedad, que se trata de un departamento de interés social en Santa Úrsula Coapa, a un costado del Estadio Azteca.

“Realmente estoy heredando en vida a mis hijos, así pienso, ahora las regalías del libro que obtuve también se las di a mis hijos, así pienso, pero testamento político no tengo preparado”, señaló ante medios de comunicación.

Dijo que pensaba que uno se llevaba, al final, lo que piensa la gente, su reputación, lo que piensan los hijos de su madre, sus nietos y lo que piensa el pueblo de México, y aseguró que ese es el mejor legado que se pueda dejar.

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Sheinbaum ha negado que haya división dentro de Morena.
Sheinbaum ha negado que haya división dentro de Morena.

“En el caso del presidente López Obrador, como lo he dicho, está en el corazón del pueblo de México, por más que digan lo que digan, que sigan hablando de él, por más que no le guste a algunos, él se quedó en el corazón del pueblo y eso no va a cambiar”, aseguró.

Dijo que hay otros políticos que se quedaron con la reputación de ladrones, corruptos, entreguistas y de haber dejado una historia de muerte. “Ese es el legado”, dijo.

Sheinbaum niega división en Morena

Apenas el pasado miércoles, Sheinbaum, también durante su conferencia matutina, desestimó las versiones que plantean una profunda divisiónentre ella y el expresidente Andrés Manuel López Obrador, así como la existencia de bandos identificados como “obradoristas” y “claudistas” al interior de Morena.

La mandataria calificó ese planteamiento como “absolutamente absurdo” y afirmó que López Obrador “ha sido sumamente respetuoso” con su gobierno. Según su versión, el expresidente no le ha enviado ningún mensaje del tipo “haz esto, haz aquello” ni ha expresado desacuerdo con decisiones de su administración.

Sheinbaum explicó que López Obrador se encuentra actualmente “retirado de la vida pública en términos de la acción política”, dedicado a terminar su segundo libro. Señaló que, tras más de 30 años combinando pensamiento y acción política, el expresidente ahora se enfoca en la reflexión, mientras que la parte de la acción de gobierno “ya nos toca a otros”.

En la conferencia matutina de este miércoles, la mandataria desestima versiones sobre bandos internos y sostiene que el exmandatario se mantiene respetuoso y fuera de la toma de decisiones en su administración
En la conferencia matutina de este miércoles, la mandataria desestima versiones sobre bandos internos y sostiene que el exmandatario se mantiene respetuoso y fuera de la toma de decisiones en su administración

La presidenta vinculó las versiones sobre un supuesto control de López Obrador desde fuera del gobierno con un sesgo de género. Sostuvo que la narrativa de que “detrás de la presidenta está gobernando López Obrador” responde a “una idea muy machista”, que asume que las mujeres no tienen capacidad para ejercer el gobierno por sí mismas.

Sheinbaum vinculó estos señalamientos con lo ocurrido en semanas recientes en torno al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York por presuntos vínculos con el narcotráfico —proceso que hasta el momento no ha derivado en una resolución judicial confirmada—.

Según la presidenta, a partir de ese episodio “se inventaron” la idea de una pugna interna, bajo la cual ella tendría que “poner a sus candidatos” en 2027 para demostrar control político. Sheinbaum lo negó de forma tajante: afirmó que las candidaturas en Morena las define el pueblo, “porque lo ponen las encuestas”, y que ni ella ni en su momento López Obrador han participado directamente en esas definiciones.

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