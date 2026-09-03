Sheinbaum destaca el trabajo ‘silencioso’ de Rosa Icela por la gobernabilidad del país

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La presidenta Claudia Sheinbaum destacó este jueves el trabajo que realiza Rosa Icela Rodríguez al frente de la Secretaría de Gobernación (Segob) y aseguró que buena parte de sus labores no suele tener visibilidad pública porque están enfocadas en mantener la gobernabilidad y resolver conflictos antes de que escalen.

Durante la conferencia matutina, la mandataria reconoció al equipo de Segob por su participación en la atención de comunidades, la resolución de conflictos sociales y la coordinación de distintas dependencias del Gobierno de México.

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Sheinbaum señaló que las tareas que no generan grandes titulares en los medios también son relevantes para el funcionamiento del país, pues implican establecer acuerdos, atender demandas sociales y coordinar acciones entre gobiernos e instituciones.

Sheinbaum destaca labor de Rosa Icela en Guerrero

Como ejemplo del trabajo que realiza la Secretaría de Gobernación, Claudia Sheinbaum recordó la atención a las familias desplazadas de comunidades de la montaña de Guerrero.

La presidenta explicó que, ante la situación registrada en esa región, el gabinete de seguridad se reunió y ella pidió a Rosa Icela Rodríguez trasladar a distintas secretarías hacia los municipios con mayores problemas, con el acompañamiento de la Guardia Nacional.

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Uno de los primeros objetivos fue resolver el cierre de caminos, en coordinación con el Gobierno de Guerrero. Posteriormente, las autoridades permanecieron en la zona para atender las necesidades de las comunidades.

De acuerdo con Sheinbaum, este trabajo permitió el retorno de familias desplazadas y requirió una coordinación permanente para atender distintos problemas:

Seguridad ante la presencia de grupos delictivos en algunas zonas.

Atención a las familias que regresaron a sus comunidades.

Entrega de maíz y frijol ante los efectos de la sequía.

Coordinación para atender necesidades educativas.

Construcción de una preparatoria para jóvenes de la región.

La presidenta subrayó que este tipo de acciones representan solamente una parte de las tareas que realiza Gobernación en los territorios del país.

“Es un trabajo muy intenso”, señaló Sheinbaum, al explicar que la dependencia debe coordinar a distintas áreas del gobierno para resolver conflictos y atender directamente a la población.

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Gobernación interviene en conflictos por obras y atención a las causas

Otro de los ejemplos mencionados por Claudia Sheinbaum fue la participación de la Secretaría de Gobernación en los conflictos sociales relacionados con grandes proyectos de infraestructura.

La presidenta explicó que, cuando se construyen obras como los trenes hacia el norte del país, el tren a Pachuca o el tren a Querétaro, pueden surgir inconformidades de habitantes o grupos que desconocen determinados aspectos de los proyectos.

Aunque dependencias como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) realizan sus propias funciones, Gobernación participa en la coordinación y resolución de las problemáticas sociales.

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En ese sentido, Sheinbaum destacó que la dependencia encabezada por Rosa Icela Rodríguez ayuda a:

Coordinar reuniones entre autoridades y comunidades.

Instalar mesas de trabajo .

Escuchar y atender inconformidades.

Facilitar acuerdos entre las partes.

Coordinar a diferentes dependencias federales.

La mandataria también destacó el programa “Atención a las causas”, que forma parte de la estrategia de seguridad del Gobierno de México.

A través de esta política se coordinan acciones de distintas dependencias en zonas donde se busca prevenir delitos mediante atención social. Entre las actividades mencionadas por Sheinbaum están la regularización de tierras, la entrega de documentos de identidad y acciones educativas.

También se coordinan programas dirigidos a jóvenes, como Jóvenes Construyendo el Futuro, además de acciones de prevención del delito y actividades comunitarias.

Sheinbaum también reconoció el trabajo de organismos vinculados con Gobernación, entre ellos la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

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“Sí al desarme, sí a la paz”: casi 14 mil armas entregadas

Otro de los programas que la presidenta puso como ejemplo del trabajo de Gobernación fue “Sí al desarme, sí a la paz”.

Sheinbaum explicó que, mientras los operativos de seguridad han permitido asegurar alrededor de 35 mil armas de fuego, el programa de desarme voluntario ha conseguido que la población entregue cerca de 14 mil armas.

La mandataria consideró relevante esta cifra porque representa aproximadamente 40% de las armas incautadas mediante operativos de seguridad, pero a través de un mecanismo voluntario.

Para Sheinbaum, este resultado muestra la importancia de las acciones de prevención y construcción de paz que coordina la Secretaría de Gobernación.

Por ello, aprovechó la conferencia para agradecer a Rosa Icela Rodríguez y a su equipo por las labores que, aunque en ocasiones no tienen una amplia cobertura mediática, contribuyen a mantener la gobernabilidad.

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“Es un trabajo muy importante e indispensable para el país”, sostuvo la presidenta al referirse a las funciones de la secretaria de Gobernación.

Rosa Icela adelanta nuevo informe sobre el caso Ayotzinapa

Durante la misma conferencia matutina, Rosa Icela Rodríguez adelantó que el Gobierno de México presentará próximamente un nuevo informe sobre el caso Ayotzinapa, relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa ocurrida en septiembre de 2014.

La secretaria de Gobernación explicó que, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), se están utilizando nuevas metodologías y herramientas tecnológicas para analizar información y realizar búsquedas en campo. Estas acciones, dijo, han permitido obtener elementos para desarrollar nuevas líneas de investigación.

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Rodríguez señaló además que las investigaciones han derivado en la detención y vinculación de personas que anteriormente no habían sido investigadas por su posible relación con el caso.

La funcionaria adelantó que en los próximos días se dará a conocer un informe integral y reiteró el compromiso del Gobierno de México de que “no habrá impunidad” y que ninguna persona estará por encima de la ley.

El Gobierno federal también mantiene, de acuerdo con Rodríguez, coordinación con las familias de los estudiantes desaparecidos y colectivos, además de continuar con acciones de búsqueda en territorio.

El nuevo informe se dará a conocer en un contexto en el que la administración de Claudia Sheinbaum ha planteado continuar las investigaciones del caso y presentar avances derivados de las nuevas líneas de investigación.

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