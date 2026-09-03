Filtran video donde policías rescantan al hijo de Jonathan Meléndez tras multihomicidio: “Tenemos un niño”

Filtran video dónde policías rescantan al hijo de Jonathan Meléndez tras multihomicidio de toda su familia (Instagram/@camiloseptimomx)

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Un video difundido en redes sociales -del periodista Carlos Jiménez- muestra el momento en que elementos de la Marina y policías municipales de Atizapán de Zaragoza localizan con vida al hijo de seis años de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, la noche del pasado martes 1 de septiembre, tras el multihomicidio de su esposa embarazada, su hija de tres años, una trabajadora del hogar y la mascota familiar dentro de un departamento en la Zona Esmeralda.

Las imágenes, compartidas por periodistas de nota roja, registran el ingreso de los cuerpos de seguridad al inmueble del fraccionamiento Grand Viure poco antes de la medianoche. Los agentes recorren habitación por habitación con linternas y armas en posición de resguardo.

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En un cuarto, tras revisar bajo el mobiliario, uno de los oficiales exclama: “tenemos un niño”. El grupo se aproxima con cautela, retira parte del entorno que rodeaba al menor y lo extrae del sitio donde permaneció oculto durante buena parte del ataque contra su familia.

El material no muestra el rostro del menor con claridad y se difundió sin que las autoridades confirmaran su origen exacto. Las escenas posteriores registran a los elementos trasladando al niño hacia el exterior del inmueble, ya bajo resguardo, mientras otros efectivos continúan la inspección de las habitaciones contiguas donde se localizaron los cuerpos de las víctimas.

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El menor permaneció escondido bajo una cama durante el ataque

El menor permaneció escondido bajo una cama durante el ataque (Instagram: camiloseptimomx)

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, el hijo de Jonathan Meléndez se escondió bajo una cama en el momento en que se produjo la agresión contra su familia. Esa decisión, según las primeras indagatorias, le permitió mantenerse fuera del alcance directo del o los agresores durante el tiempo que duró el ataque.

El menor fue extraído del inmueble sin huellas de violencia física. La Policía Municipal de Atizapán de Zaragoza reportó el hallazgo a las 23:50 horas del martes 1 de septiembre, después de que los primeros cuerpos de auxilio ingresaron al departamento ubicado en la torre residencial de Grand Viure.

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Tras su rescate, el niño quedó bajo resguardo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), que posteriormente lo entregó a familiares directos. Las autoridades no han detallado el procedimiento médico o psicológico inmediato que recibió el menor tras el hallazgo.

El niño será llamado a declarar como único testigo presencial

Debido a que el menor presenció los hechos desde su escondite, las autoridades confirmaron que será citado a declarar mediante protocolos especializados para infantes. Esta condición lo convierte en el único testigo presencial del multihomicidio que afectó a su núcleo familiar directo.

Los protocolos para menores víctimas o testigos de delitos graves en el Estado de México contemplan entrevistas realizadas por personal capacitado, en espacios adaptados y con acompañamiento psicológico, con el fin de evitar la revictimización durante el proceso de investigación.

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El músico Jonathan Meléndez, integrante de la banda Camilo Séptimo, posa en un retrato en blanco y negro. (Instagram: @honasmelendez)

Cuatro víctimas y un perro maniatado en el departamento de Zona Esmeralda

Los hechos se ubican entre las 17:30 y las 19:40 horas del martes 1 de septiembre. Dentro del departamento fueron hallados sin vida Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, de 38 años, tecladista y fundador de Camilo Séptimo; su esposa Ana Paola, de 35 años y con cuatro meses de embarazo; su hija de tres años, y una mujer de 21 años cuyo vínculo con la familia no ha sido detallado públicamente por las autoridades.

Dos de las víctimas adultas fueron localizadas maniatadas y con heridas de arma de fuego en la cabeza, la misma lesión que presentó la menor de tres años. La cuarta víctima, la mujer de 21 años, tenía una herida de bala en la espalda. El perro de la familia también fue encontrado maniatado.

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Los peritos y agentes ministeriales no reportaron cerraduras forzadas ni desorden asociado a un robo, lo que refuerza la hipótesis de que los agresores accedieron al inmueble sin violentar la entrada.

El presunto móvil: un conflicto financiero entre socios

Las primeras indagatorias de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México señalan que el multihomicidio derivó de un conflicto de índole financiera. El presunto agresor, identificado como Diego Sebastián “N”, era socio de Jonathan Meléndez y habría acudido al domicilio para tratar asuntos de dinero.

“Logró establecer la probable participación de dos masculinos quienes habrían aprovechado la relación de confianza de uno de ellos con las víctimas para acceder al domicilio”, señaló la FGJEM en un comunicado difundido en sus canales oficiales.

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Esa relación de confianza previa habría permitido que Diego Sebastián “N” ingresara al departamento sin generar sospechas ni resistencia por parte de las víctimas, de acuerdo con la línea de investigación planteada por la fiscalía mexiquense.

El presunto móvil: un conflicto financiero entre socios Crédito: Redes Sociales

Dos detenidos en menos de 12 horas tras el crimen

La policía detuvo a dos personas por su presunta participación en los hechos. Diego Sebastián “N” fue señalado como el autor material, captado previamente por cámaras del elevador del edificio. Gerardo “N” fue detenido como presunto cómplice antes de la captura de Diego Sebastián.

Según información difundida por el periodista Carlos Jiménez, uno de los responsables habría utilizado un arma con silenciador y colocado placas de un vehículo Chevrolet Ónix en un automóvil Kia de color gris para cometer el ataque. El acompañante habría dejado su licencia de conducir en el acceso al residencial, documento que permitió a las autoridades iniciar el rastreo de los sospechosos.

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La operación conjunta entre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital permitió concretar ambas detenciones en menos de 12 horas después de reportado el hallazgo de los cuerpos.

La familia que Jonathan Meléndez construyó fuera de los escenarios

Jonathan Meléndez, conocido en el medio musical como Honas, formó parte de los fundadores de Camilo Séptimo desde 2013. Junto con su esposa Ana Paola tenía dos hijos: el niño de seis años rescatado con vida y la niña de tres años que también murió en el ataque. La pareja esperaba a su tercer bebé, con cuatro meses de gestación al momento de los hechos.

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La investigación continúa enfocada en establecer la secuencia completa del ingreso al domicilio, el vínculo exacto entre los detenidos y la familia Meléndez, y el papel que tuvo cada uno de los agresores durante el ataque que dejó cuatro víctimas mortales y un sobreviviente de seis años.