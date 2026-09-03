Afición de Cruz Azul explota con Alan Mozo y el jugador manda prometedor mensaje: “Lo voy a dar todo”

Alan Mozo fue presentado por Cruz Azul como refuerzo para el Apertura 2026. El lateral derecho se incorporó tras el cierre anticipado de su préstamo con Pachuca y varios días de negociaciones.

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Alan Mozo fue presentado por Cruz Azul como refuerzo para el Apertura 2026. El lateral derecho se incorporó tras el cierre anticipado de su préstamo con Pachuca y varios días de negociaciones.

La presentación se difundió el 2 de septiembre a través de las redes sociales del club cementero. El anuncio confirmó la llegada del futbolista a La Máquina para el torneo en curso. El defensor respondió en un video a las reacciones que había generado su fichaje entre parte de la afición celeste. “Estoy muy ilusionado y muy feliz de estar acá”, expresó Alan Mozo.

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“Hola, azules. ¿Cómo están? Soy Alan Mozo. Estoy muy ilusionado y muy feliz de estar acá. Los veo muy pronto y lo voy a dar todo”, afirmó el nuevo jugador de Cruz Azul en el mensaje compartido por la institución.

Un hombre viste la camiseta azul del equipo Cruz Azul en un campo de fútbol. Se observan porterías y vallas con el escudo del club en el fondo. El individuo, con barba y cabello oscuro, se dirige a la cámara con gestos y expresiones faciales. Este contenido es una pieza promocional del club deportivo Cruz Azul.

Trayectoria de Alan Mozo

Alan Mozo, lateral derecho de 29 años y originario de Ciudad de México, llega a Cruz Azul tras pasar por Pumas, Guadalajara y Pachuca. Debuta con los universitarios en 2017 y permanece hasta 2022, periodo en el que disputa 161 partidos, marca dos goles y aporta 25 asistencias. Después juega 105 encuentros con Chivas y, durante 2026, suma 21 apariciones con Pachuca.

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El defensor también cuenta con cinco partidos en la selección mexicana absoluta desde 2019. En su palmarés registra tres subcampeonatos: el Guard1anes 2020 y la Liga de Campeones de Concacaf 2022 con Pumas, además del Clausura 2023 con Guadalajara.

Mozo fue presentado oficialmente @CruzAzul

De acuerdo con cifras de Transfermarkt citadas en la información, Mozo acumula 287 partidos oficiales a nivel de clubes, 31 asistencias y más de 22,800 minutos. Su llegada a La Noria marca su regreso a la Ciudad de México, ahora con el objetivo de consolidarse en la banda derecha del actual campeón de Liga MX.

Alan Mozo dejará Pachuca y llegará al Cruz Azul (REUTERS)

¿Cuándo podría debutar Alan Mozo con Cruz Azul?

Mozo ya supera los exámenes médicos y se integra a los entrenamientos de Cruz Azul, por lo que podría estar disponible en los próximos días. La Máquina enfrenta a Santos Laguna este domingo 6 de septiembre, a las 20:00 horas, en el Estadio Banorte, durante la Jornada 7 del Apertura 2026.

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Su participación dependerá de la decisión del cuerpo técnico y de su adaptación al plantel. El lateral llega para competir por un sitio en la banda derecha, una zona donde Cruz Azul también debe definir el acomodo de Jeremy Márquez y Erik Lira.

El fichaje se concreta en la recta final del mercado y le deja pocos días de trabajo antes del compromiso ante los laguneros. Si el cuerpo técnico considera que cuenta con el ritmo físico y futbolístico necesario, el exjugador de Pumas, Chivas y Pachuca podría tener sus primeros minutos con el conjunto cementero este 6 de septiembre.

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