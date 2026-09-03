México apuesta por la IA en el G20: busca alianzas globales para acelerar su desarrollo

Marcelo Ebrard se reunió con ministros en el G20. EFE/ Isaac Esquivel

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Marcelo Ebrard, a través de la Secretaría de Economía, dio a conocer que México busca el desarrollo de la inteligencia artificial en diversos sectores para alcanzar avances significativos a nivel nacional e internacional.

Durante una reunión con ministros de Innovación del G20 en Carolina del Norte, el funcionario aseguró que es necesario ampliar las cadenas tecnológicas globales mediante alianzas con empresas y gobiernos.

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“México impulsa una inteligencia artificial que se traduzca en mayor productividad, mejores empleos y bienestar compartido.

En la reunión del G20 en Carolina del Norte, EE. UU., el secretario @m_ebrard presentó la visión de nuestro país para acelerar su desarrollo y adopción", comunicó por medio de la cuenta oficial de X de SE.

Marcelo Ebrard se reúne con creadores de la IA

A lo largo de su visita, Ebrard también mantuvo encuentros con Jensen Huang, fundador y consejero delegado de Nvidia; Sam Altman, responsable de OpenAI, y Tom Brown, cofundador de Anthropic, tres de las compañías que protagonizan la carrera mundial por el desarrollo de modelos e infraestructura de IA.

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El avance más concreto fue con Huang, quien acordó visitar México con el objetivo de explorar el desarrollo de capacidades y el despliegue de esta tecnología en el país, tras destacar el papel nacional en la fabricación de supercomputadoras de su empresa.

“Espero con entusiasmo poder visitar México y ayudar a impulsar al país hacia la era, hacia la edad de la inteligencia artificial”, señaló Huang, según el comunicado de la Secretaría de Economía.

Asimismo, el titular de la SE comparó el potencial transformador de las nuevas herramientas inteligentes con la llegada de la electricidad a la industria y defendió el desarrollo de capacidades propias en territorio mexicano para aprovechar su impacto sobre la manufactura y otros sectores productivos.

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Marcelo Ebrard junto a Jensen Huang. (@SE_mx)

También se confirmaron las reuniones con Altman y Brown, aunque no existen detalles sobre acuerdos específicos derivados de estas dos mesas de trabajo.

México y Estados Unidos refuerzan sus acciones en el desarrollo tecnológico de América del Norte

Dentro de su agenda tecnológica, Ebrard sostuvo una reunión bilateral con Howard Lutnick, secretario de Comercio de EEUU para abordar el desarrollo tecnológico de América del Norte y asuntos de la agenda comercial entre ambos países, en un momento en el que nuevas industrias como la IA elevan la importancia de los semiconductores, centros de datos y cadenas de suministro tecnológicas.

Además tuvo un diálogo con Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, con quien acordó establecer una agenda coordinada de innovación entre México y la Unión Europea.

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Otra de las conversaciones destacadas fue con el ministro de comercio, industria y recursos de Corea del Sur, Kim Jung-kwan, aunque la Secretaría de Economía no detalló los temas abordados ni eventuales pactos.

La estrategia forma parte del Plan México, con el que el Gobierno pretende fortalecer la capacidad productiva nacional e incorporar proveedores mexicanos a las cadenas de valor de la llamada economía de datos. Ebrard destacó además que los cambios en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) permitieron aumentar casi un 50 % el otorgamiento de nuevas patentes entre 2024 y 2025.

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Esta reunión ministerial del G20 concluyó tras dos días de trabajos con un documento de consenso sobre seis áreas, entre ellas marcos favorables a la innovación, formación de trabajadores tecnológicos, propiedad intelectual para la IA, estándares y cadenas de suministro.

Todos los asistentes respaldaron los llamados Principios de Carolina para las tecnologías emergentes, los cuales tienen el objetivo de promover investigación básica, comercialización y adopción tecnológica. Estados Unidos, quien fue el anfitrión del encuentro, planteó durante las discusiones una regulación flexible que evite frenar la innovación.