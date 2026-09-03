México

“No te pases”: la reacción de Saskia Niño de Rivera ante el crimen del tecladista de Camilo Séptimo

La activista de Reinserta se mostró indignada ante el multihomicidio en Atizapán de Zaragoza

saskia niño de rivera tecladista camilo septimo -México- 3 septiembre
(Instagram)
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Saskia Niño de Rivera, cofundadora de Reinserta, habló públicamente sobre el multihomicidio ocurrido en Atizapán de Zaragoza, donde perdieron la vida el tecladista de Camilo Séptimo, su familia y una trabajadora del hogar.

La activista describió la reacción que tuvo al conocer los detalles del ataque tras concluir una jornada de trabajo dentro de un reclusorio.

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Lo que dijo Saskia Niño de Rivera sobre la violencia del ataque

Niño de Rivera relató que había pasado el día grabando testimonios de personas privadas de la libertad cuando se enteró del caso.

“Yo llevo todo el día en la cárcel, ayer y hoy grabando muchos testimonios, tanto con hombres como mujeres, y salgo y de no tener mi teléfono todo el día y veo mi celular y veo un multihomicidio con niños, con una mamá embarazada, hasta un perro”, relató.

El video presenta un primer plano de Saskia Niño de Rivera dentro de un vehículo por la noche. La mujer muestra diferentes expresiones faciales, incluyendo sorpresa, tristeza y una sonrisa al final. Toca su rostro con la mano en varias ocasiones y lleva un anillo en un dedo. La grabación parece ser una declaración personal o un video tipo vlog, donde se aborda el tema del multihomicidio en Atizapán.

La activista expresó incredulidad ante la magnitud del crimen y cuestionó los límites de la violencia registrada en el país.

“Y no entiendo nada. De verdad, cuando pienso que este país de pronto no puede tener más violencia, qué pedo”, señaló.

Niño de Rivera puso énfasis en la crueldad del ataque contra los menores y los animales presentes en el domicilio.

“Esa saña, esa maldad, esa violencia, matar niños, ver cómo matan a tu familia con el niño que sobrevivió, matar hasta al perro, no te pases”, afirmó la directora de Reinserta.

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La organización que dirige trabaja con personas privadas de la libertad y con temas relacionados con el sistema penitenciario mexicano.

Saskia Niño de Rivera
Saskia Niño de Rivera (Foto: Twitter)

Qué se sabe del multihomicidio en Atizapán de Zaragoza

El ataque ocurrió la noche del 1 de septiembre dentro de un departamento del fraccionamiento Grand Viure, en la colonia Bosques Esmeralda de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Las víctimas fueron Jonathan Meléndez, de 38 años, tecladista y cofundador de Camilo Séptimo; su esposa, Ana Paola, de 35 años y con cuatro meses de embarazo; su hija de tres años, y Aleyda Romero, de 21 años, quien trabajaba como empleada doméstica de la familia.

Filtran video dónde policías rescantan al hijo de Jonathan Meléndez tras multihomicidio de toda su familia (Instagram/@camiloseptimomx)
Filtran video dónde policías rescantan al hijo de Jonathan Meléndez tras multihomicidio de toda su familia (Instagram/@camiloseptimomx)

La Policía Municipal de Atizapán de Zaragoza reportó el hallazgo de los cuerpos a las 23:50 horas del 1 de septiembre.

Dos de las víctimas fueron localizadas maniatadas, con impactos de arma de fuego en la cabeza, mientras que Romero presentó una herida de bala. El perro de la familia también fue hallado sin vida y maniatado, de acuerdo con el reporte oficial de la fiscalía.

La FGJEM detuvo a Diego Sebastián “N”, identificado como socio de Meléndez, y a Gerardo “N”, ambos investigados como probables responsables del homicidio múltiple.

Según reportes, una de las líneas de investigación contempla un presunto adeudo de 300 mil pesos entre el músico y Diego Sebastián “N”, relacionado con una agencia de viajes que ambos habrían compartido.

El hijo de seis años de la pareja sobrevivió al ataque sin signos de violencia y quedó bajo resguardo de familiares con acompañamiento de la fiscalía.

El menor será llamado a declarar ante el Ministerio Público una vez que se cumplimente la orden de aprehensión contra los detenidos.

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