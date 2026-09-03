Manuel Roberto Farías acusa a la Marina de reservar datos de su caso por “Seguridad Nacional”: pide intervención de Sheinbaum

Manuel Roberto Farías, exvicealmirante de la Secretaría de Marina (Semar), envió una nueva carta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para insistir en que intervenga en la manera en que se lleva su proceso legal por presunto huachicol fiscal.
En el texto, fechado el miércoles 2 de septiembre, acusó que la Marina se niega a acatar lo establecido por las autoridades de entregar información sobre su caso al señalar que son datos reservados por “Seguridad Nacional”.
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Y es que desde cartas pasadas ha acusado que desde noviembre de 2025 su defensa ha solicitado actos de investigación a través de la Fiscalía General de la República (FGR), pero la Marina se ha negado a entregar los datos pese a que también se ordenó por un juez de control.
¿Qué pidió el exvicealmirante a Sheinbaum?
Manuel Roberto Farías volvió a insistir a la presidenta que intervenga en su caso para que la Secretaría de Marina entregue la información solicitada por su defensa, ya que acusa el expediente cuenta con datos ocultos o censurados que imposibilitan el adecuado desarrollo de su representación.
“Vuelvo a solicitar su intervención en este asunto ya que la Secretaría de Marina sigue sin actuar ordenamientos judiciales y ministeriales intransigentemente y siendo usted la superior tanto administrativa como militarmente hablando, le pido haga un llamado al titular para que acepte las resoluciones”, solicitó en su carta.
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*Información en desarrollo...
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