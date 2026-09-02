México

Tres sobrinos de AMLO trabajan en el gobierno de Veracruz: estos son sus sueldos con Rocío Nahle

Ricardo Ahued Bardahuil defendió el trabajo de uno de los familiares del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien se desempeña como asesor del gobierno estatal

Rocío Nahle y Andrés Manuel López Obrador durante la conmemoración de la Expropiación Petrolera de 2022.
Tres sobrinos de AMLO trabajan en el gobierno de Veracruz: estos son sus sueldos con Rocío Nahle. (Foto: FB/Rocío Nahle)
Guardar

La familia del expresidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra al centro de la polémica, tras darse a conocer que tres de sus sobrinos se encuentran en la nómina del gobierno de Veracruz, encabezado por Rocío Nahle.

Erandi Isabel, Terheni Andrea y Pedro Arturo López Herrería, son los nombres de los familiares de López Obrador quienes se encuentran adscritos en dependencias educativas, de Salud y en Gobernación del estado veracruzano.

PUBLICIDAD

Una de las sobrinas de AMLO recibe más de 100 mil pesos

Los hijos de Arturo López Obrador, hermano del extitular del Ejecutivo Federal, han causado señalamientos por presunto nepotismo tras su incursión en la administración estatal.

La sobrina de AMLO no tiene los estudios suficientes para ocupar la rectoría del Colegio de Veracruz. (Portal de Transparencia)
La sobrina de AMLO no tiene los estudios suficientes para ocupar la rectoría del Colegio de Veracruz. (Portal de Transparencia)

Erandi Isabel López Herrería se desempeña como rectora de El Colegio de Veracruz, quien cuenta con una licenciatura de Ciencias de la Educación, recibiendo una remuneración de 145 mil 322.51 pesos, después de impuestos se lleva un sueldo de 106 mil 433.37 pesos, datos obtenidos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Otro de los aspectos que han generado controversia, es que Erandi Isabel no tiene los estudios necesarios que marca la Ley Número 906, ya que dicho lineamiento exige al menos 3 años de antigüedad del posgrado.

PUBLICIDAD

La sobrina del expresidente terminó los estudios de maestría, sin embargo, aún no tienen el título: “Maestría en Gestión Educativa por la Universidad la Salle, (Terminada, título en proceso)”.

Erandi Isabel López Herrería recibe una remuneración de 145 mil 322.51 pesos, quien está al frente del Colegio de Veracruz.
Erandi Isabel López Herrería recibe una remuneración de 145 mil 322.51 pesos, quien está al frente del Colegio de Veracruz.

En su trayectoria laboral, Erandi Isabel se desempeñó como directora administrativa del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, cargo que ocupó de 2012 a 2018. Después presidió el Consejo Consultivo de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, entre 2018 y 2019.

Otros dos sobrinos, una en el sector Salud y otro en Gobernación

Terheni Andrea, sobrina de AMLO, percibe un sueldo de 33 mil 750 pesos. (Portal de Transparencia)
Terheni Andrea, sobrina de AMLO, percibe un sueldo de 33 mil 750 pesos. (Portal de Transparencia)

Terheni Andrea se desempeña en la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública en los Servicios de Salud de Veracruz, donde percibe un sueldo de 33 mil 750 pesos.

Además, Pedro Arturo está adscrito como asesor en la Secretaría de Gobierno del estado, obteniendo una remuneración neta de 6 mil 509 pesos; por el sobrino de AMLO, el gobierno de Rocío Nahle ha recibido severas críticas.

Pedro Arturo está adscrito como asesor en la Secretaría de Gobierno, donde le pagan más de seis mil pesos. (Portal de Transparencia)
Pedro Arturo está adscrito como asesor en la Secretaría de Gobierno, donde le pagan más de seis mil pesos. (Portal de Transparencia)

Secretario de Gobierno defiende trabajo de sobrino de AMLO

Tras los señalamientos a la administración de Rocío Nahle, este 1 de septiembre, el secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, defendió la contratación de Pedro Arturo en la dependencia a su cargo: “Es un muchacho sumamente decente, pueden verlo en palacio, es un ejemplar padre de familia”.

En un breve encuentro con medios de comunicación en el parque Los Berros, el funcionario cuestionó que en administraciones anteriores se empleara a amistades en distintas dependencias: Tenían amigos y cuates metiendo gente, familiares o no, aviadores; ahora gente que trabaja todos los días, que tiene profesionalismo.

Defendió que Erandi Isabel y Terheni Andrea también se encuentren dentro de la administración pública: “Sus hermanas son unas muchachas profesionistas, trabajadoras y decentes, que no tienen por qué negarles el derecho a laborar”.

Secretario de Gobernación de Veracruz defiende que sobrinos de AMLO trabajen en el gobierno de Nahle.
Secretario de Gobernación de Veracruz defiende que sobrinos de AMLO trabajen en el gobierno de Nahle.

Descartó que los cargos ocupados por los sobrinos de AMLO se deban a su historial familiar, desvinculándolos del expresidente de México:

Y estos muchachos no tienen la culpa de lo que hagan sus papás, mis hijos no tienen la culpa de lo que yo haga, ni que lo haga el tío que fue presidente, y que el papá se peleó con el hermano. Ellos son y tienen una trayectoria educativa y estudiantil y familiar extraordinaria.

Temas Relacionados

Andrés Manuel López ObradorVeracruzAMLORocío NahlePolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Guillermo Almada confirma que América ya busca refuerzos para cubrir la baja de Cáceres

El defensa uruguayo se despidió con seis títulos y un papel clave en el tricampeonato, en una baja que obliga a reorganizar la zaga a horas de la semifinal de la Leagues Cup

Guillermo Almada confirma que América ya busca refuerzos para cubrir la baja de Cáceres

América acelera la búsqueda de un central tras de la salida de Sebastián Cáceres

Almada confirmó en conferencia de prensa que América busca cerrar un central

América acelera la búsqueda de un central tras de la salida de Sebastián Cáceres

Kunno señala como fraude la salida de Yanet García de La Casa de los Famosos México

Kunno acusó de fraude la eliminación de Yanet García tras salir por votación de sus compañeros y no del público

Kunno señala como fraude la salida de Yanet García de La Casa de los Famosos México

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Oaxaca

El movimiento sísmico pasó a las 21:08 horas, a una distancia de 19 km de Unión Hidalgo y tuvo una profundidad de 80.0 km

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Oaxaca

Alfredo Talavera explica que Rafa Márquez lo dejó fuera de su cuerpo técnico en el Tri: “Ya tenía otros entrenadores”

El ex portero de la Selección Mexicana aclaró cómo fue el profeso con Rafael Márquez

Alfredo Talavera explica que Rafa Márquez lo dejó fuera de su cuerpo técnico en el Tri: “Ya tenía otros entrenadores”
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 1 de septiembre: juez desecha amparo contra extradición del R1 tras asesinato de Carlos Manzo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 1 de septiembre: juez desecha amparo contra extradición del R1 tras asesinato de Carlos Manzo

Ronald Johnson reconoce a México por el abatimiento del “R5”, líder del Cártel de Los Reyes

Buscan en San Luis Potosí a Vanessa Almanza, colombiana vista por última vez el 28 de agosto

Así intentaron traficar por el AICM casi un kilo de extracto de ayahuasca procedente de Perú

Procesan a 12 adultos y un menor por secuestro exprés: robaron un tráiler con más de 2 mil cajas de vino tinto en el Edomex

ENTRETENIMIENTO

Anuncian concierto gratis de Alek Syntek por las Fiestas Patrias: dónde y a qué hora

Anuncian concierto gratis de Alek Syntek por las Fiestas Patrias: dónde y a qué hora

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Galilea conducirá la gala este martes y se esperan sorpresas

Kunno señala como fraude la salida de Yanet García de La Casa de los Famosos México

Luis Chaparro revela que Cuarto Tulum lo traicionó en La Casa de los Famosos México 2026

Así se vivió el concierto de Juan Gabriel de Bellas Artes en el cine

DEPORTES

Guillermo Almada confirma que América ya busca refuerzos para cubrir la baja de Cáceres

Guillermo Almada confirma que América ya busca refuerzos para cubrir la baja de Cáceres

América acelera la búsqueda de un central tras de la salida de Sebastián Cáceres

Alfredo Talavera explica que Rafa Márquez lo dejó fuera de su cuerpo técnico en el Tri: “Ya tenía otros entrenadores”

Canelo Álvarez se mudará a España, la razón detrás de la decisión del tapatío

El mexicano Jonathan Gómez deja el PAOK para jugar en Alemania