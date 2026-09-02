Tres sobrinos de AMLO trabajan en el gobierno de Veracruz: estos son sus sueldos con Rocío Nahle. (Foto: FB/Rocío Nahle)

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La familia del expresidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra al centro de la polémica, tras darse a conocer que tres de sus sobrinos se encuentran en la nómina del gobierno de Veracruz, encabezado por Rocío Nahle.

Erandi Isabel, Terheni Andrea y Pedro Arturo López Herrería, son los nombres de los familiares de López Obrador quienes se encuentran adscritos en dependencias educativas, de Salud y en Gobernación del estado veracruzano.

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Una de las sobrinas de AMLO recibe más de 100 mil pesos

Los hijos de Arturo López Obrador, hermano del extitular del Ejecutivo Federal, han causado señalamientos por presunto nepotismo tras su incursión en la administración estatal.

La sobrina de AMLO no tiene los estudios suficientes para ocupar la rectoría del Colegio de Veracruz. (Portal de Transparencia)

Erandi Isabel López Herrería se desempeña como rectora de El Colegio de Veracruz, quien cuenta con una licenciatura de Ciencias de la Educación, recibiendo una remuneración de 145 mil 322.51 pesos, después de impuestos se lleva un sueldo de 106 mil 433.37 pesos, datos obtenidos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Otro de los aspectos que han generado controversia, es que Erandi Isabel no tiene los estudios necesarios que marca la Ley Número 906, ya que dicho lineamiento exige al menos 3 años de antigüedad del posgrado.

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La sobrina del expresidente terminó los estudios de maestría, sin embargo, aún no tienen el título: “Maestría en Gestión Educativa por la Universidad la Salle, (Terminada, título en proceso)”.

Erandi Isabel López Herrería recibe una remuneración de 145 mil 322.51 pesos, quien está al frente del Colegio de Veracruz.

En su trayectoria laboral, Erandi Isabel se desempeñó como directora administrativa del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, cargo que ocupó de 2012 a 2018. Después presidió el Consejo Consultivo de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, entre 2018 y 2019.

Otros dos sobrinos, una en el sector Salud y otro en Gobernación

Terheni Andrea, sobrina de AMLO, percibe un sueldo de 33 mil 750 pesos. (Portal de Transparencia)

Terheni Andrea se desempeña en la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública en los Servicios de Salud de Veracruz, donde percibe un sueldo de 33 mil 750 pesos.

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Además, Pedro Arturo está adscrito como asesor en la Secretaría de Gobierno del estado, obteniendo una remuneración neta de 6 mil 509 pesos; por el sobrino de AMLO, el gobierno de Rocío Nahle ha recibido severas críticas.

Pedro Arturo está adscrito como asesor en la Secretaría de Gobierno, donde le pagan más de seis mil pesos. (Portal de Transparencia)

Secretario de Gobierno defiende trabajo de sobrino de AMLO

Tras los señalamientos a la administración de Rocío Nahle, este 1 de septiembre, el secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, defendió la contratación de Pedro Arturo en la dependencia a su cargo: “Es un muchacho sumamente decente, pueden verlo en palacio, es un ejemplar padre de familia”.

En un breve encuentro con medios de comunicación en el parque Los Berros, el funcionario cuestionó que en administraciones anteriores se empleara a amistades en distintas dependencias: “Tenían amigos y cuates metiendo gente, familiares o no, aviadores; ahora gente que trabaja todos los días, que tiene profesionalismo”.

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Defendió que Erandi Isabel y Terheni Andrea también se encuentren dentro de la administración pública: “Sus hermanas son unas muchachas profesionistas, trabajadoras y decentes, que no tienen por qué negarles el derecho a laborar”.

Secretario de Gobernación de Veracruz defiende que sobrinos de AMLO trabajen en el gobierno de Nahle.

Descartó que los cargos ocupados por los sobrinos de AMLO se deban a su historial familiar, desvinculándolos del expresidente de México:

“Y estos muchachos no tienen la culpa de lo que hagan sus papás, mis hijos no tienen la culpa de lo que yo haga, ni que lo haga el tío que fue presidente, y que el papá se peleó con el hermano. Ellos son y tienen una trayectoria educativa y estudiantil y familiar extraordinaria”.

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