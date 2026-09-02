México

Ignacio Mier rechaza que regreso de Enrique Inzunza “manche” la imagen del Senado

El coordinador de los senadores de Morena no ve con malos ojos a su compañero, quien aún enfrenta acusaciones desde Estados Unidos

Enrique Inzunza regresa al Senado tras licencia exprés. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM
Enrique Inzunza regresa al Senado tras licencia exprés. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM
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El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ignacio Mier Velazco, aseguró que el regreso presencial del senador Enrique Inzunza Cázares “no mancha” la imagen de la Cámara Alta.

Este martes, ante medios de comunicación, previo a la entrega del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, el senador aclaró que los casos del priista, Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, e Inzunza Cázares no distraen del trabajo legislativo.

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“No, ya dije que la imagen de una persona y sus cuestiones personales no tienen que ver. Nosotros en Cámara de Senadores tenemos una circunstancia que está viendo personal de carácter jurisdiccional, el senador Alejandro Moreno, y otra que no tiene ninguna prueba plena del senador Inzunza, pero eso no va a distraer el trabajo legislativo”, dijo el líder de las y los senadores morenistas.

Analizan si Inzunza seguirá presidiendo comisión

Al ser cuestionado sobre si el senador oriundo de Badiraguato, Sinaloa, Enrique Inzunza, continuará presidiendo la Comisión de Estudios Legislativos tras la separación del Grupo Parlamentario mayoritario, Mier Velazco reconoció que lo están analizando.

De acuerdo con legislador poblano, no han tomado una decisión sobre Inzunza y su presencia en la Comisión en cuestión, porque varios senadores de Morena están con licencia y no quieren mermar a su bancada.

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El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, habló sobre la decisión de Enrique Inzunza. Crédito: X/ @El_Universal_Mx
El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, habló sobre la decisión de Enrique Inzunza. Crédito: X/ @El_Universal_Mx

“Vamos a hacer un análisis. Son varios de mis compañeras y compañeros que están en licencia, no es la circunstancia de la Cámara y del Grupo Parlamentario que se reduzca uno sólo de sus integrantes, somos producto de la suma de todos”, agregó.

Pese a separación, Inzunza seguirá votando a favor de la 4T

Ayer, en su regresó a las actividades presenciales en el Senado de la República, el legislador independiente, Enrique Inzunza, ofreció una conferencia de prensa en la que rechazó cualquier nexo con la facción de “Los Chapitos” y, también, adelantó que seguiría votando por las propuestas Morena, pese haberse separado de la bancada guinda.

La aclaración tiene peso específico para Morena. Sin el voto de Inzunza, el partido pierde la mayoría calificada en el Senado. La bancada guinda queda entonces en un margen estrecho: una ausencia o un solo voto en contra bastaría para frenar cualquier reforma constitucional.

Al ser cuestionado sobre el sentido de su voto en las futuras iniciativas que lleguen a la Cámara Alta, el polémico senador respondió:

“Yo solamente tengo unos (principios) y los he demostrado en este Senado apoyando todas las iniciativas que tienen como finalidad consolidar el Estado constitucional de bienestar, que es el proyecto político que abraza la cuarta transformación. Y eso no va a cambiar. Esos son mis principios.

El senador Enrique Inzunza es acusado por EEUU de filtrar información al Cártel de Sinaloa. (Foto: redes sociales)
El senador Enrique Inzunza es acusado por EEUU de filtrar información al Cártel de Sinaloa. (Foto: redes sociales)

Deja en el aire regresar a Morena

Sobre si continuará como militante de Morena, Inzunza remitió a la carta que publicó el 26 de agosto en sus redes sociales, donde anunció su salida de la bancada morenista.

“Lo dije claramente en mi carta: no cambio de principios. Seguiré luchando porque México sea un país más justo, más igualitario. Es el proyecto de la cuarta transformación”, afirmó.

Sostuvo que su permanencia en el partido no depende de él: “Mi permanencia o no en el partido es decisión del partido y la que sea la respetaré”.

Pese a que solicitó a la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, ya cerrar la investigación en su contra, Enrique Inzunza, no debe soslayar que la indagatoria en Estados Unidos sigue activa y, en cualquier momento, ese país puede presionar más para que sea detenido y, en el peor de los casos, extraditado.

Aún así, el presidente de la Jucopo, Ignacio Mier, consideró que el regreso de Enrique Inzunza “no mancha” la imagen del Senado.

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