Montachoques de lujo en CDMX: exhiben a conductor de Jeep en presunto caso de extorsión

El automovilista grabó la agresión y logró alejarse del sitio para solicitar apoyo mediante el número de emergencias. (Crédito: especial)

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Un conductor fue exhibido en redes sociales por presuntamente intentar provocar un choque sobre avenida Río San Joaquín, en los límites de la Ciudad de México y el Estado de México, en un episodio que fue relacionado con la operación de los llamados montachoques.

El hecho quedó registrado en video y fue difundido este miércoles. En las imágenes se observa una Jeep que se aproxima a otro automóvil y realiza maniobras para cerrarle el paso, mientras el conductor intenta avanzar para evitar el contacto.

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De acuerdo con la denuncia difundida junto con las imágenes, la camioneta habría intentado impactar al otro vehículo en dos ocasiones. El automovilista logró alejarse del sitio y solicitó apoyo mediante el número de emergencias.

El episodio ocurrió en las inmediaciones de Toreo Parque Central, una zona ubicada en el límite entre la capital y el Estado de México. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado que el caso corresponda a una extorsión mediante montachoques, por lo que se trata de una acusación difundida a partir del video y del testimonio del afectado.

Montachoques llevan años operando en CDMX y en el área metropolitana

La modalidad, sin embargo, ha sido identificada por las autoridades capitalinas desde hace varios años. En noviembre de 2020, la Secretaría de Seguridad Ciudadana emitió recomendaciones ante denuncias por posibles extorsiones relacionadas con incidentes viales. El esquema consistía en provocar o simular un choque para posteriormente exigir dinero al conductor mediante presión o amenazas.

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Desde entonces, la SSC ha informado sobre distintos grupos y personas detenidas por su posible participación en este tipo de hechos.

El 3 de enero de 2025, policías capitalinos detuvieron a seis personas posiblemente relacionadas con varios eventos de montachoques en el sur y oriente de la Ciudad de México. La investigación permitió relacionar a los detenidos y sus vehículos con cinco incidentes ocurridos entre julio y noviembre de 2024.

Un mes después, el 6 de febrero, ocho personas fueron detenidas en Venustiano Carranza por su posible relación con una extorsión mediante esta modalidad. Los agentes recuperaron 45 mil pesos que presuntamente habían sido entregados por una víctima después de un accidente.

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En ese caso, las autoridades señalaron que los detenidos posiblemente formaban parte de un grupo dedicado a los montachoques y que algunos de sus integrantes tenían domicilios en el Estado de México. La investigación también identificó vialidades de la zona oriente de la capital como puntos utilizados para cometer los hechos.

La modalidad volvió a aparecer en reportes oficiales durante 2026. El 22 de febrero, policías capitalinos detuvieron a personas posiblemente relacionadas con un caso de montachoques en Álvaro Obregón, luego de que un conductor denunciara que varios vehículos le cerraron el paso y sus ocupantes lo amenazaron para exigirle dinero.

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La Jeep señalada en un presunto caso de montachoques fue exhibida en video tras realizar maniobras para cerrar el paso a otro automovilista sobre avenida Río San Joaquín, en los límites de CDMX y Edomex. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

El 2 de abril, tres personas fueron detenidas en Venustiano Carranza por su posible participación en otra extorsión. En ese caso, los presuntos responsables habrían utilizado un vehículo para provocar el incidente y posteriormente uno de ellos se presentó como representante de una aseguradora para exigir el pago de un supuesto deducible.

La Fiscalía capitalina también investigó una variante en la que los presuntos extorsionadores se hacían pasar por ajustadores de seguros. En mayo de 2026 se informó sobre una orden de aprehensión contra Luis Alberto “N”, señalado por presuntamente provocar accidentes para después cobrar dinero a los afectados.

El cambio en el perfil de los vehículos usados por los montachoques

En los casos que han sido reportados en la Ciudad de México, una característica que suele llamar la atención es el tipo de vehículos involucrados. Con frecuencia aparecen automóviles deteriorados o con daños visibles, utilizados para provocar o simular los percances y después presionar a los conductores para obtener dinero.

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El episodio de Río San Joaquín resulta distinto en ese sentido, pues el vehículo señalado en la denuncia es una camioneta Jeep, una unidad de mayor valor, de modelo reciente y con características diferentes a las que suelen observarse en los casos difundidos anteriormente. La diferencia no permite por sí misma establecer que exista un cambio general en el perfil de los montachoques, pero sí representa un elemento particular del caso ocurrido este 2 de septiembre.

Las motocicletas también han comenzado a aparecer en reportes sobre esta modalidad. Durante 2026 se han difundido casos en los que estos vehículos son utilizados para provocar percances o colocarse frente a automovilistas, aprovechando su facilidad para desplazarse entre el tráfico.

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