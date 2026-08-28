México

La Marquesa se llenará de sabores típicos, antojitos y actividades con el Primer Encuentro de Gastronomía en Edomex

El plan incluye muestra de cocina tradicional, talleres, conferencias y actividades culturales con participación de cocineras y cocineros de comunidades mexiquenses, en un recorrido que junta patrimonio histórico y naturaleza cerca de CDMX

Mesa de madera con tacos, elotes, tamales y salsas frente a puestos al aire libre con personas, guirnaldas de papel picado y estatuas.
Se trata de la primera edición de este encuentro, que arranca como un espacio dedicado a rescatar y visibilizar la herencia culinaria de las comunidades mexiquenses, según informó la dependencia estatal. (Composición fotográfica/Redes sociales/Gob Edomex)
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El Estado de México debuta con su primer encuentro gastronómico oficial en La Marquesa el próximo fin de semana, con cocina tradicional mexiquense, cocineras y cocineros de comunidades, talleres, conferencias y actividades culturales en un entorno de bosque a menos de una hora de la Ciudad de México.

El Primer Encuentro de Gastronomía Mexiquense “Saberes y Sabores de Mi Tierra” se realizará el sábado 5 y domingo 6 de septiembre en el Museo Batalla del Monte de las Cruces, ubicado dentro del parque La Marquesa, en el municipio de Ocoyoacac, Estado de México.

El evento es organizado por el Gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Cultura y Turismo (SCT Edomex).

Se trata de la primera edición de este encuentro, que arranca como un espacio dedicado a rescatar y visibilizar la herencia culinaria de las comunidades mexiquenses, según informó la dependencia estatal.

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Video promocional del Parque Nacional Insurgente conocido como La Marquesa (Cepanaf/Facebook)

Qué habrá en el encuentro

Durante los dos días, los asistentes encontrarán una muestra gastronómica con sabores tradicionales del Edomex, preparados por cocineras y cocineros de distintas comunidades del estado que han conservado recetas, técnicas e ingredientes a lo largo de generaciones.

El programa también contempla talleres, conferencias y actividades culturales vinculadas a la identidad mexiquense.

La propuesta busca que los visitantes no solo prueben los platillos, sino que conozcan las historias y los saberes detrás de cada preparación. La sede boscosa del Museo del Monte de las Cruces convierte al evento en una experiencia que combina gastronomía, patrimonio histórico y naturaleza en un solo recorrido.

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Los sabores de Ocoyoacac que estarán en juego

Mesa de madera con elotes, esquites, pozole, tacos y pan servidos en platos de barro, con papel picado al fondo.
La gastronomía local también incluye barbacoa, tlacoyos, quesadillas de maíz azul, chicharrón, mole rojo y mole verde. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El municipio anfitrión tiene una identidad culinaria propia que podría marcar la pauta del encuentro. Ocoyoacac es el único municipio del país donde aún se puede degustar el chuchuluco, también conocido como tamal de ollita: una pieza de masa de maíz con forma hueca en su interior, rellena de salsa roja o verde con carne de cerdo, que se cocina en olla sobre el fuego.

La gastronomía local también incluye barbacoa, tlacoyos, quesadillas de maíz azul, chicharrón, mole rojo y mole verde. El mole de Ocoyoacac en particular se elabora con alrededor de 20 ingredientes de forma artesanal: plátano macho, pan, tortilla, galleta, almendra, nuez, piñón, cacahuate, manzana, chocolate, piloncillo, cebolla tatemada y distintas salsas y frutas, según documentó La Jornada Estado de México.

Además, en el municipio de San Jerónimo Acazulco, perteneciente a Ocoyoacac, las cocineras tradicionales son reconocidas específicamente por su elaboración de mole en fiestas y celebraciones comunitarias.

La cocina mexiquense más allá de Ocoyoacac

El encuentro busca reunir la diversidad gastronómica de todo el Estado de México, una entidad con una despensa amplia y poco conocida fuera de sus fronteras.

Entre los platillos que forman parte del acervo mexiquense figuran el taco de plaza —preparado con nopales en escabeche, patas de cerdo, queso de puerco, pescado blanco, acociles, pápalo quelite y charalitos—, los mixiotes y la barbacoa del Valle de Teotihuacán, los huauzontles en chile guajillo, el cerdo con verdolagas y los tamales de anca de rana.

En materia de bebidas, la región aporta atole de pinole, atole agrio de maíz, pulque curado de betabel y licores artesanales, según registró la plataforma Poder Edomex al documentar la Ruta 202 gastronómica del estado. Los hongos silvestres —con más de 50 variedades identificadas en municipios como Ocoyoacac, Amanalco y Jilotzingo— son otro de los ingredientes que distinguen a la cocina de esta región del centro del país.

Un homenaje a quienes guardan los sabores

Vista aérea de mesa de madera rústica con mantel colorido, exhibiendo tacos al pastor, esquites, quesadillas, tamales y gorditas, con salsas y limones, en feria.
Nelly Carrasco, secretaria de Cultura y Turismo del Estado de México, encabezó la convocatoria al evento: “Será un encuentro para reconocer y disfrutar la riqueza de nuestra cocina, de nuestros ingredientes, de las maravillas que nos regala nuestra tierra (Imagen Ilustrativa Infobae)

El encuentro tiene como eje central el reconocimiento a las cocineras y cocineros tradicionales que han mantenido vivos los saberes culinarios del Edomex de generación en generación.

Nelly Carrasco, secretaria de Cultura y Turismo del Estado de México, encabezó la convocatoria al evento: “Será un encuentro para reconocer y disfrutar la riqueza de nuestra cocina, de nuestros ingredientes, de las maravillas que nos regala nuestra tierra y, sobre todo, de las mujeres y hombres que mantienen vivos los sabores y saberes de nuestras comunidades”.

El reconocimiento a las cocineras tradicionales se enmarca en una tendencia más amplia del gobierno estatal. En agosto de 2026, la SCT Edomex lanzó la convocatoria “Tesoros Gastronómicos del Estado de México” para seleccionar representantes del sabor mexiquense que participarán en el Festival Gastronomique Sabor a México, que se realizará el 21 y 22 de noviembre en París, Francia. Los interesados deben ser mayores de 18 años, residir en alguno de los 125 municipios del estado y contar con experiencia comprobable como cocinera o cocinero tradicional.

Cómo llegar desde la CDMX

La sede se ubica en el Museo Batalla del Monte de las Cruces, dentro del parque La Marquesa, municipio de Ocoyoacac. Desde la Ciudad de México, el acceso más directo es por la autopista México-Toluca. El trayecto en automóvil toma aproximadamente 45 minutos desde el poniente de la capital.

La zona de La Marquesa ya es conocida por su propia oferta gastronómica de fin de semana: sopa de médula, caldo de hongos, trucha arcoíris preparada al mojo de ajo o empapelada con epazote, y quesadillas de maíz azul recién molido.

El encuentro suma a ese atractivo una propuesta institucional y cultural que no había tenido lugar antes en el parque. La entrada al evento no tiene costo confirmado. Se recomienda consultar los canales oficiales de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México en redes sociales antes de asistir.

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