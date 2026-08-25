Casos de dengue disminuyen en México un 30%: alistan estrategia contra la enfermedad por temporada de lluvias

Un mosquito Aedes aegypti se posa sobre una superficie clara y muestra los detalles de su cuerpo oscuro, patas rayadas y alas traslúcidas en un encuadre macro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El secretario de Salud, David Kershenobich, anunció que el porcentaje de casos de dengue en México ha ido a la baja en comparación con el año pasado, registrando una disminución del 30% en lo que va de 2026.

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes 25 de agosto, el funcionario informó que esta reducción se atribuye a la aplicación de diversas estrategias de prevención y control, entre las que resaltó la liberación de mosquitos infectados con Wolbachia —una bacteria natural que evita que transmitan el virus del dengue y el zika, entre otros—, así como el uso de ovitrampas para identificar zonas de riesgo.

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Kershenobich explicó que el comportamiento del dengue es cíclico, con periodos de baja y alta incidencia, y anticipó que para el próximo año se espera un posible repunte en los casos. “El dengue tiene ciclos donde baja y sube, y el año que viene es probable que suba más el dengue. Pero para eso estamos preparando desde ya medidas preventivas”, señaló.

Entre las acciones emprendidas, el secretario detalló que la liberación de mosquitos con Wolbachia ha evitado la transmisión del virus en zonas prioritarias. Además, la instalación de ovitrampas ha sido clave para identificar los focos activos, permitiendo la elaboración de mapas de calor que orientan las intervenciones.

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“Con lo que se ha hecho hasta el momento, con los mosquitos liberados de Wolbachia y el desplazamiento de ovitrampas, hemos logrado una reducción de más del 30% en los casos de dengue”, subrayó.

Estrategias ante riesgos en zonas ribereñas

Frente a la temporada de lluvias y el aumento de riesgos en comunidades cercanas a ríos y cuerpos de agua, Kershenobich indicó que la Secretaría de Salud trabaja en coordinación con otras dependencias para reforzar la vigilancia y prevención de enfermedades transmitidas por vectores.

El funcionario enfatizó la importancia de la instalación de más de 250 mil ovitrampas en áreas de mayor incidencia y riesgo, particularmente en regiones ribereñas. “Las ovitrampas han sido fundamentales. Tenemos más de doscientos cincuenta mil ovitrampas, precisamente en los centros donde tenemos mayor frecuencia de dengue y también en los sitios donde se encuentran los ríos”, puntualizó.

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La liberación de mosquitos infectados con Wolbachia se realiza de manera focalizada en estados como Yucatán, Campeche, Baja California Sur, Veracruz y Jalisco, donde se han identificado mayores riesgos. Estas medidas buscan anticipar brotes y proteger a la población que habita en zonas vulnerables.

De acuerdo con el secretario, la vigilancia epidemiológica y la prevención seguirán intensificándose en el contexto del efecto del fenómeno de El Niño, que ha incrementado las lluvias en diversas regiones del país, generando condiciones favorables para la proliferación del mosquito transmisor.