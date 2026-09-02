Recompensas de EEUU por Carteles Unidos: quiénes siguen prófugos tras la captura de “Poncho la Quiringua” y la muerte del “R5″

Tres altos mandos identificados por agencias estadounidenses continúan prófugos. Crédito: Departamento de Estado de EEUU

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El pasado 14 de agosto de 2025, el Departamento de Estado de EEUU anunció una serie de recompensas por 26 millones de dólares con el fin de localizar a cinco líderes de Carteles Unidos, una organización que nació como alianza entre grupos criminales pequeños para frenar el avance de organizaciones más grandes en Michoacán.

El balance, a poco más de un año de que se puso precio a las cinco cabezas, ha dejado un detenido y un abatido. Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho la Quiringua”, líder del Cártel de los Reyes, fue capturado el 1 de agosto de 2026 en Michoacán, y Luis Enrique Barragán Chávez, alias “R5” o “El Güicho”, quien tomó el control de esa misma organización tras la caída de “Poncho”, murió en un enfrentamiento con militares el 30 de agosto de 2026.

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A la izquierda, Alfonso Fernández Magallón, "Poncho la Quiringua", detenido el 1 de agosto de 2026 en Michoacán. A la derecha, Luis Enrique Barragán Chávez, "R5" o "El Güicho", abatido el 30 de agosto de 2026 en el mismo estado. Crédito: Especial

Con estas dos bajas, Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”; Nicolás Sierra Santana, alias “El Gordo”, y Edgar Orozco Cabadas, alias “El Kamoni”, son los tres líderes prófugos de la organización, con una bolsa combinada de hasta 18 millones de dólares ofrecida por el gobierno estadounidense.

La organización Carteles Unidos fue designada como terrorista extranjera y terrorista global especialmente designada, el 20 de febrero de 2025. Según EEUU, sus integrantes controlan la producción de metanfetamina y fentanilo en territorio michoacano y compran cocaína en Colombia, que trasladan a Estados Unidos por las mismas rutas que usan para el resto de las drogas.

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Juan José Farías Álvarez, “El Abuelo”, es señalado como líder actual de toda la alianza

Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”, sería el líder de Carteles Unidos en su conjunto, no una sola facción, lo que lo distingue de los otros dos prófugos, según información de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por su siglas en ingles).

Es el objetivo con la recompensa más alta: hasta 10 millones de dólares. Nacido el 10 de agosto de 1970 en México, es identificado como el fundador del Cártel de Tepalcatepec, también llamado como Cártel del Abuelo.

| Departamento de Estado

Según HSI, en los primeros años de la alianza organizó a habitantes de Tepalcatepec y otros municipios de Michoacán como fuerza de autodefensa contra los Caballeros Templarios, que según el expediente aterrorizaba a la población con extorsión, secuestro y homicidios.

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La investigación de EEUU contra “El Abuelo” y los otros líderes comenzó en 2019 en Knoxville, Tennessee, a partir de un accidente automovilístico que reveló un cargamento de metanfetamina y derivó en un cateo mayor en Atlanta, Georgia, con decomiso adicional de fentanilo y heroína.

Esos hechos lo llevaron a tener a una acusación formal en el Distrito de Columbia por conspiración para tráfico de drogas y delitos de armas de fuego en enero de 2024, hecha pública en julio de 2025 junto con sanciones del Tesoro estadounidense.

Comunicados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) sobre la captura de “Poncho la Quiringua” y la muerte de “R5” identificaron a ambos como colaboradores cercanos de Farías Álvarez, lo que lo mantuvo como el objetivo de mayor jerarquía tras esas dos bajas.

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Nicolás Sierra Santana tiene una recompensa de has 5 millones de dólares

Nicolás Sierra Santana, alias “El Gordo”, ocuparía un lugar distinto al de Farías Álvarez dentro de Cárteles Unidos. Es identificado como jefe de “Los Viagras”, organización que se ha aliado en el pasado con Carteles Unidos, según el HSI, y no un miembro constitutivo de la alianza.

La recompensa por su captura es de hasta 5 millones de dólares.

Recompensa ofrecida por EEUU en la captura de "El Gordo". Especial.

Nacido el 10 de septiembre de 1977, encabeza una organización que, a lo largo de su historia, cambió de alianzas para mantener control territorial y de tráfico de drogas. Autoridades reportan que Los Viagras se sumaron a Carteles Unidos en momentos puntuales, como la resistencia contra la incursión del CJNG en el occidente de Michoacán, sin integrarse de forma permanente a la estructura. En ocasiones también ha sido vinculado como aliado del CJNG.

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La investigación de HSI, iniciada en 2019 en Knoxville, Tennessee, rastreó tráfico de metanfetamina, fentanilo y heroína hasta Carteles Unidos, incluidos Los Viagras, y documentó el aseguramiento de más de una tonelada de metanfetamina atribuida a la alianza.

La acusación formal se presentó en el Distrito de Columbia en junio de 2025 y se hizo pública en julio de ese año.

Edgar Orozco Cabadas, “El Kamoni”, es señalado como miembro y jefe de sicarios bajo el mando de “El Abuelo”

El último integrante buscado por EEUU es Edgar Orozco Cabadas, alias “El Kamoni”, miembro de Carteles Unidos y presunto jefe de sicarios que opera bajo el mando directo de El Abuelo Farías. Tiene una recompensa de hasta 3 millones de dólares por información que derive en su captura.

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Nacido el 10 de septiembre de 1977, es señalado como líder un grupo armado responsable de la contratación de sicarios locales y hasta mercenarios colombianos.

El Kamoni tiene una recompensa de hasta 3 millones de dólares por información que derive en su captura. Crédito: Departamento de Estado de EEUU

Sus funciones incluirían también la adquisición de armamento pesado, minas terrestres, rifles calibre .50, vehículos blindados y drones con capacidad de lanzar explosivos. Los hombres bajo su mando serían responsables del territorio de Carteles Unidos para repeler la incursión del CJNG y resguardar zonas usadas para narcotráfico y extorsión.

La investigación de HSI reveló además que Orozco distribuyó de forma directa metanfetamina, fentanilo y cocaína hacia Estados Unidos, lo que lo convirtió en distribuidor mayor de la organización además de jefe militar.

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Fue acusado en el Distrito Este de Tennessee en junio de 2025 por delitos de conspiración para tráfico de drogas, en una acusación que se hizo pública en julio de ese año junto con las sanciones del Tesoro.