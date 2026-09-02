México

Es una demostración de desprecio: acusan víctimas de incendio en Ciudad Juárez por suspensión de audiencia de Francisco Garduño

Migrantes sobrevivientes y familiares de víctimas reprobaron el desplante del excomisionado del Instituto Nacional de Migración

El excomisionado del INM Francisco Garduño no asistió a su audiencia por el incendio que dejó decenas de migrantes muertos en Ciudad Juárez. Crédito: SEP
El excomisionado del INM Francisco Garduño no asistió a su audiencia por el incendio que dejó decenas de migrantes muertos en Ciudad Juárez. Crédito: SEP
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Sobrevivientes y familiares de víctimas del incendio de la estancia migratoria en Ciudad Juárez, en marzo de 2023, consideraron que fue una demostración de “desprecio” de Francisco Garduño, extitular del Instituto Nacional de Migración (INM), el no asistir a su audiencia para definir su situación jurídica, en Chihuahua.

Este martes, a través de un comunicado, 10 sobrevivientes de la tragedia y 10 familiares de las víctimas aseguraron que la inasistencia de Garduño Yáñez, quien ahora forma parte del gabinete de Claudia Sheinabum, es:

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“Una demostración del desprecio absoluto por un proceso judicial que él mismo solicitó y una enorme falta de respeto para quienes perdieron la vida, para las y los sobrevivientes, sus familiares y para los países de origen que siguen esperando respuestas”.

Cuestionan a juez por falta de sanción contra Francisco Garduño

En compañía de abogados de organizaciones civiles, las víctimas directas e indirectas que participaron en la audiencia vía remota, cuestionaron al juez Víctor Manlio Hernández Calderón, por no sancionar al excomisionado del INM.

Cabe señalar que Francisco Garduño busca que se le exima de responsabilidad en la muerte de 40 hombres y las lesiones permanentes de 27, oficialmente reconocidas como víctimas del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez.

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“Lejos de tomar medidas contundentes ante este desplante, el juez optó por diferir la audiencia, sin fijar una nueva fecha y sin imponer ningún tipo de sanción al ex comisionado por su ausencia”, expresaron familiares de víctimas, sobrevivientes y organizaciones.

Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración
Foto: Cuartoscuro

Justicia en México es “selectiva”

También acusaron que la falta de sanción a Garduño por parte del juzgador, “manda un mensaje claro y doloroso: en México la justicia es selectiva, pues a ninguna de las personas imputadas por esta tragedia se le ha dado el trato de privilegio y permisibilidad, amparada por el Estado mexicano, que hoy se le reserva al ex comisionado del INM”.

De acuerdo con los afectados, la audiencia fallida y programada para este 1 de septiembre, tenía como objetivo que el juez Hernández Calderón evaluará “si el funcionario había cumplido con las condiciones que se le impusieron para otorgarle la suspensión condicional de su proceso por el delito de ejercicio ilícito del servicio público”.

Funcionario impulsó este proceso legal

Además, recordaron que fue el propio Garduño quien solicitó la medida del juez ante descrita, que tiene como finalidad evitar ser procesado por la tragedia, “un incendio evitable”, y por el que no han sido reconocidas 15 víctimas mujeres que sobrevivieron y que viven con secuelas por ser testigos del incendio.

El boletín también detalla que la representante legal de la familia de uno de las personas de origen guatemalteco que falleció por la llamas, “revocó la asesoría jurídica de la Comisión Ejecutiva e Atención a Víctimas (CEAV), ante la falta de acompañamiento real y protección de sus derechos a la información y la justicia, otorgando la representación de las organizaciones” civiles que acompañan a familiares y sobrevivientes.

¿Quiénes firmaron el comunicado en solidaridad con las víctimas?

Las organizaciones que expresaron su solidaridad con esta causa y firmaron el comunicado fueron el Instituto para Mujeres en Migración, la Clínica Jurídica para Personas Migrantes Alaide Foppa, de la Universidad Iberoamericana, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y Derechos Humanos Integrales en Acción.

(X @mario_delgado)
(X @mario_delgado)

Reportes locales revelaron que, los abogados de Garduño habrían solicitado al juez llevar la audiencia de forma remota, petición que el juzgado autorizó. Para el excomisionado, sin embargo, la instrucción era distinta: debía presentarse de manera presencial.

La audiencia estaba programada para las 09:15 horas en el Centro de Justicia Penal de Ciudad Juárez. Ni Garduño ni sus abogados se presentaron, por lo que el juez difirió la sesión sin fijar una nueva fecha.

Mientras Palacio Nacional está de fiesta, en Chihuahua, sobrevivientes y familiares de víctimas del incendio en una estancia migratoria de Ciudad Juárez, en 2023, criticaron la suspensión de la audiencia de Francisco Garduño.

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