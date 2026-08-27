México

Alito Moreno ataca y sostiene que “la cara de Morena es Rocha Moya”

El líder del PRI afirma que en Sinaloa hay más de 4 mil desaparecidos y más de 3 mil homicidios

Alito Moreno señaló al gobernador Rubén Rocha Moya como “la cara de Morena”. (Fotos: redes sociales)
Alito Moreno señaló al gobernador Rubén Rocha Moya como “la cara de Morena”. (Fotos: redes sociales)
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Alejandro “Alito” Moreno acusó que Morena tiene pactos inconfesables” con cárteles del crimen organizado y aseguró que ese supuesto vínculo se refleja en una escalada de violencia e inseguridad, con énfasis en Sinaloa. La declaración ocurrió durante la reunión plenaria del PRI de este 27 de agosto.

El dirigente del PRI atribuyó el deterioro a la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno y afirmó: “Ahí en Sinaloa, más de 4 mil desaparecidos, más de 3 mil homicidios, más de 11 mil vehículos robados, 113 niñas, niños y adolescentes asesinados, más de 10 mil negocios cerrados”.

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En su mensaje, Moreno sostuvo queganaron las elecciones de la mano de los cárteles del crimen organizado” y señaló directamente al gobernador Rubén Rocha Moya como “la cara de Morena. “Ellos son eso, representan eso: muerte, destrucción, falta de resultados, afirmó.

PRI llama a formar un frente opositor nacional rumbo a 2027

Alejandro “Alito” Moreno pide que PAN, PRI, MC y la sociedad civil compitan en bloque ante Morena en una elección con 17 gubernaturas, 300 diputaciones federales y más de 20 mil cargos en juego

Alito Moreno presiona por una coalición opositora rumbo a 2027, pero su propuesta de unir a PRI, PAN, MC y sociedad civil para disputar 17 gubernaturas, 300 distritos federales y más de 20 mil cargos choca con dos partidos que, hasta ahora, privilegian acuerdos estatales y no un bloque nacional contra Morena.

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El cálculo de fondo está en la Cámara de Diputados. Según proyecciones que el propio dirigente priista ha expuesto en meses recientes, una alianza entre PRI, PAN y MC podría obtener entre 190 y 200 curules, margen con el que la oposición buscaría impedir que Morena alcance mayoría calificada y saque reformas constitucionales sin negociar con otras fuerzas.

Moreno reiteró este jueves 27 de agosto su llamado a construir un “gran frente amplio con los partidos de oposición y la sociedad civil. El dirigente nacional del PRI sostuvo desde marzo de 2026 que la dispersión del voto opositor favorece al partido en el poder.

La interpretación de Moreno sobre una supuesta apertura del PAN no coincide con la postura que ha fijado la dirigencia panista durante buena parte de 2026. El priista afirmó que percibe disposición luego de que el líder nacional del PAN, Jorge Romero, dijera públicamente que “primero está México”.

En ese mismo esquema se mueve MC. Su postura sigue siendo “vamos solos, pero no estamos cerrados, una fórmula que mantiene distancia frente a un acuerdo nacional y abre únicamente la puerta a entendimientos locales.

Dirigente del PRI exige que la FGR detenga a Rubén Rocha Moya o lo entregue a Estados Unidos

Luego de que la segunda licencia de Rubén Rocha Moya fue aprobada, el dirigente del PRI exigió a las autoridades mexicanas proceder contra el gobernador de Sinaloa, de "no poder", exigió su extradición a Estados Unidos. (Crédito: X/@alitomorenoc)

Alito Moreno exigió el pasado 25 de agosto que la FGR detenga a Rubén Rocha Moya o, si no puede procesarlo en México, lo entregue a Estados Unidos, donde el gobernador con licencia de Sinaloa enfrenta imputaciones por presuntos vínculos con el crimen organizado; el llamado ocurre días después de su segunda licencia y en medio del relevo interino en el gobierno estatal.

El dirigente nacional del PRI pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum romper con lo que llamó los “grandes lastres del pasado gobierno”. Su exigencia incluyó una ruta concreta: que el mandatario con licencia sea investigado y procesado en territorio nacional o entregado a las autoridades estadounidenses.

Moreno sostuvo que esa decisión enviaría una señal de orden y gobernabilidad, además de un mensaje a la comunidad internacional para recuperar la confianza en México. Más adelante, insistió en que el Estado mexicano tiene la obligación de demostrar capacidad para impartir justicia aun cuando no comparta la forma de gobernar de Rocha Moya.

Han pasado más de 100 días desde que el Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió al Gobierno de México la detención provisional con fines de extradición de Rocha Moya, sin que la FGR haya actuado en consecuencia. En días recientes, se dio a conocer que la carpeta de investigación sigue abierta.

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