Tren Maya Cancún–Playa del Carmen: ¿cuánto cuesta el boleto y cuándo reanuda operaciones?

Tren Maya reactiva ruta Cancún–Playa del Carmen; estos son los precios.

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El Tren Maya retomará el servicio entre Cancún y Playa del Carmen a partir del 15 de agosto de 2026, con tarifas desde 74 pesos para pasajeros que cuentan con descuentos especiales.

El costo para usuarios locales de Quintana Roo será de 99 pesos, mientras que los viajeros nacionales pagarán 148 pesos en clase turista.

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La reapertura de esta conexión busca ofrecer una alternativa de transporte para quienes se trasladan diariamente entre ambos municipios, tanto por motivos laborales y educativos como turísticos.

El trayecto tendrá una duración aproximada de entre 46 y 52 minutos.

El recorrido entre Cancún y Playa del Carmen tendrá una duración de entre 46 y 52 minutos. (AP Foto/Rodrigo Abd, Archivo)

¿Cuánto cuesta el boleto del Tren Maya?

Las tarifas de la ruta Cancún–Playa del Carmen dependen del tipo de pasajero. En clase turista, los precios anunciados son:

Especial para locales, estudiantes e INAPAM: 74 pesos.

Local de Quintana Roo: 99 pesos.

Nacional: 148 pesos.

Internacional: 197 pesos.

Los boletos, además de la consulta de disponibilidad, podrán gestionarse mediante los canales oficiales de venta del Tren Maya.

El costo representa una diferencia importante dependiendo del perfil del viajero, por lo que quienes residan en Quintana Roo podrán acceder a una tarifa menor que los visitantes nacionales o extranjeros.

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Los boletos del Tren Maya entre Cancún y Playa del Carmen tendrán tarifas desde 74 pesos.

Tren Maya reanuda ruta entre Cancún y Playa del Carmen

La ruta volverá a operar desde el 15 de agosto, con cuatro servicios diarios inicialmente distribuidos en ambos sentidos.

De Cancún hacia Playa del Carmen habrá salidas a las 6:45 y 10:30 horas, con llegadas programadas a las 7:34 y 11:19 horas, respectivamente.

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En sentido contrario, los trenes partirán de Playa del Carmen a las 7:47 y 12:00 horas, con arribos previstos a Cancún a las 8:40 y 12:53 horas.

La medida pretende fortalecer la movilidad en uno de los corredores con mayor actividad económica, turística y laboral de Quintana Roo.

El Tren Maya retomará esta conexión el 15 de agosto con cuatro servicios diarios en ambos sentidos. EFE/Alonso Cupul

Tren Maya Conecta tendrá rutas hacia zonas clave

Junto con la reactivación ferroviaria comenzará operaciones Tren Maya Conecta, un servicio de transporte complementario diseñado para acercar a los usuarios desde las estaciones hasta distintos puntos de las ciudades.

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En Cancún se contemplan conexiones hacia:

El Aeropuerto Internacional de Cancún .

Plaza Las Américas .

La Zona Hotelera, con paradas en el Museo Maya y Plaza La Isla.

En Playa del Carmen habrá recorridos hacia Plaza Playacar y la Zona Hotelera Mayan, con distintas paradas intermedias.

El servicio complementario tendrá un costo de 55 pesos, por lo que los pasajeros deberán considerar este importe si necesitan trasladarse entre la estación ferroviaria y alguno de los principales puntos de destino.

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Tren Maya Conecta acercará a pasajeros a puntos clave de Cancún y Playa del Carmen. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Tren Maya registra pérdidas por 867 millones de pesos

La reapertura de la ruta ocurre mientras el proyecto enfrenta un panorama financiero adverso. Durante el segundo trimestre de 2026, el Tren Maya registró una diferencia de aproximadamente 867 millones de pesos entre sus ingresos y costos operativos, de acuerdo con información financiera consultada por El Financiero.

Entre abril y junio, la empresa obtuvo 117 millones de pesos por la prestación de servicios, mientras que sus gastos de operación llegaron a 985 millones de pesos.

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A estos recursos se sumaron 417 millones de pesos en transferencias presupuestarias, aunque dicha cantidad tampoco fue suficiente para cubrir completamente los costos registrados durante el periodo.

Tren Maya acumula pérdidas de 867 millones de pesos en el segundo trimestre. credito:cuartoscuro

Turismo y Mundial no compensaron los gastos

El desempeño financiero se produjo pese al contexto turístico generado por el Mundial de Futbol 2026 y el inicio de las vacaciones de verano. Junio fue particularmente complicado, pues concentró los menores ingresos por pasajeros del trimestre y, al mismo tiempo, el mayor gasto operativo.

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Entre los factores señalados para explicar el comportamiento están la menor actividad turística en algunas zonas del sureste, la presencia de sargazo y la limitada conexión del tren con otros sistemas de transporte.

El Gobierno federal ha planteado que la situación financiera podría mejorar cuando el proyecto incorpore plenamente el transporte de carga. La llegada de locomotoras fue anunciada en julio y la puesta en marcha del servicio de mercancías está prevista para 2027.

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Mientras tanto, el desempeño del Tren Maya continuará dependiendo del número de pasajeros, la integración con otros medios de transporte, el comportamiento turístico y los recursos públicos destinados a su operación.