Cinco niños se enveneraron por comer naranjas de un huerto ajeno en Campeche

Un avión fumigador dispersa una nube de pesticida sobre los cultivos en terrazas de un paisaje agrícola de la sierra central peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cinco niños de Nilchí fueron hospitalizados en Campeche por una probable intoxicación tras comer naranjas y otras frutas de un árbol recién fumigado, un caso que activó una investigación sanitaria y ministerial para determinar si hubo exposición a agroquímicos y establecer medidas de control en la comunidad.

Los menores tenían 2, 4, 5, 9 y 11 años y presentaron diarrea, vómitos y deshidratación moderada. Todos permanecieron bajo vigilancia médica en el área de Urgencias Pediátricas del Hospital General de Especialidades “Dr. Javier Buenfil Osorio”, en la capital del estado.

Familiares pidieron apoyo cuando los niños comenzaron a sentirse mal. El traslado se hizo en tres ambulancias del Sistema de Atención Médica de Urgencias, con resguardo de unidades de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana.

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La Secretaría de Salud y el IMSS-Bienestar informaron que los cinco pacientes se reportaron estables. Cuatro recibieron hidratación por vía oral y el niño de 9 años requirió hidratación intravenosa, mientras se esperaban los resultados de estudios auxiliares solicitados por el personal médico.

Una variedad de frutas y verduras personificadas, con expresiones de enfado, protestan con carteles contra el uso de pesticidas y químicos en los alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso apuntó a fruta consumida directamente en el campo

Como antecedente del caso, personal médico identificó exposición a fruta ingerida directamente en el campo. Esa línea coincidió con la versión inicial sobre el consumo de naranjas dulces en la comunidad maya de Nilchí, ubicada en el municipio de Campeche.

Carlos Baqueiro Cáceres, representante estatal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, atribuyó el episodio a un presunto manejo inadecuado de insecticidas sistémicos. El funcionario advirtió: “Fue por un insecticida sistémico y ahí los padres tienen que ser muy responsables con el uso de esos productos”.

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Baqueiro también explicó que ese tipo de sustancias requerían hasta 20 días para desaparecer y dejar de representar un riesgo para el consumo humano. En su llamado a extremar cuidados, dijo: “Tienen que tener muchísimo cuidado cuando apliquen insecticidas, sobre todo los insecticidas sistémicos que tardan 20 días en desaparecer, vamos a llamarlo así, en no hacer daño”.

(Archivo)

La referencia a un árbol recién fumigado colocó la atención en las prácticas de aplicación de químicos agrícolas en zonas de cultivo. El señalamiento no cerró el caso, pero sí marcó la principal hipótesis bajo revisión de las autoridades sanitarias.

Salud y la Fiscalía abrieron investigaciones por la intoxicación

La Secretaría de Salud abrió una investigación para esclarecer cómo ocurrieron los hechos. En esas acciones participaron la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Campeche, la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria y el área de Urgencias Epidemiológicas y Desastres.

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El objetivo de esas diligencias fue determinar la causa de los síntomas y establecer si existió relación directa con agroquímicos. De forma paralela, fuentes de la Fiscalía General del Estado de Campeche indicaron que se abrió la carpeta de investigación correspondiente.

Una mano adulta toma una naranja del césped en un jardín con una cerca de madera y un árbol frutal al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respuesta institucional también buscó revisar las condiciones en las que se fumigó el árbol del que habrían comido los menores. Esa revisión debía servir para definir medidas de control y evitar nuevos casos en Nilchí y otras comunidades agrícolas del estado.

Ignacio Muñoz, diputado del segundo distrito estatal de Campeche, pidió que las autoridades se trasladaran a los poblados de la zona y ampliaran las indagatorias. En su declaración sostuvo: “Que las instancias ambientales vayan a los poblados, que vayan hasta Hopelchén. Investigar, ver la manera de que no vuelva a suceder, que si le sucedió a 5 le puede suceder a 6, 7, 8, 10 y pues a gran parte de ahí”.

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La postura del legislador colocó el foco en el riesgo de repetición. También subrayó la necesidad de supervisar el uso de pesticidas en comunidades donde la fumigación forma parte de las actividades agrícolas habituales.

Hasta el último parte médico disponible, los cinco niños seguían en observación hospitalaria. Las autoridades esperaban los resultados de los estudios y el avance de las investigaciones para precisar el origen de la probable intoxicación y las posibles responsabilidades derivadas del caso.

Un agricultor con sombrero de paja rocía con pesticidas una extensa plantación de fresas bajo un cielo despejado, aplicando el tratamiento directamente sobre las hileras de cultivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cinco menores de Nilchí fueron hospitalizados tras consumir fruta de un árbol recién fumigado y presentaron diarrea, vómitos y deshidratación moderada.

Cuatro niños recibieron hidratación oral y uno, de 9 años, necesitó hidratación intravenosa; todos se reportaron estables y bajo vigilancia médica.

La Secretaría de Salud y la Fiscalía estatal abrieron investigaciones para determinar si hubo exposición a agroquímicos y si existían responsabilidades por el manejo de insecticidas.