Arrancan pagos de las Pensiones Bienestar del bimestre septiembre-octubre: qué adultos mayores cobran hoy martes

El periodo de pagos de las Pensiones del Bienestar correspondiente al bimestre septiembre-octubre comenzó este martes 1 de septiembre para todos los adultos mayores que participan. (gobierno de México)

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El periodo de pagos de las Pensiones del Bienestar correspondiente al bimestre septiembre-octubre comenzó este martes 1 de septiembre para todos los adultos mayores que participan.

Los depósitos corresponden a la Pensión Adulto Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Pensión Personas con Discapacidad, y el Programa Madres Trabajadoras.

Como cada bimestre, los recursos se entregan de forma ordenada según la primera letra de la CURP de cada beneficiario de manera directa a través de la tarjeta del Banco Bienestar.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar dio a conocer las fechas de depósitos de la Pensión Bienestar de este mes de enero. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

¿Qué adultos mayores cobran la pensión hoy martes 1 de septiembre?

De acuerdo con el calendario oficial, los adultos mayores que cobran el pago de las Pensiones del Bienestar este martes 1 de septiembre son aquellos cuya primera letra de su CURP inicia con A.

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Cabe señalar que no es necesario sacar el dinero el mismo día que llega el depósito, ya que puede permanecer de forma segura en la cuenta de la tarjeta.

Calendario completo de pagos

Letra A - Martes 1 de septiembre

Letra B - Miércoles 2 de septiembre

Letra C - Jueves 3 de septiembre

Letra C - Viernes 4 de septiembre

Letras D, E, F - Lunes 7 de septiembre

Letra G - Martes 8 de septiembre

Letra G - Miércoles 9 de septiembre

Letras H, I, J, K - Jueves 10 de septiembre

Letra L - Viernes 11 de septiembre

Letra M - Lunes 14 de septiembre

Letra M - Martes 15 de septiembre

Letras N, Ñ, O - Jueves 17 de septiembre

Letras P, Q - Viernes 18 de septiembre

Letra R - Lunes 21 de septiembre

Letra R - Martes 22 de septiembre

Letra S - Miércoles 23 de septiembre

Letras T, U, V - Jueves 24 de septiembre

W, X, Y, Z - Viernes 25 de septiembre

Los pagos de las Pensiones del Bienestar comenzarán el próximo martes 1 de septiembre (X@apoyosbienestar)

Formar de comprobar si el depósito ya llegó

Para comprobar si el apoyo de pensiones ya fue depositado, las y los beneficiarios pueden consultar su saldo sin acudir a una sucursal.

La revisión puede realizarse mediante la aplicación del Banco del Bienestar, que permite verificar si el pago ya está disponible en la cuenta.

El periodo de pagos de la Pensión Bienestar para los adultos mayores que son beneficiarios terminó el miércoles pasado, y ya hay una fecha tentativa del próximo depósito (Imagen Ilustrativa Infobae)

También está disponible la Línea del Bienestar, en el número 800 639 42 64. Allí se ofrece orientación sobre los programas sociales y los pagos correspondientes.

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Para resolver dudas o solicitar aclaraciones, se recomienda consultar los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar y las redes sociales de Leticia Ramírez Amaya.

¿Cómo registrarse a las Pensiones del Bienestar?

El Formato de Bienestar, disponible sin costo en los módulos, forma parte de los requisitos para el trámite para incorporarse alguna de las pensiones.

Además, se exige presentar un acta de nacimiento legible, una identificación oficial vigente —como credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad—, la CURP con impresión reciente, un comprobante de domicilio cuya antigüedad no supere los seis meses y un teléfono de contacto, ya sea fijo o celular. Toda la documentación debe entregarse en original y copia en los Módulos de Bienestar.

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