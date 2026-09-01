Reglamento Metro CDMX: esta es la fecha límite para que comerciantes usen uniformen y eviten multas

El STC Metro puso en marcha el nuevo reglamento para regularizar el comercio dentro de las instalaciones del Metro CDMX (X/ @MetroCDMX)

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El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) puso en marcha un nuevo reglamento para los comerciantes que trabajan dentro de los pasillos y estaciones de la red del Metro CDMX, entre las nuevas normativas destaca que los trabajadores tendrán que uniformarse, además, se prohibirán los gritos o ruidos excesivos para ofertar sus productos.

Todos los comerciantes tendrán que cumplir con las nuevas normativas de operación, de lo contrario podrían ser acreedores a una multa. Es por ello, que las autoridades brindaron un tiempo límite para que los locales y comerciantes regularicen su operación bajo las nuevas normas.

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Cabe recordar que el REGLAMENTO PARA LA INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD DE LOCALES Y/O ESPACIOS COMERCIALES ASIGNADOS Y/O PROPIEDAD DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO entró en vigor el 20 de agosto de 2026.

Adrián Rubalcava, director del STC Metro, puso en marcha el nuevo reglamento de comercio en el Sistema de Transporte Colectivo Metro para regularizar a comerciantes que ofertan productos en los pasillos y estaciones de la red del Metro CDMX (X/ @MetroCDMX)

¿Cuál es la fecha límite para que comerciantes del Metro CDMX cumplan nuevo reglamento?

De acuerdo con lo que describe las nuevas normas de operación del comercio en el STC Metro, desde el 20 de agosto se brindó un periodo de 60 días naturales, esto con la finalidad de brindar el tiempo necesario para el cumplimiento de las nuevas normativas. Es decir que, la fecha límite se cumplirá el 18 de octubre de 2026.

A partir de entonces, todos los comerciantes que no cumplan con las nuevas regulaciones podrán ser acreedores a una multa o sanción, dependiendo de la gravedad de la infracción.

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El director del STC, Adrián Rubalcava, dio a conocer en la Gaceta Oficial de la CDMX el “Reglamento para la instalación, operación, verificación y seguridad de locales y/o espacios comerciales asignados y/o propiedad del Sistema de Transporte Colectivo”. El documento fija obligaciones y prohibiciones para los locatarios.

Entre los cambios está la exigencia de que todo el personal porte en todo momento el uniforme autorizado por el Sistema. El reglamento señala que esa indumentaria será considerada una extensión del permiso de operación.

Comerciantes tendrán que usar uniforme dentro del Metro CDMX (X/ @MetroCDMX)

También queda prohibido gritar o recurrir a cualquier forma similar para llamar la atención de los usuarios y promover productos o servicios. La restricción incluye el uso de aparatos de sonido, radios, bocinas y altavoces dentro y fuera de las estaciones de la red.

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La disposición busca ordenar la actividad comercial en pasillos y zonas de transbordo, donde operan locales semifijos con distintos productos. Los comercios deberán ajustarse a los criterios de operación, orden y seguridad establecidos por el STC.

Multas del nuevo reglamento Metro CDMX a comerciantes

El Metro de CDMX aplicará multas, amonestaciones y otras sanciones a comerciantes que incumplan el nuevo reglamento para operar dentro de sus instalaciones. Con esta medida, el STC busca ordenar la venta en pasillos, transbordos y estaciones, además de reducir el ruido y establecer reglas de seguridad, imagen, pagos e higiene.

La sanción económica más alta será de 200 UMAs, equivalentes en 2026 a 23,462 pesos, con base en el valor vigente de 117.31 pesos por unidad. El reglamento establece multas de entre cinco y 200 UMAs, según la gravedad de la falta, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que correspondan.

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El STC Metro inició acciones para regularizar el comercio dentro de las 12 líneas. (Cuartoscuro)

Las disposiciones aplican a comerciantes y vendedores que operan en puestos semifijos dentro de la red de las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo. Las autoridades dieron a conocer las normas mediante la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Estos son los tipos de sanciones aplicables según el nuevo reglamento del STC Metro:

Amonestación por escrito

Multa administrativa

Suspensión temporal de actividades

Clausura del espacio comercial

Revocación definitiva del permiso y espacio de venta.

Uno de los cambios será la manera en que los comerciantes promocionan sus productos y servicios. La Gaceta Oficial prohíbe el uso de bocinas, radios y altavoces, así como gritar o recurrir a cualquier mecanismo que genere contaminación auditiva dentro o fuera de las estaciones de la red.

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La medida pone fin a los llamados en voz alta para ofrecer mercancía en estaciones, pasillos y zonas de transbordo.

El nuevo marco también obliga a todo el personal a portar en todo momento el uniforme autorizado por el STC. La prenda será considerada una extensión del permiso de operación.