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Gobernador de Yucatán urge invertir en red eléctrica tras apagón en la Península

Luego de que los habitantes de esa región del país se quedaron sin luz por horas, las autoridades locales propusieron soluciones

Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán, urgió al gobierno federal invertir en la red eléctrica de la Península. Crédito: X / @CFEmx
Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán, urgió al gobierno federal invertir en la red eléctrica de la Península. Crédito: X / @CFEmx
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Este martes, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, informó que “afortunadamente” se pudo restablecer el servicio de luz eléctrica sin mayor complicación tras un apagón, pero urgió al gobierno federal a invertir más en la red eléctrica de la región.

Cabe señalar que la noche del lunes 31 de agosto, un apagón – que duró casi siete horas– afectó diversos municipios de la Península de Yucatán, incluidos los estados de Quintana Roo y Chiapas, aunque también hubo reportes en Campeche.

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Fue un problema que atendió la CFE: Gobernador de Yucatán

Tras salir del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional, Díaz Mena relató que, a través de una transmisión en vivo por internet, informó a los pobladores que “era un problema que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) nos reportó desde Chiapas, Quintana Roo y Yucatán”.

“A las 3 de la mañana (de este martes) regresó la luz, afortunadamente. Y, pues, siempre estamos en comunicación constante con la Comisión Federal de Electricidad. Yucatán, en 2028, va a ser autónomo en generación de energía para toda la Península, para Yucatán, Campeche, Quintana Roo y un estado más”, agregó.

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Es necesario invertir en el red eléctrica

El gobernador morenista consideró que es necesario invertir “en mejorar las líneas de distribución y las líneas de transmisión que ya están obsoletas y necesitan una gran inversión por parte de la Comisión Federal de Electricidad”.

Sin embargo, aclaró que su administración ya está trabajando con la empresa eléctrica del Estado para avanzar en la inversión y renovación de la red eléctrica de la región.

El gobernador de Yucatán asistió al Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Crédito: X/ @Reforma
El gobernador de Yucatán asistió al Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Crédito: X/ @Reforma

“Vandalismo” provocó el apagón en la Península

De acuerdo con la CFE, a cargo de Emilia Calleja Alor, el apagón en la Península se debió a la desconexión de dos líneas de alta tensión por presuntos actos de “vandalismo”. El servicio quedó restablecido al 100 por ciento a las 3:08 de la madrugada de este martes, mientras personal técnico inspeccionaba la infraestructura para determinar la causa del evento.

“Los cortes comenzaron alrededor de las 20:00 y se prolongaron por varias horas”, detalló la CFE en un comunicado. También explicó que, a las 23:01, la desconexión había afectado de forma parcial el suministro eléctrico en usuarios de la Península de Yucatán y del sureste.

“La afectación no tuvo el mismo alcance en todas las zonas. En varios puntos se presentaron interrupciones parciales y no una suspensión absoluta en toda la región, lo que apuntó a un problema en la red de transmisión más que a fallas aisladas en sistemas municipales de distribución”, informó la institución a través de un comunicado.

Miles de personas estuvieron sin electricidad

Una de las zonas más afectadas fue Cancún, Quintana Roo, al quedarse sin luz más de 20 regiones y supermanzanas. No obstante, la contingencia ocurrió con temperaturas de hasta 37 grados centígrados, lo que hizo más evidente el malestar entre los habitantes que pasaron parte de la noche sin electricidad ni aire acondicionado.

De acuerdo con reportes locales, las autoridades desplegaron un operativo con policías y agentes de tránsito porque varios semáforos dejaron de funcionar. También dieron paso a patrullajes nocturnos para prevenir robos y saqueos mientras la mayoría se encontraban en la oscuridad.

La cfe mostró dónde fue la agresión a sus instalaciones que provocaron lo apagones enu estados
La cfe mostró dónde fue la agresión a sus instalaciones que provocaron lo apagones enu estados

Mientras que en Mérida, Yucatán, usuarios compartieron videos de la interrupción del servicio que se viralizaron en redes sociales. Ante la indignación generalizada, la CFE tuvo que salir a brindar información al respecto:

“Lamentamos la situación. Estamos aquí para ayudarle; por favor, envíenos por mensaje privado los datos de su servicio para revisar su caso y brindarle una atención personalizada. Con gusto daremos seguimiento a su reporte”.

Por fortuna para los habitantes de la Península, el servicio quedó restablecido desde la madrugada, pero el gobernador de Yucatán aprovechó la eventualidad y urgió al gobierno de Claudia Sheinbaum a invertir en la red eléctrica de la región.

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