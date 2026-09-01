Por qué los expertos recomiendan poner una cuna de Moisés en el baño y no en la sala

La ubicación de esta planta dentro del hogar influye directamente en su salud y floración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los especialistas en jardinería recomiendan colocar la cuna de Moisés (Spathiphyllum) en el baño en lugar de la sala porque ese espacio reproduce la humedad y la temperatura estable que la planta necesita para crecer sin sufrir daños.

La Real Sociedad de Horticultura de Gran Bretaña (RHS) identifica al baño como uno de los mejores sitios para esta especie, siempre que cuente con una ventana.

La RHS explica que las condiciones húmedas de un baño imitan el hábitat de selva tropical donde crece la planta de forma natural.

Pequeños ajustes en el hogar pueden marcar la diferencia entre una planta sana y una dañada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su portal oficial, la institución describe a la cuna de Moisés como una especie que se siente “cómoda en una posición cálida con abundante luz indirecta” y que hace de esos cuartos un lugar elegante para cultivarla.

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Por qué el baño con ventana es un mejor lugar que la sala

La RHS advierte que “el aire muy seco puede causar el amarronamiento de las hojas” y recomienda mantener la planta lejos de radiadores calientes y corrientes de aire frío.

Estas dos condiciones son comunes en una sala equipada con calefacción o aire acondicionado.

La cuna de Moisés (Spathiphyllum) necesita luz indirecta y temperaturas estables para evitar daños en sus hojas, según la Real Sociedad de Horticultura de Gran Bretaña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Jardín Botánico de Missouri documenta que la cuna de Moisés prospera entre 20 y 29 grados Celsius durante el día, con una caída máxima de 5 grados por la noche.

Las condiciones frías y con corrientes de aire, entre 4 y 15 grados, ralentizan el crecimiento de forma considerable. Por debajo de 4 grados, el daño en hojas y raíces es irreversible, según la misma institución.

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El Jardín Botánico de Missouri documenta que la planta prospera entre 20 y 29 grados Celsius durante el día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La humedad del baño evita el riego constante

La RHS recomienda regar la cuna de Moisés preferentemente con agua de lluvia, ya que el flúor presente en el agua de la llave puede dañar el follaje.

En un baño, la humedad ambiental generada por la ducha reduce la necesidad de riegos frecuentes y de rociar las hojas de manera manual.

Un rincón húmedo del hogar puede ser el aliado perfecto para esta planta tropical. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para elevar la humedad en cualquier habitación, la institución sugiere colocar la maceta sobre un plato con grava húmeda, de forma que el agua se evapore alrededor del follaje. En un baño con vapor de ducha, ese mecanismo ocurre sin intervención adicional.

En baño o sala: los cuidados que no cambian para la cuna de Moisés

La RHS indica que la maceta debe girarse un cuarto de vuelta en cada riego para evitar que la planta crezca inclinada hacia la ventana.

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Esta recomendación aplica sin importar si la planta está en el baño o en la sala, siempre que la fuente de luz provenga de un solo punto.

Girar la maceta un cuarto de vuelta en cada riego evita que la planta crezca inclinada hacia la luz, según la RHS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución también señala que la falta de luz suficiente se traduce en escasa floración y crecimiento lento, aunque la planta sobreviva.

Un baño sin ventana no cumple esta condición y queda descartado como ubicación viable, según la RHS.

Colocar la maceta sobre un plato con grava húmeda ayuda a elevar la humedad alrededor del follaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En temporada de secas, la sala pierde la humedad que la planta necesita

La humedad relativa media en el centro de la Ciudad de México se ubica entre 46% y 49%, según un análisis histórico del Servicio Meteorológico Nacional.

La cifra aumenta hacia las zonas periféricas de la capital, pero se mantiene en niveles similares al mínimo que la cuna de Moisés necesita para crecer sin daños.

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Esta planta de interior combina bajo mantenimiento con un aspecto ornamental que la hace popular en distintos ambientes del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando México atraviesa temporadas de secas, el aire de baja humedad reseca los espacios cerrados. En esos periodos, una sala o recámara puede perder la humedad que la planta necesita para mantener sus hojas sanas.

El baño, en cambio, mantiene un ambiente más húmedo gracias al vapor de cada ducha.

La planta requiere entre 50% y 70% de humedad constante, un nivel que el baño ofrece de forma natural, sin depender del clima exterior, aun en los meses más secos.