“Chuchito Nini”: qué se sabe de su supuesta muerte y su papel como reclutador de menores para “El Wicho” o “R5”

Quién es Jesús Sandoval, Chuchito Nini. (@HEARST_BB y redes sociales)

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Jesús Sandoval, alias “Chuchito Nini”, lugarteniente señalado del líder criminal Luis Enrique Barragán Chávez, “El Wicho” o “R5”, habría muerto durante el operativo federal del 31 de agosto en la región de Los Reyes, Michoacán.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla confirmó que la madrugada de ese lunes hubo un enfrentamiento armado en la zona, derivado de un operativo con participación de la Sedena, la Guardia Nacional y la Guardia Civil de Michoacán. Sin embargo, hasta ahora las autoridades no han confirmado abiertamente el abatimiento el líder de Los Reyes, señalado principalmente de extorsionar a los aguacateros.

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Sin embargo, informes extraoficiales apuntan a que “El Wicho” o “R5” sí habría sido abatido, pero además con él también habría muerto “Chuchito Nini” y otro sujeto identificado como William Álvarez, alias “El Maníaco”, señalado como comandante de la célula de choque del cártel.

Foto: Departamento de Estado de EEUU

Versiones extraoficiales calculan la muerte de al menos cinco sicarios durante el enfrentamiento, además del aseguramiento de armamento, vehículos y equipo táctico.

¿Quién es Chuchito Nini?

Jesús Sandoval es señalado como un menor de edad que operaba dentro de la estructura armada del Cártel de Los Reyes, con base principal en el municipio del mismo nombre.

Versiones que circulan en redes sociales, sin confirmación oficial, lo señalan como el presunto sobrino “El Wicho” o “R5”, de quien además era su escolta personal. El mismo tipo de fuentes le atribuye una cuenta de Instagram bajo un nombre “Chuchito Pistolas”, en la que mostraba de forma abierta su presunta pertenencia al grupo armado.

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Imágenes en donde supuestamente se ve a Chuchito Nini. (Redes sociales)

En fotografías que circulan en redes sociales, “Chuchito Nini” aparece portando un fusil FN MK16 equipado con un cargador de tambor con capacidad para 60 cartuchos. Este mismo tipo de arma coincidiría con una de las piezas de armamento aseguradas tras el enfrentamiento del 31 de agosto en Los Reyes, de acuerdo con el material gráfico que circula sobre el operativo.

En otras imágenes aparece con uniforme camuflado tipo militar, rodilleras tácticas y un chaleco con parches que incluyen las palabras “NINI” y “CHUCH”.

En una fotografía adicional que también comenzó a circular en redes sociales se le observa junto a un vehículo con la leyenda “descansa en paz Carnal”, publicada originalmente en un canal de Telegram.

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Un organigrama extraoficial de la organización, difundido por @HEARST_BB, una cuenta especializada en temas de seguridad, lo clasifica como “lugarteniente de mayor confianza”, junto con Antonio Sandoval, “Tercer Elemento”, y Antonio “Tony” Pérez, “El Bravo”.

Su nombre apareció también en narcomantas y reportes de inteligencia relacionados con el control de plazas, la extorsión a productores de aguacate, y la confrontación armada contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El mismo reporte lo señala como uno de los responsables de reclutar a otros menores de edad para la organización, aunque no existe una confirmación de este dato.

Quién es “El Wicho” y cómo asumió el mando tras la caída de “La Quiringua”

Luis Enrique Barragán Chávez, conocido como “El Wicho”, “El Güicho” o “R5”, es señalado como líder del Cártel de Los Reyes, organización que forma parte de la alianza criminal Cárteles Unidos. Antes de dedicarse a actividades delictivas, formó parte de los grupos de autodefensa que surgieron en Michoacán para enfrentar a Los Caballeros Templarios.

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Barragán Chávez asumió el liderazgo de la organización tras la detención de Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho La Quiringua”, ocurrida el 1 de agosto en la localidad de Imbarácuaro, municipio de Los Reyes, durante una operación del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Con “La Quiringua” bajo custodia en el penal federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, “El Wicho” quedó como la cabeza visible del grupo criminal en la región. Su nombre ya aparecía desde 2017 en una narcomanta firmada por La Nueva Familia Michoacana en Apatzingán, en la que lo acusaban de traición.

"El R5" es identificado como jefe de Cárteles Unidos en Los Reyes. (X/@MennyValdz|Borderland Beat)

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 3,000,000 de dólares por información que condujera a su detención y condena. La recompensa se anunció en agosto de 2025, cuando Washington presentó cargos contra cinco dirigentes de Cárteles Unidos.

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De acuerdo con el Departamento de Justicia, la investigación contra “El Wicho” se originó en 2019 a partir de un accidente automovilístico en Knoxville, Tennessee, que permitió descubrir un cargamento de metanfetamina. El rastreo llevó a un domicilio en Atlanta, Georgia, donde se localizaron más drogas, entre ellas heroína y fentanilo.

Ese seguimiento derivó en su acusación formal en julio de 2023 en el Distrito de Columbia, por conspiración para traficar drogas y armas de fuego. En agosto de 2025, el Departamento del Tesoro lo sancionó de forma adicional por su participación en la extorsión a productores de aguacate de Michoacán en beneficio de Cárteles Unidos.

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Según la ficha del Departamento de Estado, “El Wicho” no se limitaba al tráfico de drogas. Las autoridades estadounidenses sostienen que las ganancias obtenidas por la venta de narcóticos en Estados Unidos se destinaban a la compra de armamento de alto poder, minas terrestres, vehículos blindados y drones empleados para lanzar explosivos, así como la contratación de mercenarios colombianos como parte de sus operaciones de combate.