De “El Bótox” al posible abatimiento de “El R5″: la caída de líderes criminales en Michoacán en 8 meses

De enero a agosto, al menos cinco líderes de células criminales han caído en Michoacán. (SGR/SSPC/Departamento de Justicia de EEUU)

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Las autoridades federales han dado al menos cinco golpes contra líderes de células criminales en Michoacán entre enero y agosto de 2026, en un ciclo que arrancó con la captura de César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Bótox”, líder de Los Blancos de Troya, y que llegó hasta el presunto abatimiento de Luis Enrique Barragán Chávez, alias “El R5” o “El Wicho”, operador del Cártel de Los Reyes.

Las detenciones alcanzaron principalmente a estructuras locales dedicadas a la extorsión de aguacateros, limoneros, madereros y mezcaleros, cadenas productivas que sostienen buena parte de la economía de Michoacán. Los golpes se concentraron en la Tierra Caliente, el occidente del estado y el sur de Morelia, zonas donde operaban Los Blancos de Troya, Los Sierra, Los Rs y el Cártel de Los Reyes.

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Solo entre los casos de ‘El Bótox’ y Poncho ‘La Quiringua’, las autoridades han estimado una afectación combinada de más de 172,800,000 pesos anuales en cobro de piso.

El primer golpe: la captura de “El Bótox” en enero

El detenido está involucrado en casos de extorsión al sector limonero en Michoacán. (SSPC)

César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Bótox”, fue detenido el 22 de enero en la comunidad de Santa Ana Amatlán, tras un operativo que inició el 23 de octubre de 2025, tres días después del asesinato del líder limonero Bernardo Bravo. Lo acompañan dos jóvenes identificados como “El Pánico” y “El Greñas”.

Un día antes de su arresto, las autoridades ya habían detenido a Marco Antonio “N”, alias “El Pilones”, en Tuxpan, y a Sandra Lizbeth García, señalada como la encargada de la contabilidad del grupo. Ambas capturas resultaron clave para ubicar el paradero de Sepúlveda Arellano.

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En la operación participaron la Sedena, la Semar, la SSPC y la Fiscalía de Michoacán. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que Sepúlveda Arellano intentó escapar saltando por una ventana antes de ser asegurado, sin que se registraran personas heridas.

Durante el operativo, las fuerzas de seguridad aseguraron dos armas largas, 29 cartuchos calibre .223, 14 cargadores para armas largas y dos chalecos tácticos. Dos días después, el 24 de enero, se realizaron cateos en 19 inmuebles vinculados al detenido, donde se localizan drogas y armas adicionales.

Un juez de control lo vincula a proceso el 30 de enero por el homicidio de Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán. El entonces fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, señaló que el detenido acumula al menos siete órdenes de aprehensión, incluida una girada el 6 de noviembre de 2025 por ese homicidio.

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Tras su arresto, “El Bótox” es trasladado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Sepúlveda Arellano lideraba Los Blancos de Troya, célula aliada del CJNG y de Los Viagras que opera en Aguililla, Buenavista, Chinicuila, Churumuco, Coalcomán, Gabriel Zamora, Múgica, Parácuaro y Tepalcatepec. Encabezaba el grupo junto a su primo, Alejandro Sepúlveda Álvarez, alias “Jandos” o “La Fresa”, quien permanece prófugo. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ofrece hasta 5,000,000 de dólares por información sobre él.

Los hermanos Sierra: dos capturas el mismo día

Ernesto Rafael “N”, alias “Sierra 1”, fue detenido el 25 de junio de 2026 como presunto líder del Cártel de Altozano. Crédito: Especial

Ernesto Rafael Rosales Zepeda, alias “Sierra 1”, cayó el 25 de junio en un cateo en un fraccionamiento privado del suroriente de Morelia. Lo acompañaba una mujer identificada como Nayeli “N”. Horas después, su hermano Alfredo “N”, “Sierra 2”, fue detenido en flagrancia sobre la Autopista Siglo XXI, en compañía de otra mujer identificada como María “N”.

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García Harfuch señaló que Sierra 1 había evadido a las autoridades en dos ocasiones previas y contaba con una orden de aprehensión vigente. Se le atribuye el homicidio del maestro mezcalero Sergio Rangel Vieyra, ocurrido el 22 de mayo de 2025, así como el secuestro agravado de tres hombres durante ese mismo año. Enfrenta además cargos por portación de arma de fuego de uso exclusivo, cohecho y narcomenudeo.

A Sierra 2 le fueron asegurados un arma larga calibre 5.56 mm tipo M4 con un cargador abastecido de nueve cartuchos, cartuchos calibre 9mm, aproximadamente 27 gramos de metanfetamina y un vehículo con alteraciones en sus medios de identificación. Las audiencias de vinculación a proceso quedaron programadas para el 1 y el 2 de julio, respectivamente.

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El grupo, conocido como “Los Sierra” y vinculado al Cártel de Altozano, operaba en las tenencias de Jesús del Monte, San Miguel del Monte y Madero, al sur de Morelia, con actividad detectada desde 2021. Desde ahí cobraba cuotas a aserraderos, resineros y productores de mezcal mediante privación de la libertad y homicidios, además de dedicarse a la tala ilegal en zonas forestales.

El vicefiscal Vega Rodríguez confirmó el 30 de junio que, con la captura de ambos hermanos, la estructura de Los Sierra quedó desarticulada en su mayoría.

El R1 cayó en Jalisco tras un enfrentamiento armado

Foto: FGR

Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, fue detenido el 30 de julio en la colonia Los Naranjos, en Atotonilco el Alto, Jalisco, durante un operativo de la SSPC, el Ejército Mexicano y el Centro Nacional de Inteligencia. En el enfrentamiento murió un integrante de su escolta, identificado como “El Tohui”, y también fue detenido Jesús Salvador Vela Salazar, alias “El Chuy”, otro cabecilla de la célula.

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Fue la segunda detención del capo: había sido procesado por delincuencia organizada, pero quedó libre el 22 de noviembre de 2022. En enero de 2023, un funcionario de nombre Bucio reveló en la conferencia mañanera que Álvarez Ayala había sido lugarteniente del cártel de los Valencia y del CJNG. García Harfuch lo identificó como líder de Los Rs, célula con presencia en Apatzingán, Uruapan, Morelia y zonas de Jalisco.

Un juez lo vinculó a proceso el 7 de agosto por el homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas. Con esta captura, el número de detenidos por el caso Manzo ascendió a 31 personas. También se le señala en el feminicidio de la influencer Valeria Márquez, baleada en mayo de 2025 durante una transmisión en vivo. Supuestamente la influencer mantuvo una relación con su hijo, Francisco Álvarez.

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El 26 de agosto, un gran jurado del Distrito de Columbia acusó formalmente a Álvarez Ayala y a su hermano Rafael, “El R2”, por conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos desde 2004.

García Harfuch señaló al “R2″ como el sucesor de la célula y permanece prófugo.

“La Quiringua” cayó dos días después en Los Reyes de Salgado

Harfuch confirmó en sus redes la captura de La Quiringua. Crédito: X - @OHarfuch

El Ejército Mexicano detuvo a Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho” o “La Quiringua”, el 1 de agosto en Imbarácuaro, municipio de Los Reyes de Salgado. Fue identificado como jefe del Cártel de Los Reyes, facción de la alianza Cárteles Unidos con presencia en Cotija, Tocumbo, Los Reyes y Peribán. Con él fueron detenidas dos personas más.

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Según el Programa de Recompensas contra Narcóticos del Departamento de Estado, Fernández Magallón nació el 9 de abril de 1970, mide 1.70 metros y pesa aproximadamente 73 kilogramos. Contaba con dos órdenes de aprehensión vigentes por privación ilegal de la libertad y motín, y operaba bajo las órdenes de Juan José Farías Álvarez, “El Abuelo”, líder del Cártel de Tepalcatepec. Ambos fueron exlíderes de los grupos de autodefensa que se levantaron en armas en 2014 contra Los Caballeros Templarios.

Tras el arresto, integrantes del cártel incendiaron vehículos y bloquearon carreteras en Los Reyes y Peribán para intentar frenar su traslado. El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, escribió que la detención “envía un mensaje más: los delincuentes no tienen dónde esconderse”.

Estados Unidos ofrecía hasta 5,000,000 de dólares por su captura, derivado de una acusación de 2023 en el Distrito de Columbia por narcotráfico y armas. La investigación del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional documentó que controló pistas de aterrizaje usadas por aviones que transportaban cocaína desde Colombia.

Las autoridades lo señalan como principal extorsionador de la región, con una afectación estimada de 172,800,000 pesos anuales a exportadores de aguacate.

El posible abatimiento de “El R5” cierra el ciclo de ocho meses

Foto: Departamento de Estado de EEUU

Luis Enrique Barragán Chávez, alias “El Wicho” o “El R5”, habría muerto la madrugada del 31 de agosto en un enfrentamiento con fuerzas federales en una zona serrana del municipio de Los Reyes, cercana al límite con Jalisco. Barragán Chávez había asumido el mando del cártel homónimo tras la captura de “La Quiringua” un mes antes.

En el enfrentamiento también habría muerto un colaborador suyo, cuya identidad no ha sido revelada públicamente pero ha trascendido que sería su escolta, un menor identificado como Jesús Sandoval, alias Chuchito Nini. Las autoridades aseguraron en el lugar armas largas y cortas, además de varios vehículos que presuntamente eran utilizados por el grupo criminal.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó el operativo y el enfrentamiento, pero evitó confirmar de manera oficial la identidad del fallecido: “Están por confirmar información, es un operativo donde hubo un enfrentamiento y estamos a la espera del reporte oficial que nos proporcionará la Fiscalía General de Justicia del Estado”.

Según N+, las autoridades no han confirmado la muerte de Barragán Chávez porque la Fiscalía estaría realizando las pruebas forenses necesarias para confirmar su identidad.

El Departamento del Tesoro había sancionado a Barragán Chávez en agosto de 2025 y Estados Unidos ofrecía hasta 3,000,000 de dólares por información sobre su paradero.