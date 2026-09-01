Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 1 de septiembre

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 19,69 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,25% respecto al precio previo de 19,74 pesos, según información de Dow Jones.
En la última semana, el euro registró un descenso del 0,46%, mientras que su evolución interanual reflejó una disminución del 7,94%.
La tendencia del tipo de cambio euro a peso mexicano se ha vuelto negativa en los últimos días, con un descenso sostenido en su valor. Actualmente, la volatilidad del 2,3% se mantiene por debajo de la volatilidad de referencia del 5,51%, lo que sugiere una estabilidad en el mercado a pesar de la reciente tendencia a la baja.
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