Arranca nuevo ciclo escolar con cobertura de las Becas del Bienestar desde primaria hasta bachillerato

El ciclo escolar 2026-2027 arrancó con Becas del Bienestar para estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato público, luego de que el Gobierno de México extendiera la cobertura universal de los apoyos a esos tres niveles educativos (Gobierno de México)

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El ciclo escolar 2026-2027 arrancó las Becas del Bienestar para estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato público, luego de que el Gobierno de México extendiera la cobertura universal de los apoyos a esos tres niveles educativos.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, reportó que más de 28 millones de estudiantes regresaron el lunes pasado a las aulas este ciclo escolar. La cifra incluye a quienes cursan educación básica y media superior en más de 250,000 planteles del país. También regresaron más de 1.6 millones de maestras y maestros, de acuerdo con el reporte oficial.

Los pagos de las Pensiones de Bienestar se llevarán a cabo durante septiembre, mientras que las Becas depositarán en los recursos en octubre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beca Rita Cetina para primaria recibe 2,500 pesos anuales por estudiante

La Beca Rita Cetina para primaria entrega 2,500 pesos anuales por estudiante. El depósito correspondiente al ciclo escolar 2026-2027 se realizó en agosto, antes del regreso a las aulas.

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El apoyo busca contribuir a la compra de útiles y uniformes para el inicio de clases. La incorporación de primaria completa el esquema de cobertura universal que ya abarca secundaria y educación media superior.

Las tarjetas Bienestar para alumnos de primaria que se registraron a la Beca Rita Cetina comenzaron a distribuirse desde el mes pasado (Imagen Ilustrativa Infobae)

En secundaria, la Beca Rita Cetina entrega 1,900 pesos cada dos meses por familia. El programa suma 700 pesos por cada estudiante adicional que curse ese nivel dentro del mismo hogar.

El video muestra diversas escenas de eventos públicos en México relacionados con programas de becas. Se observan grupos de adultos y estudiantes de diferentes edades, incluyendo niños en uniformes escolares. Un gráfico identifica la "Beca Universal Rita Cetina" para Educación Básica. También aparecen jóvenes posando frente a grandes letras. Las imágenes reflejan la entrega de apoyos educativos a la población estudiantil en el país.

El siguiente depósito para familias con estudiantes de secundaria está previsto para octubre. Corresponde al bimestre septiembre-octubre, según el periodo de tiempo con el que se distribuyen los recursos.

La beca se entrega a estudiantes inscritos en escuelas públicas. El esquema contempla un monto base por familia y una cantidad adicional cuando hay más de un alumno de secundaria beneficiario.

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Beca Benito Juárez mantiene pagos bimestrales de 1,900 pesos

Por otra parte, los alumnos de bachillerato público reciben la Beca Benito Juárez. El programa otorga 1,900 pesos bimestrales por estudiante durante los cinco bimestres que comprende el ciclo escolar.

Cabe señalar que el próximo pago también está programado para octubre y cubre el bimestre septiembre-octubre. La beca está dirigida a jóvenes inscritos en educación media superior pública.

Estudiantes mexicanos de secundaria y preparatoria sonríen mientras reciben sus tarjetas bancarias o dinero en efectivo del programa Beca Benito Juárez en un sencillo entorno escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno de México plantea que los recursos permitan a los estudiantes contar con materiales y condiciones básicas para asistir a clases. La cobertura abarca desde primaria hasta bachillerato, aunque los montos y reglas cambian según el nivel educativo.

En primaria, el apoyo es anual y se deposita por alumno. Para secundaria, la beca considera una entrega bimestral por familia con un complemento para cada estudiante adicional. En media superior, el monto se deposita de forma individual a cada beneficiario.

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Próximo periodo de registros a las becas

Las Becas Rita Cetina y Benito Juárez prevén abrir un nuevo periodo de registro durante la segunda semana de septiembre de 2026, aunque las autoridades aún no confirman las fechas exactas.

El trámite se realizaría en línea:

Beca Rita Cetina: https://www.becaritacetina.gob.mx/

Beca Benito Juárez: https://www.becabenitojuarez.gob.mx/

Los documentos solicitados incluyen CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, identificación oficial del tutor, constancia de estudios y credencial escolar. También se requiere una cuenta de Llave MX.