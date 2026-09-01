¿Juan Osorio podría ir a la cárcel? Su exsocio lo acusa de quedarse con 10 millones de pesos de Aventurera

(Instagram: @juanosorio.oficial)

Guardar

Un exsocio de Juan Osorio decidió llevar al productor ante la justicia por la obra Aventurera, y el conflicto legal ya escaló a una instancia que él mismo describió como definitiva, según lo que reveló a TvNotas.

Una demanda civil y otra penal habrían puesto en jaque al productor de televisión, luego de que su ex socio lo acusara de un presunto fraude relacionado con la puesta en escena.

Rafael Portillo, identificado como el inversionista afectado, aseguró a dicha revista que aportó 10 millones de pesos para montar el espectáculo y que, hasta ahora, no recuperó el dinero.

PUBLICIDAD

Juan Osorio y Rafael Portillo eran compadres antes del pleito legal

El vínculo entre ambos no era el de simples socios de negocios. Portillo relató a TvNotas que Osorio fue el padrino de la fiesta de 15 años de su hija y que, por eso, lo consideraba casi de la familia.

“Me endulzó. Es bueno para eso”, contó Portillo a la publicación, en referencia a cómo el productor lo convenció de invertir en la obra. Según su versión, ambos llegaron a viajar juntos a París y a Milán junto con la entonces novia de Osorio, hoy su esposa, Eva Daniela.

(Instagram/@juanosorio.oficial)

El socio asegura que Osorio solo puso una fracción del dinero prometido

Portillo explicó que aceptó ser socio al 50% de Aventurera bajo un reparto de tareas simple: Osorio se encargaría de lo artístico y él, de las finanzas. Para reunir el capital, dijo, empeñó tres propiedades: una en Val’Quirico, en el municipio de Tetlatlahuca, Tlaxcala; otra en Pachuca y otra en Polanco.

PUBLICIDAD

“Al final del día, no puso ni el 10% del dinero que le di en la obra”, afirmó a TVNotas. El acuerdo, según su relato, nunca quedó por escrito: entregó el dinero en efectivo y no le hizo firmar ningún contrato al productor.

Juan Osorio enfrentó en agosto de 2026 una demanda civil y otra penal de su ex socio en Aventurera, quien lo acusó de retener 10 millones de pesos invertidos en la obra y de incumplir promesas de pago durante meses, de acuerdo con la información publicada por la revista.

Portillo aseguró que, cuando pidió ver las cuentas del proyecto, pasaron 16 semanas sin respuesta clara. Para entonces, según contó, ya había descubierto que existían otros inversionistas además de él en la producción.

PUBLICIDAD

Juan Osorio resultó contagiado de COVID-19 y no lo ha pasado bien (IG: juanosorio.oficial)

Los audios y el excel que Portillo entregó como prueba

El empresario afirmó tener más de 150 audios con la voz de Osorio como respaldo de su reclamo, además de un documento en Excel elaborado por el propio productor con los números del espectáculo.

“Llevo todos los detalles de la obra, entradas, reportes, que él decía que eran pérdidas y yo cuantifico en ganancias”, señaló a la publicación.

Dos de esas grabaciones, fechadas el 24 y el 31 de octubre de 2024, quedaron citadas en el material que circuló.

En una de ellas, supuestamente se escucha a Osorio decir: “Compita, estoy haciendo cuentas, dejaré de pagar la renta al Salón Los Ángeles y te voy a depositar 40 mil pesos, para que tengas”. Portillo sostuvo que ese depósito nunca llegó.

PUBLICIDAD

En la segunda grabación, el productor habría prometido: “Le juro, por la memoria de mi santa madre, que jamás pensé en utilizarlo, y que me dé chance... Poco a poco le voy a ir recuperando ese dinero”. Según Portillo, tras esa promesa solo recibió en una ocasión 15 mil pesos.

El abogado detalla en qué consiste la demanda contra el productor

Gerardo Rincón, abogado de Portillo, explicó a TVNotas que ya se iniciaron dos procesos paralelos. “Estamos iniciando una demanda por daño moral y otra penal”, afirmó el litigante, quien aseguró contar con audios certificados por un perito especializado.

El abogado sostuvo que existe además una carpeta de investigación en la Fiscalía sobre la que, por el momento, prefirió no dar detalles. Según su versión, Osorio intentó frenar el reclamo con una carta de advertencia enviada a través de una litigante, algo que solo agravó la situación legal del productor.

PUBLICIDAD

“Nadie está por encima de la ley”, remarcó Rincón ante la publicación, al ser consultado sobre si el productor podría intentar eludir el proceso judicial.