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Santiago Moreno, ciclista mexicano, se mete entre los mejores de la 2 Giorni di Vertova

El representante de A.R. Monex mantuvo el ritmo en los kilómetros finales y aseguró un resultado destacado frente a algunos de los mejores talentos juveniles de Europa

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El ciclista mexicano Santiago Moreno cerró su participación en la 2 Giorni Ciclistica Internazionale Juniores di Vertova con una destacada actuación, al finalizar en la posición 15 del 54° Trofeo Emilio Paganessi, última jornada de la competencia italiana.

Este lunes 31 de agosto, el representante de A.R. Monex logró mantenerse entre los corredores de avanzada durante una exigente prueba de 137 kilómetros, resultado que le permitió concluir dentro del Top 15 de una de las carreras internacionales más importantes del calendario junior.

Santiago Moreno se mantuvo en la pelea hasta el final

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La última jornada contó con un recorrido dividido en un primer sector con puerto y un circuito final de cinco vueltas, donde el ritmo aumentó considerablemente.

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Moreno se mantuvo activo durante buena parte de la competencia, integrándose a diferentes movimientos y rodando entre las posiciones delanteras. En los kilómetros finales consiguió mantenerse en la disputa y, durante el último kilómetro, realizó un esfuerzo que le permitió cruzar la meta en el puesto 15.

Por su parte, Isuhan Cisneros logró mantenerse dentro del grupo principal y completó la jornada en la posición 60.

Emilio Rodríguez sufrió una caída en la última jornada

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Durante la carrera, Emilio Rodríguez sufrió una caída al ingresar al circuito final. El ciclista recibió atención médica y se confirmó que únicamente presentó golpes y raspones, aunque no pudo continuar en la competencia.

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Jorge Fernández permaneció junto a su compañero para asistirlo y posteriormente intentó reincorporarse al grupo. Sin embargo, la diferencia generada durante la detención le impidió regresar al pelotón.

Emilio Rodríguez fue quinto en la primera jornada

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La participación del equipo mexicano también tuvo un resultado destacado durante la primera jornada de la 2 Giorni Ciclistica Internazionale Juniores di Vertova.

Emilio Rodríguez formó parte de una fuga de 15 corredores que se estableció a partir de la tercera vuelta, mientras el resto del equipo de A.R. Monex trabajó en el pelotón para mantener posiciones y responder al nivel competitivo de una prueba que reunió a selecciones nacionales y algunas de las principales estructuras juveniles de Europa.

Con el paso de las vueltas, el grupo de escapados se redujo hasta quedar únicamente cinco ciclistas en la pelea por la victoria. Un representante de GRENKE Auto Eder consiguió llegar en solitario, mientras Rodríguez disputó el sprint del grupo perseguidor y terminó en la quinta posición.

Los resultados obtenidos en Vertova representaron una experiencia importante para los ciclistas mexicanos, quienes tuvieron la oportunidad de competir ante algunas de las principales estructuras de formación del ciclismo europeo y continuar su desarrollo dentro de pruebas internacionales del calendario UCI.

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