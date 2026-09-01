México

Defensa confirma abatimiento del “R5″, líder del Cártel de Los Reyes en Michoacán

Luis Enrique Barragán Chávez asumió el control de la organización criminal tras la detención de “Poncho la Quiringua”

Luis Enrique Barragán "R5"
Foto: Departamento de Estado de EEUU
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La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) confirmó el abatimiento de Luis Enrique Barragán Chávez, alias “R5″ o “Wicho”, líder del Cártel de Los Reyes, durante un operativo desplegado en el municipio de Tocumbo, Michoacán, realizado la noche del domingo 30 de agosto.

La acción se llevó a cabo derivado de trabajos de inteligencia de la XII Región Militar, donde personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Guardia Civil de Michoacán y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

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El “R5″ fue ubicado en la ranchería “Rodeo del Pinal”, donde se registró un enfrentamiento armado. Como resultado, Luis Enrique Barragán Chávez falleció en el lugar y uno de sus acompañantes.

A ambos les fueron asegurados 2 fusiles automáticos, cartuchos y cargadores de diversos calibres, así como una cuatrimoto.

El “R5″ tomó el mando del Cártel de Los Reyes tras la detención de “Poncho la Quiringua”

Abatimiento Luis Enrique Barragán "R5"
Arma asegurada durante el operativo. Foto: X/@OHarfuch

De acuerdo con la Defensa, Luis Enrique Barragán Chávez asumió el control del Cártel de Los Reyes tras la detención de Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho la Quiringua”, el pasado 1 de agosto en el municipio de Los Reyes de Salgado en Michoacán.

La captura del líder criminal provocó al menos narcobloqueos y la quema de vehículos en distintos puntos de la entidad para impedir su traslado a la Ciudad de México, pero estos fueron desactivados.

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Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que el “R5″ o “Wicho” era identificado como el principal coordinador de las extorsiones contra productores de aguacate en la región.

Además, al “R5″ se le señalaba como el principal coordinador de la extorsión en el área de Los Reyes y de mantener vínculos con Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”, líder del Cártel de Tepalcatepec, que también presencia en Michoacán.

EEUU ofrecía una recompensa de hasta por 3 millones de dólares para detenerlo

Luis Enrique Barragán contaba con una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos luego de que fue acusado en julio de 2023 en el Distrito de Columbia por delitos de conspiración de drogas y relacionados con armas de fuego.

El FBI y la DEA anunciaron recompensas por el "R5" y el líder del Cártel de Tepalcatepec, Juan José Farías Álvarez, alias "El Abuelo". Foto: FBI
El FBI y la DEA anunciaron recompensas por el "R5" y el líder del Cártel de Tepalcatepec, Juan José Farías Álvarez, alias "El Abuelo". Foto: FBI

Las autoridades estadounidenses lo identificaban como jefe de sicarios del cártel. En julio de 2025, el Departamento del Tesoro lo sancionó por sus actividades delictivas en la extorsión de aguacateros dentro de Cárteles Unidos, una organización criminal integrada por diversas alianzas de grupos como el Cártel de Los Reyes y el Cártel de Tepalcatepec que en su conjunto pelean contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para evitar su incursión en diversos municipios de Michoacán.

Además, el Departamento de Estado de EEUU ofrecía una recompensa de hasta por 3 millones de dólares por información que permitiera su captura.

Autoridades van por el Cártel de Los Reyes: sus dos líderes fueron detenidos y abatidos en un mes

Se trata del segundo golpe al Cártel de Los Reyes, luego de que el pasado 1 de agosto fue detenido Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho la Quiringua”, quien era líder de la organización criminal.

Poncho La Quiringua
Foto: Facebook/mexicoserifa

Las autoridades lo vinculaban con delitos como robo de vehículos, privación ilegal de la libertad, extorsión y narcotráfico. Dentro de la alianza que mantenía con Cárteles Unidos, Alfonso Fernández Magallón se desempeñaba como colaborador cercano de Juan José Farías, “El Abuelo”.

Además, lo señalan como responsable de los ataques con drones contra militares ocurridos el 19 de enero de 2025 en Cotija, del 15 de junio y 1 de julio de 2026 en Tingüindín y Jacona, en el mismo estado.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta por 5 millones de dólares por información que permitiera la captura de Alfonso Fernández Magallón luego de ser acusado -también el Distrito de Columbia- por delitos de conspiración de drogas y relacionados con arma de fuego.

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