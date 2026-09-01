The Warning llega a CDMX con su primer Estadio GNP y al show de medio tiempo de la NFL: fechas, boletos y todo lo que debes saber

The Warning lanza "Kerosene" y consolida su presencia como banda mexicana destacada en el rock contemporáneo. (X/TheWarningBand2)

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The Warning acaba de poner a sus seguidores mexicanos en alerta máxima. La banda anunció este 1 de septiembre que ofrecerá su primer concierto en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México el 5 de febrero de 2027, como parte de su nueva gira. El anuncio llegó mediante sus redes sociales, con un video que recorre grandes acontecimientos y escenarios de México para finalmente revelar la esperada fecha.

Por ahora, la agrupación no ha informado cuándo comenzará la preventa ni cuándo estarán disponibles los boletos para el público general. Tampoco se han revelado precios, zonas o detalles sobre la distribución de las localidades, por lo que habrá que esperar nuevos anuncios oficiales antes de hacer planes para conseguir entradas.

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La noticia llega en un momento explosivo para Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal. El trío regiomontano acaba de estrenar una nueva producción discográfica y, además, está a punto de subir a otro escenario gigantesco: el espectáculo de medio tiempo del NFL Mexico City Game 2026.

The Warning llegará de la NFL al Estadio GNP

The Warning - (Instagram)

Apenas un día antes del anuncio de su concierto, la NFL confirmó que The Warning será la encargada del espectáculo de medio tiempo del partido entre los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers, que se disputará el 22 de noviembre de 2026 en el Estadio Banorte, en la Ciudad de México.

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La noticia coloca nuevamente al grupo mexicano frente a una audiencia internacional. Será una presentación especialmente significativa para The Warning, que ahora suma la NFL a una trayectoria construida a fuerza de escenarios, canciones y una creciente presencia internacional.

¿Quiénes son las hermanas que conquistaron el rock?

The Warning consolida su lugar como una de las bandas femeninas más destacadas del rock mexicano gracias a su identidad y proyección internacional - (Instagram/@thewarningrockband)

The Warning está integrada por las hermanas Daniela Villarreal, Paulina Villarreal y Alejandra Villarreal, quienes comenzaron su historia musical desde muy jóvenes y terminaron convirtiéndose en uno de los nombres mexicanos más reconocidos dentro del rock contemporáneo.

Daniela se desempeña como guitarrista y vocalista, Paulina toca la batería y también participa en las voces, mientras Alejandra está a cargo del bajo. Juntas han llevado su propuesta desde Monterrey hacia distintos escenarios internacionales, construyendo una identidad propia y una base de seguidores que ha crecido con cada etapa de su carrera.

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Su ascenso también ha estado acompañado por importantes reconocimientos. The Warning ha conseguido colocar su música en las listas internacionales y ha llevado el rock mexicano a públicos cada vez más amplios. Ahora, tocar en el medio tiempo de un partido de la NFL en México y encabezar posteriormente su primer concierto en el Estadio GNP representa un nuevo salto para las hermanas Villarreal.

Everything’s Falling abre una nueva etapa

The Warning - (X)

El anuncio del concierto también coincide con el lanzamiento de Everything’s Falling, el nuevo álbum de The Warning, estrenado el 28 de agosto de 2026. La producción representa el capítulo más reciente de una banda que continúa ampliando su sonido y consolidando su presencia fuera de México.

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Antes de la llegada del disco, el grupo presentó canciones como “Kerosene”, “Ego” y “Ritual”, temas que fueron preparando el terreno para esta nueva etapa. “Kerosene”, además, alcanzó un logro particularmente importante al llegar al número uno de Billboard Mainstream Rock Airplay.

Con el nuevo álbum recién salido, el medio tiempo de la NFL en noviembre y un concierto en el Estadio GNP programado para febrero de 2027, The Warning atraviesa uno de los capítulos más ambiciosos de su carrera.