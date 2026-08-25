Por qué podrían salir babosas de tu baño este verano y cómo evitarlo

La presencia de babosas en interiores no indica falta de higiene: responde a condiciones ambientales precisas que el baño reproduce de forma natural, de acuerdo con la red universitaria Ask Extension. (Gráfico Ilustrativo Infobae México)

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Las babosas pueden aparecer en el baño durante el verano porque este cuarto reúne las tres condiciones que estos moluscos necesitan para sobrevivir: humedad, oscuridad y materia orgánica.

Al carecer de caparazón, su cuerpo —compuesto en un 80% de agua— se deshidrata con rapidez cuando el calor exterior sube, lo que los obliga a buscar refugio en el interior de las viviendas.

Las babosas son moluscos nocturnos que se activan cuando las condiciones de humedad y oscuridad son favorables, según el programa IPM de la Universidad de California. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El baño, con su vapor constante, superficies mojadas y rincones oscuros, replica el microclima húmedo que estas criaturas nocturnas requieren para moverse y alimentarse.

Oscuridad, vapor y materia orgánica: el baño tiene lo que buscan

El programa de Manejo Integrado de Plagas de la Universidad de California (UC IPM) documenta que las babosas son activas principalmente de noche y en condiciones de alta humedad.

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Durante el verano, el calor seco del exterior acelera su deshidratación, lo que intensifica la búsqueda de microclimas frescos en el interior del hogar.

En regiones de clima cálido y húmedo como el Golfo y el sureste de México, la actividad de moluscos en interiores puede extenderse durante buena parte del año, según la Universidad Autónoma de Yucatán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez dentro, el baño les ofrece más que refugio. Se alimentan de materia orgánica en descomposición: el moho que crece en las juntas de los azulejos, el sarro acumulado y los residuos de cabello en la coladera son fuentes de alimento suficientes para sostener su presencia.

La UC IPM advierte que mientras existan humedad y refugios disponibles, ningún método de eliminación resuelve el problema de fondo.

El manejo integrado de plagas recomienda actuar sobre las causas que atraen a estos animales antes de recurrir a cualquier producto químico, según la UC IPM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fugas ocultas y la humedad: factores que las atraen

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) establece que la humedad relativa interior no debe superar el 60% y recomienda mantenerla entre 30 y 50%.

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Un baño sin extractor o con ventilación deficiente puede superar ese umbral con facilidad después de una ducha, creando condiciones que favorecen tanto el moho como la presencia de plagas.

El cuerpo de una babosa está compuesto en un 80% por agua, lo que la hace extremadamente vulnerable a la deshidratación cuando sube el calor exterior, según la UC IPM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Programa de Manejo Integrado de Plagas (IPM, por sus siglas en inglés) de la Universidad Cornell señala que las fugas en tuberías, la condensación en superficies frías y los drenajes poco utilizados son los puntos donde la humedad se acumula de forma silenciosa dentro del hogar.

Esa humedad oculta puede ser, con frecuencia, un verdadero imán.

Su cuerpo sin huesos les permite colarse por aberturas casi imperceptibles

La red de extensiones universitarias de Estados Unidos, Ask Extension, documenta que las babosas ingresan al hogar principalmente por grietas en paredes, rendijas bajo puertas y ventanas mal selladas, no necesariamente por las tuberías.

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Su cuerpo blando y sin esqueleto les permite comprimir y pasar por aberturas muy pequeñas. Sellar esos accesos es el primer paso estructural para evitar su entrada.

Su cuerpo blando y sin esqueleto les permite colarse por aberturas que pasan desapercibidas en paredes, zócalos y marcos de ventana, según Ask Extension. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, el clima cálido y húmedo del Golfo, el Pacífico sur y el sureste crea condiciones que agravan el fenómeno.

La Universidad Autónoma de Yucatán documenta en su revista del Centro de Ciencias Biológicas y Agropecuarias que el manejo integrado de plagas urbanas en estos climas debe combinar medidas físicas, culturales y de saneamiento, porque las condiciones ambientales favorecen la actividad de moluscos durante buena parte del año.

La EPA recomienda mantener la humedad relativa interior entre 30 y 50%. Un baño sin extractor puede superar el 60% tras una ducha, creando condiciones favorables para plagas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ventilar, limpiar y sellar: las tres acciones que recomiendan las universidades

El Programa de Manejo Integrado de Plagas de la Universidad de California (UC IPM) y el Servicio de Extensión de la Universidad Estatal de Utah (USU Extension) coinciden en una secuencia de acciones preventivas verificadas: ventilar el baño durante y después de la ducha para bajar la humedad relativa.

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Las babosas son activas principalmente de noche, por lo que sus rastros de mucosidad aparecen por la mañana sin que el animal sea visible, documenta la Universidad de California. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, limpiar con regularidad las esquinas oscuras para eliminar el moho y los residuos orgánicos y sellar grietas en zócalos, marcos de ventana y uniones de azulejos para cerrar de manera definitiva los accesos al interior de la vivienda.

Respecto a los métodos de eliminación directa, los expertos aclaran que la famosa trampa de cerveza avalada por la UC IPM debe reservarse exclusivamente para el jardín exterior; colocarla dentro del baño resulta ineficaz y puede atraer a otras plagas al interior.

Ventilar el baño, limpiar esquinas oscuras y sellar grietas en zócalos y marcos de ventana son las tres acciones preventivas verificadas que recomiendan la UC IPM y la USU Extension.(Imagen Ilustrativa Infobae)

En los baños, la USU Extension advierte que no conviene aplastarlas en el piso o los azulejos, ya que los huevos que el animal pueda contener en su cuerpo siguen siendo viables aunque el adulto muera, lo que podría provocar una dispersión accidental.

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