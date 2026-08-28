Es oficial, Los Looney Tunes llegan a la Cineteca Nacional con el estreno de Coyote Vs. Acme: fechas, sedes y horarios

La cinta estadounidense, dirigida por Dave Green y con una duración de 98 minutos, llega a las salas con una calificación de 95% en Rotten Tomatoes (Composición fotográfica/Zima Entreteniment/Cineteca Nacional de Chapultepec)

Guardar

Los Looney Tunes regresan a la pantalla grande en México con el estreno de Coyote Vs. Acme, la película híbrida de animación y acción en vivo que estuvo a punto de no existir. La Cineteca Nacional la proyecta en sus sedes de Xoco y Chapultepec a partir de este viernes 28 de agosto y hasta el jueves 3 de septiembre, con funciones diarias en tres formatos distintos.

La cinta estadounidense, dirigida por Dave Green y con una duración de 98 minutos, llega a las salas con una calificación de 95% en Rotten Tomatoes previo a su estreno mundial del 28 de agosto de 2026.

PUBLICIDAD

Zima Entreteniment/Youtube

La historia detrás de la película

Coyote Vs. Acme nació de un artículo humorístico publicado en The New Yorker en 1990, escrito por Ian Frazier, que planteaba una pregunta tan absurda como irresistible: ¿qué pasaría si el Coyote demandara a la Corporación Acme por venderle productos defectuosos en su interminable persecución del Correcaminos?

Warner Bros. retomó el proyecto en 2018 y Green terminó el rodaje en 2022, en locaciones reales de Albuquerque, Nuevo México. La producción empleó a 180 técnicos, 49 actores principales y más de 2 mil 100 extras del estado.

El guion pasó por varias manos: James Gunn —director de Guardians of the Galaxy—, Jeremy Slater y Samy Burch colaboraron en distintas etapas del desarrollo.

PUBLICIDAD

Casi no llega a los cines

En noviembre de ese año, el estudio comunicó al director que la película quedaría cancelada por completo, optando por una deducción fiscal de USD 30 millones en lugar de distribuirla. REUTERS/Mario Anzuoni

La historia detrás de la película es tan accidentada como la del propio Coyote. En un principio, Warner Bros. programó su estreno para el 21 de julio de 2023, pero cedió esa fecha a Barbie y nunca anunció una nueva.

En noviembre de ese año, el estudio comunicó al director que la película quedaría cancelada por completo, optando por una deducción fiscal de USD 30 millones en lugar de distribuirla.

La reacción pública fue inmediata. La presión de fans y la industria obligó a Warner Bros. a permitir que los realizadores buscaran otro distribuidor. En 2025, la distribuidora independiente Ketchup Entertainment adquirió la cinta por unos USD 50 millones —por debajo de su costo de producción de USD 70 millones— y le devolvió la vida.

PUBLICIDAD

“Un milagro loco”, la llamó el propio Green al confirmar la fecha de estreno.

La reacción pública fue inmediata. La presión de fans y la industria obligó a Warner Bros. a permitir que los realizadores buscaran otro distribuidor. Coyote vs. ACME (Captura de tráiler oficial)

El reparto y la trama

Del lado de la defensa, John Cena interpreta a Buddy Crane, el intimidante abogado de Acme. Lana Condor da vida a Paige Avery, sobrina de Kevin. REUTERS/Mario Anzuoni

La película sigue a Wile E. Coyote mientras contrata a Will Forte en el papel de Kevin Avery, un abogado de lesiones personales con poca suerte que opera en Albuquerque. Juntos demandan a Acme Corp. por todos los daños que sus productos le han causado al personaje animado a lo largo de los años.

Del lado de la defensa, John Cena interpreta a Buddy Crane, el intimidante abogado de Acme. Lana Condor da vida a Paige Avery, sobrina de Kevin. El CEO de Acme es nada menos que el Gallo Claudio, con la voz del veterano Eric Bauza, quien también presta su voz a Bugs Bunny, el Pato Lucas y Piolín, entre otros personajes clásicos.

PUBLICIDAD

Green tomó como referencia películas de juicio como The Insider, Erin Brockovich y A Few Good Men para construir una historia del pequeño contra el poderoso, donde los personajes de carne y hueso tratan la demanda del Coyote con total seriedad.

Horarios y sedes de la Cineteca Nacional

Coyote Vs. Acme se proyecta en dos sedes con tres formatos disponibles. Las funciones se repiten sin variación durante los siete días de la temporada.

Cineteca Nacional Xoco — Sala 2 / Versión subtitulada

CIUDAD DE MÉXICO, 08ENERO2025.- . Sede la Cineteca Nacional en la alcaldía Coyoacán. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Viernes 28 de agosto: 15:30 y 18:00 h

Sábado 29 de agosto: 15:30 y 18:00 h

Domingo 30 de agosto: 15:30 y 18:00 h

Lunes 31 de agosto: 15:30 y 18:00 h

Martes 1 de septiembre: 15:30 y 18:00 h

Miércoles 2 de septiembre: 15:30 y 18:00 h

Jueves 3 de septiembre: 15:30 y 18:00 h

Cineteca Nacional Chapultepec / Versión subtitulada

(X @bethcastilloo)

Viernes 28 de agosto: 17:30 y 19:35 h

Sábado 29 de agosto: 17:30 y 19:35 h

Domingo 30 de agosto: 17:30 y 19:35 h

Lunes 31 de agosto: 17:30 y 19:35 h

Martes 1 de septiembre: 17:30 y 19:35 h

Miércoles 2 de septiembre: 17:30 y 19:35 h

Jueves 3 de septiembre: 17:30 y 19:35 h

Cineteca Nacional Chapultepec / Versión doblada

Viernes 28 de agosto: 13:30 y 15:30 h

Sábado 29 de agosto: 13:30 y 15:30 h

Domingo 30 de agosto: 13:30 y 15:30 h

Lunes 31 de agosto: 13:30 y 15:30 h

Martes 1 de septiembre: 13:30 y 15:30 h

Miércoles 2 de septiembre: 13:30 y 15:30 h

Jueves 3 de septiembre: 13:30 y 15:30 h