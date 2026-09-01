Rosa Icela Rodríguez entrega al Congreso el Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, entregó al Congreso de la Unión el Segundo Informe de Gobierno. (Canal del Congreso)

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Este 1 de septiembre, durante la Sesión de Congreso General en la Cámara de Diputados, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, entregó el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Con la apertura de esta sesión se da por inaugurado el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de la LXVI Legislatura, el cual inició actividades alrededor de las 17:00, con la entonación del Himno Nacional. La titular de Gobernación arribó a San Lázaro minutos antes, donde esperó la llegada del documento que contiene la rendición de cuentas de la administración federal.

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Rosa Icela Rodríguez llegó a la Cámara de Diputados para la entrega del Segundo Informe

Para el acto protocolario, Rosa Icela Rodríguez fue acompañada por una comisión de cortesía, integrada por las diputadas Dolores Padierna, Marcela Guerra Castillo, los diputados Víctor Hugo López Román y Jorge Alfredo Lozoya.

Durante su ingresó, la titular de Gobernación fue recibida por las bancadas aliadas del oficialismo: Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT). Varios legisladores se acercaron a tomarse una fotografía con la secretaria.

Rosa Icela hace entrega del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibirá el Segundo Informe, en manos del recién nombrado presidente de la Cámara Baja, Raúl Bolaños-Cacho Cué; la segunda entrega de este ejemplar contempla versiones impresas y digitales.

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El documento describe el estado general de la Administración Pública Federal entre 2025 y 2026, entre los rubros que contiene se encuentran: materia de economía, seguridad, salud, educación, programas sociales e infraestructura.

La secretaria de Gobernación entregó el documento y se retiró de la Cámara Baja, sin emitir ningún pronunciamiento; la secretaria de la Mesa Directiva, Diana Estefanía Gutiérrez, dio lectura al oficio 100-JEF.OC.2026, entregado por Rodríguez Velázquez.

Tras el acto protocolario el documento fue turnado a las cámaras que conforman el Congreso de la Unión para el análisis correspondiente.

Para la sesión conformada por diputadas, diputados y senadores, se dio a conocer que la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ingresó alrededor de 40 megáfonos a la Cámara de Diputados para protestar durante la entrega del Segundo Informe.

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¿Qué sigue después de la entrega del documento en el Congreso?

Legisladores reciben a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien entregó el Segundo Informe de Gobierno.

La entrega realizada por Rodríguez Velázquez da cumplimiento al artículo 69 de la Constitución, donde se precisa que cada año, durante los seis años de gobierno de cada administración los titulares del Ejecutivo Federal deberán hacer entrega del informe al inicio de cada periodo ordinario del Congreso de la Unión.

Posteriormente, la Cámara de Diputados y el Senado de la República llevarán a cabo un análisis a profundidad de lo enviado por Sheinbaum; cada una por separado podrán convocar a integrantes del gabinete federal.

Claudia Sheinbaum rindió cuentas desde Palacio Nacional

Durante la mañana de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó en Palacio Nacional su Segundo Informe de Gobierno, el evento duró alrededor de hora y media, el cual inició a las 11:00 de la mañana. La mandataria mexicana reportó una reducción histórica de 51% en homicidios, un récord de inversión extranjera directa de 35,000 millones de dólares y programas sociales que alcanzarán a 42 millones 860,296 derechohabientes al cierre de 2026.

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Desde el Patio de Honor, la mandataria sostuvo que la autoridad política y moral se escribe todos los días y no se adquiere con dinero: “Tenemos la responsabilidad histórica de garantizar el camino de la honradez y de un gobierno que esté al servicio del pueblo”.

CIUDAD DE MÉXICO, 01SEPTIEMBRE2026.- Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofreció su Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Sobre la relación con Estados Unidos, la presidenta reportó diálogo permanente en materia comercial y acuerdos de colaboración en seguridad. “Cooperación no significa sometimiento. Amistad no significa renunciar a nuestros principios”, expresó, al tiempo que defendió la soberanía y descartó divisiones dentro de su gobierno.

En materia económica, Sheinbaum destacó que los ingresos del Gobierno Federal llegaron a 6 billones 46,000 millones de pesos, el salario mínimo aumentó 154% desde 2018 hasta los 9,582 pesos, y la deuda de Pemex bajó 20,000 millones de dólares, mientras la Estrategia Nacional de Seguridad detuvo a 63,000 personas entre octubre de 2024 y julio de 2026.

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