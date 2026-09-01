Pagos Pensión Hombres Bienestar CDMX: ¿Ya cayó el pago de septiembre a los beneficiarios?

Clara Brugada incorpora a beneficiarios del programa Pensión Hombres Bienestar

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Algunos beneficiarios de la Pensión Hombres Bienestar en la CDMX reportan que ya recibieron el depósito correspondiente a septiembre. Sin embargo, las autoridades del programa aún no publican un aviso sobre los pagos ni dan a conocer un calendario oficial para la dispersión bimestral.

Los reportes circulan en grupos de Facebook dedicados a programas sociales de la Ciudad de México. Usuarios comparten capturas de movimientos bancarios y mensajes en los que señalan que el recurso ya aparece en sus tarjetas.

El video registra un evento público del Gobierno de la Ciudad de México. Funcionarios, incluyendo a una mujer con vestimenta tradicional, entregan simbólicamente tarjetas de la "Pensión Hombres Bienestar" a varios hombres en un escenario. Cientos de hombres asisten al acto bajo una carpa blanca, observando y aplaudiendo. Personal de apoyo distribuye documentos entre los asistentes. El evento muestra la operación de un programa social gubernamental.

La información difundida por los propios beneficiarios no constituye una confirmación oficial. Hasta este 1 de septiembre, la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México no informa en sus canales públicos si el depósito comenzó para todo el padrón o si corresponde a una primera etapa.

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Cabe recordar que el programa entrega 3,000 pesos bimestrales a hombres de 60 a 64 años que viven en la capital. El apoyo busca atender a quienes todavía no alcanzan la edad para incorporarse a la pensión federal para adultos mayores.

Foto: X/@ClaraBrugadaM.

No hay calendario oficial para el pago de septiembre

Los beneficiarios que aún no reciben el recurso deben esperar una comunicación de las autoridades capitalinas. La dispersión puede realizarse de forma escalonada, por lo que los depósitos no necesariamente aparecen el mismo día para todas las personas incorporadas.

La falta de un calendario público mantiene dudas entre quienes esperan el pago de septiembre. Los mensajes compartidos en redes sociales indican que algunos beneficiarios ya recibieron el recurso, aunque no precisan si la entrega abarca a todas las alcaldías ni a qué grupos del padrón corresponde.

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Los derechohabientes pueden revisar el saldo de su tarjeta para confirmar si cuentan con el depósito. También deben mantenerse atentos a las publicaciones de la SEBIEN y del Gobierno de la Ciudad de México, que son las instancias encargadas de informar sobre fechas, entregas de tarjetas y movimientos del programa.

El programa Hombres Bienestar mantiene su enfoque para hombres de entre 60 y 64 años residentes en la Ciudad de México, quienes pueden recibir 3,000 pesos cada bimestre si cumplen con los requisitos de incorporación (X@GobCDMX)

La página pública de Tu Bienestar CDMX concentra la información institucional sobre los programas sociales capitalinos.

El programa busca llegar a 154,000 hombres en 2026

La cobertura de Hombres Bienestar aumenta este año con la incorporación de 20,000 nuevos beneficiarios. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que la meta es llegar a 154,000 hombres de 60 a 64 años al cierre de 2026.

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El secretario de Bienestar e Igualdad Social, Pablo Yanes Rizo, informó que alrededor de 110,000 personas ya forman parte del padrón. Esa cifra equivale a uno de cada dos hombres que integran el grupo de edad al que está dirigido el apoyo.

La administración capitalina proyecta una inversión de 1,700 millones de pesos durante 2026 para ampliar el programa. La pensión local funciona de manera complementaria a los apoyos para mujeres de la misma edad y precede a la pensión para personas adultas mayores que se entrega a partir de los 65 años.

El video registra un evento público del Gobierno de la Ciudad de México. Funcionarios, incluyendo a una mujer con vestimenta tradicional, entregan simbólicamente tarjetas de la "Pensión Hombres Bienestar" a varios hombres en un escenario. Cientos de hombres asisten al acto bajo una carpa blanca, observando y aplaudiendo. Personal de apoyo distribuye documentos entre los asistentes. El evento muestra la operación de un programa social gubernamental.

¿Cómo participar en el programa?

Para formar parte del programa, los hombres deben tener entre 60 y 64 años y acreditar residencia en la Ciudad de México. Entre los documentos solicitados se encuentran una identificación oficial vigente con fotografía y un comprobante de domicilio con antigüedad máxima de tres meses.

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En caso de que la identificación no muestre la fecha de nacimiento, los solicitantes deben presentar el acta de nacimiento. La CURP también debe entregarse si no aparece en la identificación oficial, además de la solicitud de ingreso firmada.

La incorporación, la entrega de tarjetas y los depósitos dependen de los procesos que anuncien las autoridades capitalinas. Mientras se difunde información oficial sobre septiembre, los reportes en Facebook sólo permiten saber que algunos beneficiarios ya habrían recibido los 3,000 pesos bimestrales.