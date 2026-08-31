Tras bloqueo en Eje 3 Sur, IMSS responde a reclamos de enfermería por falta de insumos

Enfermeras del IMSS denuncian falta de insumos, equipo y personal en Pediatría.

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Personal de enfermería de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI se manifestó este lunes para denunciar carencias de insumos, materiales y equipo, además de un déficit de personal que, aseguran, afecta las condiciones en las que atienden a pacientes pediátricos.

La protesta comenzó alrededor de las 9:00 horas en las inmediaciones de la Puerta 9 del complejo hospitalario, en el cruce de Eje 3 Sur y avenida Cuauhtémoc.

La movilización provocó afectaciones a la circulación vehicular y al servicio de Metrobús.

Las y los trabajadores señalaron que el problema se ha prolongado durante aproximadamente dos años y que la falta de recursos los ha llevado, en algunos casos, a adquirir materiales con dinero propio.

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El personal de enfermería del Hospital de Pediatría del IMSS bloqueó Eje 3, a la altura de Avenida Cuauhtémoc (X@OVIALCDMX)

IMSS responde y mantiene mesa de diálogo con trabajadores

Ante la protesta, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que mantiene abierta una mesa de diálogo con representantes del personal de enfermería y de la Sección XXXIV del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

La institución explicó que las autoridades ya establecieron comunicación con los trabajadores y que se revisan sus principales planteamientos, relacionados con la cobertura de la plantilla, el suministro de insumos y materiales, así como la disponibilidad de equipo funcional y seguro para la atención pediátrica.

El IMSS sostuvo que privilegia el diálogo y manifestó su disposición para atender las solicitudes, al tiempo que aseguró que se trabaja para mantener la continuidad de los servicios médicos.

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Comunicado Oficial del IMSS.

Entre las principales demandas expuestas durante la protesta se encuentran:

Contratación de personal para cubrir plazas de enfermería.

Abasto suficiente de medicamentos e insumos.

Materiales básicos para la atención de pacientes.

Equipo funcional y seguro.

Mejores condiciones para garantizar una atención pediátrica de calidad.

Personal denuncia que compra insumos con su propio dinero

Durante la manifestación, trabajadoras señalaron que las carencias no son recientes y que han tenido que utilizar parte de sus ingresos para conseguir materiales indispensables.

Patricia Mendoza, enfermera del hospital, afirmó que puede gastar entre 500 y mil pesos mensuales para comprar productos que, según su testimonio, deberían ser proporcionados por la institución. Entre los artículos mencionados están jeringas, agujas, punzos y medicamentos como paracetamol.

Enfermeras aseguran que gastan de su bolsillo para conseguir insumos básicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las trabajadoras insistieron en que su protesta no está relacionada con una exigencia salarial, sino con la necesidad de contar con suficientes plazas y recursos para desempeñar sus funciones.

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Déficit de enfermeras eleva carga de trabajo en Pediatría

Otro de los reclamos se relaciona con la cantidad de pacientes que debe atender cada integrante del personal de enfermería.

Araceli Morales, jefa de piso del área de Pediatría, señaló que actualmente una enfermera puede hacerse cargo de hasta 10 pacientes, cuando el estándar referido por las trabajadoras contempla aproximadamente una enfermera por cada 3.5 pacientes.

De acuerdo con su denuncia, esta situación representa una sobrecarga considerable y ha reducido la cobertura operativa del área a alrededor de 60 por ciento.

La falta de personal obliga a enfermeras a atender hasta 10 pacientes cada una. Crédito: IMSS Chiapas

A pesar del bloqueo, las manifestantes aseguraron que los pacientes pediátricos hospitalizados no quedaron sin atención, pues la movilización fue sostenida por personal del turno vespertino, trabajadores en vacaciones y guardias que se encontraban en descanso.

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Bloqueo en Eje 3 Sur continúa mientras siguen las negociaciones

Tras varias horas de protesta, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron a las inmediaciones del hospital. Luego de su presencia, las enfermeras permitieron nuevamente el paso sobre avenida Cuauhtémoc, aunque mantuvieron cerrado Eje 3 Sur.

El IMSS solicitó la liberación de las vialidades mientras continúa la mesa de diálogo. La institución reiteró que las áreas correspondientes analizan las demandas junto con la representación sindical.

Hasta el corte de la protesta, las trabajadoras señalaron que uno de los 11 puntos de su pliego había recibido respuesta, mientras que los demás permanecían pendientes de acuerdo.

La negociación entre el personal, el SNTSS y el IMSS continúa, en busca de resolver las demandas relacionadas con la plantilla de enfermería, el abasto y las condiciones de seguridad del equipo utilizado en la atención de niñas y niños.

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