Volkswagen elimina turno nocturno en Puebla y deja sin trabajo a hasta 786 empleados

Un comunicado de Volkswagen de México precisó que el ajuste se aplica en el segmento de producción de Tiguan y Jetta. REUTERS/Imelda Medina/Archivo

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Volkswagen de México ajusta la producción en Puebla y eliminó de forma indefinida uno de sus tres turnos (reportes sin confirmar reportan que el nocturno) en las líneas de Tiguan y Jetta, una medida que la armadora atribuyó a un entorno adverso para la industria automotriz mundial y para Norteamérica, mientras el sindicato niega haber avalado despidos y el gobierno estatal admite que aún no existe una cifra oficial de trabajadores afectados.

La empresa informó en un comunicado fechado el 28 de agosto que el recorte se aplicará en el segmento de producción de esos dos modelos en la planta en Puebla, llamada por Volkswagen como la más grande de la compañía en Latinoamérica. El ajuste consistió en la supresión indefinida de uno de los tres turnos de producción en la armadora.

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Volkswagen de México señaló que la decisión responde a las condiciones actuales de sus mercados clave. En su posicionamiento, la armadora sostuvo que asume la medida “apegados a lo que establece la ley”.

Sindicato rechaza cualquier acuerdo sobre recorte de personal

El SITIAVW se deslindó de cualquier aval a despidos o ajuste de personal en la planta de Volkswagen en Puebla. Crédito: Volkswagen

El mismo 28 de agosto, el Sindicato Independiente De Trabajadores De La Industria Automotriz, Similares Y Conexos. “Volkswagen De México” (SITIAVW) difundió su propio comunicado para deslindarse de cualquier aval a un ajuste de plantilla laboral en la planta de Puebla. El comité ejecutivo general afirmó que el gremio “jamás ha pactado, convalidado ni consentido despido o ajuste de personal alguno”.

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La organización también sostuvo que cualquier versión que apunte a una supuesta complicidad, acuerdo previo o anuencia con la empresa es “categóricamente falsa”. Añadió que ha planteado alternativas para conservar la fuente de empleo y preservar la estabilidad laboral.

En ese documento, el sindicato pidió a los trabajadores mantenerse atentos a la información que emita su Secretaría de Educación y Propaganda, a la que identificó como su medio oficial de información.

El gobierno de Puebla dice que no hay una cifra oficial de afectados

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo de Puebla dijo que no existe una cifra oficial de trabajadores afectados. REUTERS/Imelda Medina

Tres días después, este 31 de agosto, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo de Puebla, Víctor Gabriel Chedraui, dijo que todavía no se conoce el número exacto de personas impactadas por la decisión.

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El funcionario señaló que no hay un dato oficial ni de parte de la empresa ni del sindicato, aunque han trascendido diversas cifras sin confirmación de alguna de las partes, como 1 mil 200, 1 mil 300 o 786 empleados.

Chedraui aseguró que ha habido comunicación permanente con la representación sindical y que hubo reuniones jueves y viernes con el comité directivo del sindicato de Volkswagen para revisar estrategias. También afirmó que el Gobierno federal ha participado de manera activa, aunque, dijo, con respeto a la libertad sindical y empresarial.

El gobierno de Puebla informó que busca que la línea Golf de Volkswagen llegue a Puebla a principios del próximo año y mantiene acercamiento con Audi. Crédito: Volkswagen

La respuesta directa hasta ahora es esta: Volkswagen de México confirmó la eliminación indefinida de un turno de producción en Puebla, pero ninguna de las partes ha informado cuántos trabajadores resultarían afectados por ese ajuste ni el horario laboral afectado.

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El secretario estatal también vinculó el anuncio con otras gestiones del sector automotriz en Puebla. Dijo que hubo trabajo del gobernador, Alejandro Armenta, para que la línea Golf de Volkswagen llegue al estado a principios del próximo año.

En la misma declaración, mencionó que existe un acercamiento permanente con Audi y que el estado cuenta con cerca de 4 mil vacantes a través del Servicio Nacional de Empleo. Agregó que en este mes se realizó la cuarta edición de México Supply Chain para vincular sindicatos, empresas y academia en un mismo espacio.

La decisión de Volkswagen se da en un contexto difícil para la industria automotriz mexicana, de acuerdo con EFE, la producción de autos en México cayó 2.19 % en julio y las exportaciones retrocedieron 9.69 %, en un entorno marcado por los aranceles de Estados Unidos al sector automotor y la revisión del T-MEC, según cifras del Inegi.

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