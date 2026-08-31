México

Dan 50 años de prisión a dos hombres por robar más de un millón de pesos en embutidos en la autopista Arco Norte

Dos hombres secuestraron a un chofer y a su acompañante, usaron un arma y un inhibidor de frecuencias

Dan 50 años de prisión a dos hombres por robar más de un millón de pesos en embutidos en la autopista Arco Norte. FGR
Dan 50 años de prisión a dos hombres por robar más de un millón de pesos en embutidos en la autopista Arco Norte. FGR
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Daniel “N” y Daniel Sayeg “N” fueron condenados a 50 años de prisión por robar con violencia un tractocamión cargado con más de un millón de pesos en embutidos en la autopista Arco Norte, secuestrar a su conductor y acompañante, y portar un dispositivo inhibidor de frecuencias. La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo el fallo condenatorio tras un juicio oral ante la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Puebla, además de una multa de $434 mil 280 pesos.

Los hechos ocurrieron en mayo de 2024, cuando elementos de la Guardia Nacional (GN) detuvieron a los dos hombres sobre la autopista Arco Norte, a la altura del kilómetro 198, con dirección a Puebla. Para entonces, el robo ya se había consumado: el tractocamión, acoplado a un semirremolque, había sido despojado de su carga en un inmueble ubicado en Calpulalpan, Tlaxcala.

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Cómo operaron los sentenciados

Mediante el uso de un arma de fuego, Daniel “N” y Daniel Sayeg “N” interceptaron el vehículo y privaron de la libertad al conductor y a su acompañante. Bajo amenaza, los obligaron a trasladar el tractocamión hasta el inmueble en Calpulalpan, donde los forzaron a desenganchar el semirremolque.

Dan 50 años de prisión a dos hombres por robar más de un millón de pesos en embutidos en la autopista Arco Norte. FGR
Dan 50 años de prisión a dos hombres por robar más de un millón de pesos en embutidos en la autopista Arco Norte. FGR

La mercancía transportada consistía en diversos embutidos con un valor de $1 millón 287 mil 619 pesos. Al momento de la detención sobre la Arco Norte, la GN aseguró el vehículo, a las dos personas y los objetos que portaban, y los puso a disposición de la FGR en la entidad.

Los delitos por los que fueron juzgados

El Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la FECOR en Puebla, llevó el caso a juicio oral y acreditó la responsabilidad penal de ambos procesados en tres delitos: privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro exprés, robo al autotransporte federal de carga, y ataques a las vías generales de comunicación por la posesión del dispositivo inhibidor de frecuencias.

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Además del tractocamión y el semirremolque, las autoridades aseguraron un arma de fuego abastecida con seis cartuchos y el inhibidor de frecuencias. La autoridad judicial valoró las pruebas desahogadas durante el juicio oral y emitió sentencia condenatoria de 50 años de prisión y una multa de $434 mil 280 pesos para ambos sentenciados.

La estrategia de la FGR contra el robo al autotransporte

El fallo se suma a una serie de condenas de la FECOR en Puebla contra el robo de carga federal en las autopistas del centro del país. En lo que va de 2026, la fiscalía especializada ha obtenido otras sentencias de igual duración por casos con un patrón similar.

Dan 50 años de prisión a dos hombres por robar más de un millón de pesos en embutidos en la autopista Arco Norte. FGR
Dan 50 años de prisión a dos hombres por robar más de un millón de pesos en embutidos en la autopista Arco Norte. FGR

En agosto de este año, un juez condenó a Josué “N” a 50 años de cárcel por secuestrar al conductor de un tractocamión cargado con más de dos mil cajas de licor de agave en la carretera federal México-Puebla, con una multa de $347 mil 520 pesos, según informó la FGR. En febrero, Alberto “N” recibió idéntica pena por privar de la libertad a dos personas a bordo de un tractocamión en la autopista Puebla-Orizaba, con una multa de $829 mil 920 pesos.

El patrón delictivo en los casos documentados es consistente: intercepción de tractocamiones en autopistas federales del corredor Puebla-centro del país, uso de violencia o armas para someter a los operadores, y privación de la libertad como instrumento para consumar el robo.

Puebla y el corredor Arco Norte, zonas de alta incidencia

La autopista Arco Norte, que conecta los estados de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, figura entre las vías con mayor incidencia de robo al autotransporte en el país. Su trazado permite a los grupos delictivos trasladar rápidamente los vehículos robados entre entidades, como ocurrió en este caso, en el que el tractocamión fue llevado de la Arco Norte hasta Tlaxcala.

De acuerdo con datos de la empresa de monitoreo de carga Overhaul, Puebla concentra el 25% de los ataques al transporte de fertilizantes y pesticidas registrados en México, empatada con Veracruz en el primer lugar de incidencia para ese segmento. La intercepción de unidades en tránsito representa el 78% del modus operandi utilizado en esos robos, y los tractocamiones son el objetivo principal en el 48% de los casos.

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