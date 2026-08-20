¿Y la buena salud? Exhiben a trabajadoras del IMSS vendiendo comida chatarra dentro de una clínica

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Una escena ocurrida al interior de una unidad médica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la Ciudad de México generó críticas en redes sociales, luego de que un usuario denunciara la presunta venta de comida chatarra mientras derechohabientes permanecían en espera de recibir atención.

El episodio fue difundido mediante una publicación en X, acompañada de un video en el que aparecen dos trabajadoras identificadas con el uniforme y logotipo del IMSS. En las imágenes se observa a una de ellas entregando un recipiente con papas a otra empleada, aparentemente acompañado de salsa, mientras ambas se encuentran dentro de las instalaciones de la institución.

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La grabación fue realizada en una zona donde se encontraban pacientes esperando atención médica. Aunque el material permite distinguir algunos elementos del lugar, no se identifica de manera precisa la unidad médica en la que habría ocurrido el hecho.

Uno de los detalles que llamó la atención es que las trabajadoras aparecen frente a un consultorio identificado con el número 11, mientras realizan esta actividad ajena a la atención médica. La publicación cuestionó que este tipo de acciones ocurran dentro de las instalaciones del instituto y las relacionó con otros problemas que enfrenta el sistema de salud.

La grabación muestra a dos empleadas uniformadas realizando una presunta venta de alimentos dentro de una unidad médica de la CDMX.

La denuncia también hizo referencia a un supuesto desabasto de medicamentos en las unidades del IMSS. Sin embargo, el contenido difundido en redes sociales no aporta evidencia suficiente para establecer que el episodio tenga relación directa con una problemática generalizada de suministro de medicamentos ni que exista una instrucción institucional que permita a los trabajadores comercializar alimentos dentro de las clínicas.

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Por ello, el caso debe entenderse como una denuncia ciudadana difundida en redes sociales, sin que el video, por sí mismo, permita determinar si las empleadas actuaron con autorización, si se encontraban dentro de su horario laboral o si existió alguna consecuencia administrativa derivada del hecho.

¿Qué dice el IMSS sobre los alimentos?

La grabación generó cuestionamientos debido a que, mientras las empleadas aparecen realizando esta actividad, derechohabientes permanecían en espera de atención médica.

El episodio también contrasta con los protocolos que mantiene el propio instituto en materia de alimentación y nutrición. El IMSS cuenta con disposiciones destinadas a regular la selección de productos, así como la preparación de dietas para sus diferentes servicios.

Dentro de sus procedimientos se contempla un Cuadro Básico de Alimentos, herramienta mediante la cual se establecen parámetros relacionados con cantidades, calidad y características nutrimentales de los productos utilizados en la institución.

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Asimismo, existen procesos específicos para la recepción, suministro y manejo de alimentos dentro de las unidades médicas. Estas disposiciones abarcan tanto los alimentos destinados a pacientes hospitalizados como aquellos destinados al personal que trabaja en las instalaciones.

En ese contexto, las imágenes que circulan en redes no permiten concluir que la venta de papas u otros productos considerados comida chatarra forme parte de los programas alimentarios oficiales del IMSS.

El abasto de medicamentos, otro punto de la denuncia

Suministro de medicamentos esenciales es visible en el primer plano, con el edificio de IMSS-Bienestar al fondo en una zona semi-rural, destacando el acceso a la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación también utilizó las imágenes para cuestionar la situación del suministro de medicamentos. No obstante, el video no permite comprobar por sí mismo un desabasto generalizado.

De hecho, durante enero de 2026, el instituto informó sobre acciones destinadas a reforzar sus procesos de adquisición, distribución y suministro de medicamentos e insumos médicos.

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Como parte de esas operaciones, el almacén ubicado en Vallejo reportó el movimiento de más de 25 toneladas diarias de medicamentos e insumos, destinados a nueve hospitales, 45 Unidades de Medicina Familiar y guarderías ubicadas en la zona sur de la capital.

La escena, por tanto, abrió una discusión en redes sociales sobre el comportamiento del personal dentro de las instalaciones médicas, pero cualquier conclusión sobre una posible irregularidad laboral requeriría conocer la unidad donde ocurrió, identificar a las personas involucradas y contar con información oficial del IMSS.

Mientras tanto, el video continúa generando comentarios entre usuarios que cuestionan que una actividad comercial se realice en un espacio destinado a la atención de pacientes, especialmente cuando los derechohabientes permanecen en las salas de espera.

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