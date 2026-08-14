IMSS construirá cuatro centros de cuidado infantil en el Estado de México

El IMSS aprobó colaborar con la SICT para la constricción de cuatro centros de cuidado infantil en el Edomex. Crédito: IMSS

Guardar

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que, en colaboración con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), prevé construir cuatro Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) en el Estado de México, con una inversión conjunta de aproximadamente 244 millones de pesos.

Los centros en cuestión son parte de un proyecto de la presidenta, Claudia Sheinbaum, que tiene como objetivo sustituir el servicio de las guarderías subrogadas del IMSS.

¿En qué municipios del Edomex van a construir los centros de cuidado infantil?

De acuerdo con lo anunciado por la institución a cargo de Zoé Robledo, los cuatro CECI se van a edificar en los municipios mexiquenses de Valle de Chalco, con 250 lugares; en Tlalnepantla de Baz y Nezahualcóyotl con 150 lugares cada uno, y otro en Chalco, con 110 lugares.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el anunció del IMSS no incluyó las fechas de inicio y término de la construcción de esos cuatro centros de cuidado infantil planeados para la entidad más poblada del país, con alrededor de 13 por ciento del total.

Cuatro CECI se construirán en el Estado de México, con una inversión de 244 mdp. Crédito: Gobierno de México.

IMSS aprueba modelo de colaboración con la SICT

En una nota informativa del Instituto, explicó que su Consejo Técnico aprobó el Modelo Institucional de Colaboración con la SITC “para optimizar tiempos de ejecución, fortalecer la supervisión de las obras y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos” en la construcción de los CECI.

En sesión extraordinaria, el director general del IMSS, Zoé Robledo, detalló que el modelo de colaboración entre el IMSS y la SICT permitirá avanzar “más rápido” en la estrategia para la atención de miles de menores de entre 43 días de nacidos y hasta los cuatro años de edad.

PUBLICIDAD

Durante la sesión, el director de Prestaciones Económicas y Sociales del instituto, Mauricio Hernández Ávila, comentó que el esquema “aprovecha la experiencia técnica y operativa de la SICT en materia de infraestructura, mientras que el IMSS mantiene sus atribuciones en la definición de requerimientos, asignación de recursos, recepción de inmuebles y operación de los servicios”.

También externó que la colaboración establece “lineamientos para la revisión y pago de estimaciones de obra, la recepción técnica de los inmuebles, el seguimiento de garantías y vicios ocultos, así como la integración de un expediente único que garantice trazabilidad, transparencia y rendición de cuentas durante todo el proceso constructivo”.

PUBLICIDAD

Adiós a las guarderías subrogadas en diciembre

Un reportaje de la revista Proceso reveló que unas 650 guarderías subrogadas del IMSS podrían dejar de prestar el servicio el próximo mes de diciembre debido al recorte de recursos que les aplica la dependencia a cargo de Zoé Robledo.

De acuerdo con el reportaje titulado “El IMSS hace insostenible un negocio que él mismo necesita”, la decisión dejaría a la deriva a unos 80 mil menores que actualmente son cuidados en esas guarderías.

La construcción de los cuatro CECI son parte del Sistema Nacional de Cuidados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo anterior, porque el gobierno de Claudia Sheinbaum solo ha puesto en operación uno de los mil CECI que prometió en su sexenio; el cual se ubica en Ciudad Juárez, Chihuahua.

PUBLICIDAD

Al ser cuestionada al respecto por Proceso el pasado 5 de agosto, Sheinbaum Pardo reiteró que cumplirá con el objetivo de construir y poner en operación mil CECI en 507 municipios al terminar su administración, como parte del Sistema Nacional de Cuidados.

La revista también detalló que, en entrevista con Elías Leonardo Dajer Fedel, presidente del Grupo Nacional de Trabajo de Guarderías Subrogadas del IMSS, con representación en 27 estados, aseguró que si la mandataria mantiene su promesa, tendría que inaugurar 25 CECI al mes.

Bueno, a marcha lenta, pero el IMSS prevé construir cuatro centros de cuidado infantil en el Edomex, con una inversión cercana a los 244 millones de pesos.

PUBLICIDAD