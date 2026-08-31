Pensión del Bienestar: apellidos de mayores que serán los primeros en cobrar 6 mil 400 pesos en septiembre

El periodo de pagos de la Pensión Bienestar para los adultos mayores que son beneficiarios terminó el miércoles pasado, y ya hay una fecha tentativa del próximo depósito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Pensión Bienestar para Adultos Mayores entrega en 2026 un monto de 6 mil 400 pesos cada bimestre. El pago correspondiente al periodo septiembre-octubre llegará directamente a las cuentas de los beneficiarios, quienes podrán disponer de sus recursos mediante la Tarjeta del Banco del Bienestar.

No es necesario acudir a gestores ni proporcionar información bancaria a terceros para recibir el apoyo, por lo que se recomienda cautela ante intentos de fraude. Ninguna persona debe solicitar NIP, contraseña ni datos completos de la tarjeta con la excusa de adelantar o liberar el pago.

La Secretaría de Bienestar realiza los depósitos de manera escalonada y en orden alfabético, de acuerdo con la primera letra del primer apellido de cada beneficiario.

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Este método distribuye los pagos en varios días y evita aglomeraciones en las sucursales. Los adultos mayores cuyos apellidos inician con la letra A suelen figurar entre los primeros en recibir el depósito, seguidos por quienes tienen apellidos con letras sucesivas.

A medida que avanza la dispersión, se habilitan nuevas letras hasta completar todos los pagos.

Para identificar el día exacto de cobro, es fundamental consultar la primera letra del primer apellido una vez que la Secretaría de Bienestar publique el calendario oficial de septiembre, ya que solo la dependencia puede confirmar las fechas específicas.

Tras el depósito, los fondos permanecen disponibles en la cuenta y pueden utilizarse posteriormente, sin necesidad de hacer el retiro de inmediato.

Miles de mujeres mexicanas con movilidad limitada pueden acceder a la Pensión Mujeres Bienestar gracias a opciones pensadas para ellas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los apellidos más comunes que cobrarán la primera semana de pagos, del martes 1 de septiembre al viernes 7, se encuentran los siguientes

Día 1 de pago

Aguilar.

Aguilera.

Álvarez.

Aguinaga.

Ayala.

Acevedo.

Andrade.

Arellano.

Amador.

Alarcón.

Armenta.

Arreola.

Ávalos.

Alonso.

Arias.

Armendáriz.

Abarca.

Aguayo.

Arenas.

Alcántara.

Artega.

Altamirano.

Día 2 de pago

Barrera.

Bautista.

Barajas.

Becerra.

Benítez.

Bernal.

Barrón.

Barrios.

Blanco.

Balderas.

Bustos.

Briones.

Baez.

Baltazar.

Becerril.

Barragán.

Benavidez.

Barbosa.

Brito.

Betancourt.

Bárcenas.

Día 3 y 4 de pago

Cabrera.

Camacho.

Carrillo.

Castro.

Castillo.

Cruz.

Córdova.

Colmenares.

Chávez.

Cabrera.

Corona.

Calderón.

Campos.

Cano.

Cortez.

Cortes.

Cisneros.

Castellanos.

Correa.

Covarrubias.

Coronado.

Carrasco.

Caballero.

Calendario oficial de pagos para las Pensiones del Bienestar de septiembre

Letra A: Martes 1 de septiembre 2026.

Letra B: Miércoles 2 de septiembre 2026.

Letra C: Jueves 3 y viernes 4 de septiembre 2026.

Letra D, E, F: Lunes 7 de septiembre 2026.

Letra G: Martes 8 y miércoles 9 de septiembre 2026.

Letra H, I, J y K: Jueves 10 de septiembre 2026.

Letra L: Viernes 11 de septiembre 2026.

Letra M: Lunes 14 y Martes 15 de septiembre 2026.

Letra N, Ñ, O: Jueves 17 de septiembre 2026.

Letra P, Q: Viernes 18 de septiembre 2026.

Letra R: Lunes 21 y martes 22 de septiembre 2026.

Letra S: Miércoles 23 de septiembre 2026.

Letra T, U, V: Jueves 24 de septiembre 2026.

Letras W, X, Y, Z: Viernes 25 de septiembre 2026.

La Secretaría de Bienestar publicó el calendario oficial de pagos de las Pensiones del Bienestar correspondiente al bimestre septiembre-octubre (Infobae/IA).

Qué hacer si el depósito de mi pensión del bienestar no llega en la fecha programada

Si el depósito de tu Pensión para el Bienestar no aparece en la fecha programada:

Revisa el saldo antes de acudir a una sucursal. Puedes hacerlo en la app del Banco del Bienestar, en un cajero o por teléfono al 800 900 2000. Ten a la mano los 16 dígitos de tu tarjeta. Confirma que tu fecha ya haya pasado. Los pagos se dispersan de forma escalonada, por lo regular según la primera letra del apellido paterno. Considera días inhábiles o ajustes del calendario oficial. No des por perdido el recurso. Si el depósito se retrasa, el dinero no desaparece de tu cuenta. Las reglas del programa prevén la reexpedición del pago cuando una institución financiera rechaza el depósito; éste puede entregarse junto con el pago del siguiente bimestre. Acude a un Módulo de Atención de Bienestar si confirmas que no hay movimiento en la tarjeta después de la fecha asignada. Lleva identificación oficial vigente, CURP reciente y la tarjeta del Banco del Bienestar. Ahí pueden revisar si existe una retención, inconsistencia de datos, cambio pendiente del medio de pago o suspensión del padrón. Llama a la Línea de Bienestar: 800 639 4264. Atienden de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas, y fines de semana y días festivos de 9:00 a 13:00 horas. Solicita el motivo específico de la falta de depósito y el folio de atención, si lo generan.

No compartas tu NIP, códigos por SMS ni los datos completos de tu tarjeta con personas que ofrezcan “liberar” el pago por WhatsApp o redes sociales.

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