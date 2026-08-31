Morena CDMX cambia de liderazgo: Paulo García llega para reorganizar al partido rumbo a 2027

Paulo García toma las riendas de Morena CDMX rumbo a las elecciones de 2027.

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El diputado local Paulo Emilio García González fue designado como nuevo presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la Ciudad de México, en sustitución de Héctor Díaz-Polanco, quien renunció a la dirigencia capitalina el pasado 19 de julio.

El nombramiento ocurre a poco más de un mes de la salida de Díaz-Polanco y en un contexto en el que Morena se prepara para la organización política y electoral rumbo a los comicios de 2027.

Aunque su designación fue confirmada mediante mensajes difundidos por integrantes del partido, se prevé que la formalización administrativa del cargo se concrete en los próximos días.

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Morena CDMX define a Paulo García como su nuevo dirigente

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, difundió este 31 de agosto una fotografía junto con Paulo García y señaló que conversaron sobre los avances y retos del movimiento en la capital.

El nuevo líder de Morena CDMX recibe el respaldo de Ariadna Montiel y Clara Brugada.

En su publicación, Montiel destacó que contará con el apoyo del legislador para coordinar las tareas partidistas en la Ciudad de México, mensaje con el que se confirmó su llegada a la dirigencia local.

García González es actualmente diputado en el Congreso de la Ciudad de México y también se desempeña como vocero del Grupo Parlamentario de Morena. Por ello, una de las posibilidades contempladas es que solicite licencia a su cargo legislativo para asumir formalmente la presidencia del partido en la capital.

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Este martes inicia el Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de la III Legislatura del Congreso capitalino, por lo que todavía podría participar en la sesión antes de concretar su separación del cargo.

Paulo García podría solicitar licencia en el Congreso de CDMX

En caso de que el legislador solicite licencia, su lugar en el Congreso de la Ciudad de México correspondería a su suplente, Roberto Alejandro Castillo de la Cruz, quien actualmente dirige la Agencia de Gestión Integral de Residuos de la capital.

Paulo García analiza pedir licencia al Congreso de CDMX para dirigir Morena.

La eventual salida de García del Congreso permitiría que se concentre en las actividades partidistas de Morena CDMX, especialmente ante el inicio del proceso electoral que desembocará en las elecciones de 2027.

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Entre los principales antecedentes y cargos de Paulo García se encuentran:

Es diputado local por Coyoacán y vocero de Morena en el Congreso de la CDMX.

Fue concejal y ha desarrollado trabajo político y territorial en esa demarcación.

Es politólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México y cursa estudios de posgrado en Políticas Públicas Comparadas en la FLACSO .

Se desempeñó como servidor de la nación durante la transición del gobierno de Andrés Manuel López Obrador .

También fue coordinador de Becas para el Bienestar Benito Juárez y secretario técnico del Gabinete de Seguridad y Construcción de Paz en Coyoacán.

La salida de Héctor Díaz-Polanco abrió el relevo en Morena CDMX

Díaz-Polanco, fundador de Morena, informó en julio que dejaba la presidencia del partido en la Ciudad de México al considerar que era un momento oportuno para iniciar una nueva etapa.

Paulo Emilio García enfrenta el reto de preparar a Morena CDMX rumbo a las elecciones de 2027.

Tras reunirse con Clara Brugada, explicó que continuaría con sus actividades académicas y partidistas, además de mantener su participación en el Consejo Nacional y el Consejo Consultivo de Morena.

La jefa de Gobierno reconoció entonces su trayectoria y el trabajo realizado durante su gestión al frente del partido capitalino.

El reto de Morena rumbo a las elecciones de 2027

Con Paulo García al frente de Morena CDMX, uno de los principales desafíos será la organización interna del partido de cara al proceso electoral de 2027.

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La nueva dirigencia deberá participar en la coordinación territorial, los procesos internos relacionados con la definición de candidaturas y la estrategia política del partido en la capital. También tendrá que mantener la relación con sus aliados, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo.

La designación de García marca así el inicio de una nueva etapa para Morena en la Ciudad de México, después de la renuncia de Héctor Díaz-Polanco y en vísperas de un proceso electoral que volverá a colocar a la capital como uno de los principales escenarios de disputa política del país.