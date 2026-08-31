México

Morena CDMX cambia de liderazgo: Paulo García llega para reorganizar al partido rumbo a 2027

El diputado local fue designado en sustitución de Héctor Díaz-Polanco y recibió el respaldo de Ariadna Montiel y Clara Brugada

Paulo García toma las riendas de Morena CDMX rumbo a las elecciones de 2027.
Paulo García toma las riendas de Morena CDMX rumbo a las elecciones de 2027.
Guardar

El diputado local Paulo Emilio García González fue designado como nuevo presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la Ciudad de México, en sustitución de Héctor Díaz-Polanco, quien renunció a la dirigencia capitalina el pasado 19 de julio.

El nombramiento ocurre a poco más de un mes de la salida de Díaz-Polanco y en un contexto en el que Morena se prepara para la organización política y electoral rumbo a los comicios de 2027.

Aunque su designación fue confirmada mediante mensajes difundidos por integrantes del partido, se prevé que la formalización administrativa del cargo se concrete en los próximos días.

PUBLICIDAD

Morena CDMX define a Paulo García como su nuevo dirigente

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, difundió este 31 de agosto una fotografía junto con Paulo García y señaló que conversaron sobre los avances y retos del movimiento en la capital.

El nuevo líder de Morena CDMX recibe el respaldo de Ariadna Montiel y Clara Brugada.
El nuevo líder de Morena CDMX recibe el respaldo de Ariadna Montiel y Clara Brugada.

En su publicación, Montiel destacó que contará con el apoyo del legislador para coordinar las tareas partidistas en la Ciudad de México, mensaje con el que se confirmó su llegada a la dirigencia local.

García González es actualmente diputado en el Congreso de la Ciudad de México y también se desempeña como vocero del Grupo Parlamentario de Morena. Por ello, una de las posibilidades contempladas es que solicite licencia a su cargo legislativo para asumir formalmente la presidencia del partido en la capital.

PUBLICIDAD

Este martes inicia el Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de la III Legislatura del Congreso capitalino, por lo que todavía podría participar en la sesión antes de concretar su separación del cargo.

Paulo García podría solicitar licencia en el Congreso de CDMX

En caso de que el legislador solicite licencia, su lugar en el Congreso de la Ciudad de México correspondería a su suplente, Roberto Alejandro Castillo de la Cruz, quien actualmente dirige la Agencia de Gestión Integral de Residuos de la capital.

Paulo García analiza pedir licencia al Congreso de CDMX para dirigir Morena.
Paulo García analiza pedir licencia al Congreso de CDMX para dirigir Morena.

La eventual salida de García del Congreso permitiría que se concentre en las actividades partidistas de Morena CDMX, especialmente ante el inicio del proceso electoral que desembocará en las elecciones de 2027.

Entre los principales antecedentes y cargos de Paulo García se encuentran:

  • Es diputado local por Coyoacán y vocero de Morena en el Congreso de la CDMX.
  • Fue concejal y ha desarrollado trabajo político y territorial en esa demarcación.
  • Es politólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México y cursa estudios de posgrado en Políticas Públicas Comparadas en la FLACSO.
  • Se desempeñó como servidor de la nación durante la transición del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
  • También fue coordinador de Becas para el Bienestar Benito Juárez y secretario técnico del Gabinete de Seguridad y Construcción de Paz en Coyoacán.

La salida de Héctor Díaz-Polanco abrió el relevo en Morena CDMX

Díaz-Polanco, fundador de Morena, informó en julio que dejaba la presidencia del partido en la Ciudad de México al considerar que era un momento oportuno para iniciar una nueva etapa.

Paulo Emilio García enfrenta el reto de preparar a Morena CDMX rumbo a las elecciones de 2027.
Paulo Emilio García enfrenta el reto de preparar a Morena CDMX rumbo a las elecciones de 2027.

Tras reunirse con Clara Brugada, explicó que continuaría con sus actividades académicas y partidistas, además de mantener su participación en el Consejo Nacional y el Consejo Consultivo de Morena.

La jefa de Gobierno reconoció entonces su trayectoria y el trabajo realizado durante su gestión al frente del partido capitalino.

El reto de Morena rumbo a las elecciones de 2027

Con Paulo García al frente de Morena CDMX, uno de los principales desafíos será la organización interna del partido de cara al proceso electoral de 2027.

La nueva dirigencia deberá participar en la coordinación territorial, los procesos internos relacionados con la definición de candidaturas y la estrategia política del partido en la capital. También tendrá que mantener la relación con sus aliados, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo.

La designación de García marca así el inicio de una nueva etapa para Morena en la Ciudad de México, después de la renuncia de Héctor Díaz-Polanco y en vísperas de un proceso electoral que volverá a colocar a la capital como uno de los principales escenarios de disputa política del país.

Temas Relacionados

Paulo GarcíaMorena CDMXElecciones 2027Ariadna MontielPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

Un pésimo estado del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede provocar daños en la salud para quienes realicen actividades al aire libre

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

Canelo Álvarez ofrece miles de dólares al influencer a Paulo Chavira por reto viral

El boxeador mexicano protagonizó un cómico momento con el creador de contenido por la apuesta que realizaron durante sus entrenamientos

Canelo Álvarez ofrece miles de dólares al influencer a Paulo Chavira por reto viral

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 31 de agosto?: MB no recibe pago con tarjeta bancaria por problemas técnicos

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 31 de agosto?: MB no recibe pago con tarjeta bancaria por problemas técnicos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 31 de agosto: golpes simultáneos alcanzan a las facciones del Cártel de Sinaloa, caen operadores de Los Chapitos y La Mayiza

Durante agosto, las capturas involucraron a estructuras vinculadas con ambos grupos en Baja California, Oaxaca y Chiapas; en Sinaloa se aseguraron armas, explosivos y vehículos durante operativos contra células criminales

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 31 de agosto: golpes simultáneos alcanzan a las facciones del Cártel de Sinaloa, caen operadores de Los Chapitos y La Mayiza

Procesan al presunto feminicida de Dianna, joven encontrada sin vida en La Marquesa

La resolución por feminicidio mantiene al joven en el penal de Lerma, mientras la Fiscalía mexiquense tendrá cuatro meses para ampliar las indagatorias sobre el asesinato de la estudiante de 18 años

Procesan al presunto feminicida de Dianna, joven encontrada sin vida en La Marquesa
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 31 de agosto: golpes simultáneos alcanzan a las facciones del Cártel de Sinaloa, caen operadores de Los Chapitos y La Mayiza

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 31 de agosto: golpes simultáneos alcanzan a las facciones del Cártel de Sinaloa, caen operadores de Los Chapitos y La Mayiza

Alerta de EEUU lleva a las autoridades de Guanajuato a localizar un narcolaboratorio en Acámbaro

El Cártel de Sinaloa enfrenta golpes simultáneos a sus células: caen operadores de Los Chapitos y La Mayiza

La Montaña de Guerrero pierde a un defensor de la lengua me’phaá: asesinan a Federico García, buscador de su hijo desaparecido

Ricardo Monreal defiende gestión en seguridad de su hermano David en Zacatecas por coche bomba: “Es normal”

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México EN VIVO: los habitantes se preparan para dar inicio a la prueba del líder de la semana

La Casa de los Famosos México EN VIVO: los habitantes se preparan para dar inicio a la prueba del líder de la semana

Lolita Cortés confiesa que toma medicamentos psiquiátricos: “En dos ocasiones decidí que ya no podía más”

Gala Montes despotrica con ácidos comentarios contra Juan Guarnizo, Adriano Zendejas y Aldo de Nigris

Matías Gruener estrena nuevo EP musical y revela por qué no ha lanzado una canción con su mamá, Susana Zabaleta

Mariana Ochoa arremete contra Gema Garoa y sentencia su juego en La Casa de los Famosos: “Es bonita, es lo único que tiene”

DEPORTES

Canelo Álvarez ofrece miles de dólares al influencer a Paulo Chavira por reto viral

Canelo Álvarez ofrece miles de dólares al influencer a Paulo Chavira por reto viral

Ya es oficial: Santiago Gimenez es presentado con el Porto tras dejar al Milan

Eventos deportivos a seguir en septiembre: atletas mexicanos pelearán por boletos a Juegos Olímpicos

Lista de mexicanos que son campeones mundiales en el ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028

David Faitelson y prensa mexicana se rinden ante Messi tras anunciar su retiro de la Selección de Argentina