México

Qué le pasó a Brianda Deyanara de LCDLFM: la intoxicación que casi le cuesta la vida

Un fuerte tratamiento y la preocupación de su familia y seguidores le dejaron una valiosa lección

La creadora de contenido narró uno de los episodios más oscuros de su vida durante el reality.
La creadora de contenido narró uno de los episodios más oscuros de su vida durante el reality. (IG Brianda Deyanara-LCDLFM)
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En el marco de su participación dentro de La Casa de los Famosos México 2026, la creadora de contenido y conductora mexicana Brianda Deyanara protagonizó uno de los momentos más emotivos y desgarradores de la temporada.

Ante la atenta mirada de sus compañeros de encierro y de millones de televidentes, la influencer abrió su corazón para relatar el trágico accidente que vivió a los 21 años, cuando estuvo al borde de la muerte tras sufrir una severa intoxicación por monóxido de carbono dentro de su propio hogar.

El testimonio de Deyanara desveló los detalles de una dura batalla médica en la que los pronósticos eran desoladores, pues los especialistas le otorgaban únicamente un 10% de probabilidad de vida. Sin embargo, contra todo diagnóstico adverso, la joven logró despertar tras pasar cinco días intubada y en estado de coma inducido, dando inicio a un complejo proceso de recuperación que terminaría transformando por completo el rumbo de su carrera profesional.

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La influencer logró salvarse luego de estar en la placa de eliminación. (Capturas de pantalla)
La influencer logró salvarse luego de estar en la placa de eliminación. (Capturas de pantalla)

¿Qué le sucedió?

El dramático episodio se gestó en el interior del departamento que habitaba la creadora de contenido. Una falla imprevista en la estufa provocó una fuga prolongada de monóxido de carbono —un gas inodoro e incoloro que resulta imperceptible para el ser humano y altamente nocivo para el organismo—. Al acumularse en el espacio cerrado y sin ventilación adecuada, el gas tóxico comenzó a desplazar gradualmente el oxígeno en la sangre de Brianda.

Sin percatarse de lo que sucedía a su alrededor, la influencer perdió el conocimiento por completo. La rápida intervención de su roomie resultó decisiva para salvarle la vida; al percatarse de que Brianda no respondía y yacía desvanecida en el suelo, su compañera de departamento solicitó auxilio médico inmediato a los servicios de emergencia.

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La joven fue trasladada de urgencia a un hospital cercano, donde ingresó en estado crítico y tuvo que ser intubada y colocada en un coma asistido para estabilizar sus funciones vitales.

La Casa de los Famosos México
La joven tijuanense estuvo muy cerca de perder la vida por este episodio.(Captura de pantalla TikTok)

Las secuelas neurológicas y cómo TikTok se convirtió en su terapia de rehabilitación

Tras permanecer cinco días en coma, Brianda logró despertar, pero el camino de regreso a la normalidad estuvo lejos de ser sencillo. La prolongada falta de oxigenación a nivel cerebral le dejó secuelas físicas y cognitivas considerables, entre las que destacaron graves problemas de coordinación motriz y severas dificultades de memoria a corto plazo.

Obligada a pausar su rutina habitual, Deyanara comenzó a buscar mecanismos dinámicos para ejercitar nuevamente su cuerpo y mente durante el confinamiento de su convalecencia. Fue precisamente en ese periodo donde encontró en la plataforma TikTok un refugio y una herramienta inesperada de rehabilitación:

  • Estimulación motriz: Los bailes y retos coreográficos de la red social le sirvieron como ejercicios diarios para recuperar la coordinación y movilidad en sus extremidades.
  • Ejercicio cognitivo: Memorizar secuencias de pasos y tendencias virales la ayudó a estimular paulatinamente sus capacidades de memoria y retención.
  • Conexión emocional: Publicar su proceso e interactuar con la audiencia le brindó un soporte anímico clave para superar el trauma.

Lo que comenzó como una estricta rutina de terapia ocupacional para recuperar el control de su cuerpo terminó catapultando su carrera digital. Las publicaciones de la mexicana ganaron una tracción acelerada, convirtiéndola en una de las figuras más influyentes del entretenimiento digital en México, estatus que hoy la consolida como una de las habitantes más destacadas del popular reality show.

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