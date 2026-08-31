México

Hijos de López Obrador vuelven a la polémica: Monreal califica reunión con Assaf de “normal”

El encuentro de al menos cinco horas en un restaurante de la colonia Condesa, vuelve a poner bajo escrutinio los vínculos entre figuras cercanas al poder y el sector privado

El morenista separa ese reencuentro público del debate por la reaparición del exmandatario y remarca que no hará un pronunciamiento político, al considerar que esos temas no forman parte de su labor legislativa
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Una reunión privada de al menos cinco horas entre Andrés Manuel López Beltrán, conocido como “Andy”, su hermano Gonzalo López Beltrán, el exjefe de la Ayudantía de la Presidencia, Daniel Asaf, y dos empresarios volvió a colocar a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador en el centro de la atención pública.

El encuentro en la Condesa

De acuerdo con información publicada por el periodista Héctor de Mauleón en El Universal, el encuentro ocurrió el pasado 24 de agosto en el restaurante Magazzino, ubicado en la colonia Condesa de la Ciudad de México. Según la misma fuente, además de los hermanos López Beltrán y Daniel Asaf, estuvieron presentes Juan Domingo Beckmann, empresario relacionado con José Cuervo e integrante del Consejo Asesor de Desarrollo Económico, y Mauricio Garduño, vinculado al sector tecnológico.

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Los asistentes llegaron por separado: primero “Andy” y Gonzalo López Beltrán, junto con Asaf; más tarde se incorporaron Beckmann y Garduño. La reunión se prolongó durante varias horas; Gonzalo López Beltrán y Asaf se retiraron posteriormente del restaurante, mientras que “Andy” permaneció en el lugar.

El encuentro privado se realiza el 24 de agosto en el restaurante Magazzino, con la presencia de Gonzalo López Beltrán, Daniel Asaf y los empresarios Juan Domingo Beckmann y Mauricio Garduño, según El Universal
El encuentro privado se realiza el 24 de agosto en el restaurante Magazzino, con la presencia de Gonzalo López Beltrán, Daniel Asaf y los empresarios Juan Domingo Beckmann y Mauricio Garduño, según El Universal

Contexto: visa cancelada y crisis en Sinaloa

El encuentro se dio en un momento delicado para Andy López Beltrán. El hijo del expresidente ha estado bajo una intensa exposición pública durante agosto de 2026, después de que informó que Estados Unidos revocó su visa. Además, la reunión ocurrió en medio de la crisis política en Sinaloa derivada del caso de Héctor Melesio Cuén y de la detención, cinco días antes, de Fausto Corrales Rodríguez, señalado por su presunta participación en la simulación del homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

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Monreal: “una reunión es normal”

Consultado sobre este episodio durante su conferencia en San Lázaro, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, evitó emitir un juicio político y calificó el encuentro como parte de la vida cotidiana. “Una conversación, una reunión es normal”, respondió el legislador zacatecano cuando se le preguntó si debía investigarse.

Monreal separó este caso del debate en torno a la reaparición pública del expresidente Enrique Peña Nieto, ocurrida el mismo fin de semana, y remarcó que corresponde a otras instancias, no a la Cámara de Diputados, calificar conductas indebidas: “la Fiscalía General de la República es la única responsable de precisar cualquier tipo de conducta indebida, antijurídica”, señaló.

En San Lázaro, Ricardo Monreal rechaza emitir un juicio sobre los señalamientos ligados a reuniones en el extranjero y al caso Pegasus, y afirma que no cuenta con elementos ni atribuciones para acusar

El coordinador parlamentario fue enfático en que no le corresponde emitir juicios anticipados sobre encuentros políticos o sociales. “Imagínese que todo mundo que nos reunamos seamos investigados”, planteó, al insistir en que reunirse con distintos actores es parte normal de la vida pública.

Un patrón de escrutinio sobre los hijos de AMLO

Este no es el primer episodio que coloca a los hermanos López Beltrán bajo revisión pública. Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán han enfrentado cuestionamientos por los negocios de personas de su círculo cercano, entre ellas su amigo Amílcar Olán, cuyas empresas obtuvieron contratos en salud y obras del sexenio obradorista. De acuerdo con reportes recientes, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) investiga redes de huachicol fiscal vinculadas a un presunto prestanombres de Andy, señalamiento que legisladores de oposición han retomado en tribuna.

Tras el sexenio de su padre, Andy dio el salto formal a la política: en 2024 asumió la Secretaría de Organización de Morena, cargo que dejó en mayo de 2026 para buscar una diputación federal por Tabasco. Actualmente realiza recorridos en esa entidad como parte de sus aspiraciones legislativas.

Lo que sigue

Hasta el momento, ni la reunión en el restaurante Magazzino ni los señalamientos sobre posibles redes de negocios han derivado en una investigación formal por parte de la Fiscalía General de la República. Monreal, por su parte, evitó cualquier posicionamiento adicional y remitió el tema a las autoridades competentes, en línea con la postura que también mantuvo respecto a la reaparición de Peña Nieto.

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