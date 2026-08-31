México

Becas y Programas del Bienestar 2026: tarjetas, pagos, avances y todo lo que debes saber

Entre el 16 y el 29 de agosto de 2026, los programas para el bienestar presentaron avances en la entrega de apoyos y servicios

Este video presenta una cobertura de las actividades relacionadas con los programas de Bienestar e IMSS-Bienestar. Las imágenes muestran a personas realizando trámites administrativos y a un profesional de la salud interactuando con una mujer adulta mayor en un domicilio. Se observa un evento público con representantes de la Unidad de Salud IMSS-Bienestar y del Gobierno de México, con personas congregadas bajo pancartas oficiales. El contenido documenta el desarrollo de estas iniciativas gubernamentales.

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Las becas, pensiones y demás programas del Bienestar son iniciativas sociales impulsadas por el Gobierno de México que tienen como objetivo beneficiar a la población más vulnerable del país. A continuación, te presentamos lo más destacado de estas políticas.

Entre el 16 y el 29 de agosto de 2026, los programas para el bienestar presentaron avances en la entrega de apoyos y servicios. Nuevos derechohabientes de la Pensión Mujeres Bienestar y de la Pensión para Personas Adultas Mayores que realizaron su registro en junio recibieron ya su tarjeta del Banco del Bienestar. A través de los plásticos se depositarán los recursos correspondientes.

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Diez estudiantes mexicanos con uniforme escolar reciben tarjetas o sobres de dos mujeres adultas sonrientes, frente a una lona del programa Beca Benito Juárez.
Estudiantes mexicanos de secundaria y preparatoria sonríen mientras reciben sus Becas Benito Juárez en un entorno escolar, acompañados por personal del programa, frente a una lona institucional. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Dos mujeres mayores sonriendo, cada una con una tarjeta blanca del Banco del Bienestar. Fondo color borgoña con el logo de 'Pensión Adultos Mayores'.
Dos amigas adultas mayores sonríen cálidamente mientras muestran sus tarjetas de débito del Banco del Bienestar, parte del programa Pensión Adultos Mayores del Gobierno de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, del 24 al 28 de agosto, estudiantes beneficiarios de Becas Bienestar recibieron los pagos pendientes tras la entrega reciente de sus tarjetas.

Finalmente, el programa Salud Casa por Casa reportó 24.8 millones de consultas a domicilio para atención preventiva a personas adultas mayores y con discapacidad. Como parte de esta estrategia, a partir de septiembre abrirán de manera gradual 6,567 Farmacias del Bienestar en 24 entidades con operación del IMSS Bienestar. En estos establecimientos, los medicamentos se entregarán de forma gratuita.

Pensiones del Bienestar comienzan dispersión de pagos

El próximo martes 1 de septiembre comenzará la distribución de pagos de las Pensiones Bienestar correspondiente al bimestre septiembre-octubre. Los recursos se distribuirán de forma ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada adulto mayor.

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  • A - Martes 1 de septiembre
  • B - Miércoles 2 de septiembre
  • C - Jueves 3 de septiembre
  • C - Viernes 4 de septiembre
  • D, E, F - Lunes 7 de septiembre
  • G - Martes 8 de septiembre
  • G - Miércoles 9 de septiembre
  • H, I, J, K - Jueves 10 de septiembre
  • L - Viernes 11 de septiembre
  • M - Lunes 14 de septiembre
  • M - Martes 15 de septiembre
  • N, Ñ, O - Jueves 17 de septiembre
  • P, Q - Viernes 18 de septiembre
  • R - Lunes 21 de septiembre
  • R - Martes 22 de septiembre
  • S - Miércoles 23 de septiembre
  • T, U, V - Jueves 24 de septiembre
  • W, X, Y, Z - Viernes 25 de septiembre
La Secretaría de Bienestar publicó el calendario oficial de pagos de las Pensiones del Bienestar correspondiente al bimestre septiembre-octubre (Infobae/IA).
La Secretaría de Bienestar publicó el calendario oficial de pagos de las Pensiones del Bienestar correspondiente al bimestre septiembre-octubre (Infobae/IA).

Becas entregarán los recursos en octubre

La dispersión de recursos para las Becas del Bienestar tendrá lugar en octubre, marcando el regreso de los pagos tras una pausa de cuatro meses ocasionada por el periodo vacacional.

De acuerdo con la información oficial, aquellos estudiantes que forman parte de los diferentes programas de Becas del Bienestar podrán contar con su próximo depósito en ese mes. El último pago se realizó antes del receso escolar, por lo que el siguiente corresponde al ciclo regular después del descanso.

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