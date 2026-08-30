México

Este es el Pueblo Mágico de Nayarit a los pies de un volcán famoso por sus elotes gigantes

A una hora de Tepic, este sitio reúne una basílica neogótica, senderos al cráter, hospedaje accesible y una tradición campesina que convirtió a sus mazorcas en emblema de Nayarit

Composición de cuatro imágenes con paisajes montañosos, un campanario de iglesia, un valle verde y campos de cultivo.
La explicación está bajo tierra: los minerales depositados por la erupción del volcán Ceboruco en 1870 transformaron el valle en un suelo agrícola sin equivalente documentado.(Imagen Ilustrativa Infobae)
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El pueblo mágico de Jala, en Nayarit, cultiva la única raza de maíz del mundo cuyas mazorcas superan regularmente los 50 centímetros de largo —y que no germina en ningún otro estado del país. La explicación está bajo tierra: los minerales depositados por la erupción del volcán Ceboruco en 1870 transformaron el valle en un suelo agrícola sin equivalente documentado.

La variedad se llama maíz raza Jala. Sus plantas alcanzan entre 4 y 5 metros de altura y producen elotes de entre 35 y 50 centímetros de forma regular. El registro histórico más antiguo data de 1907, cuando el investigador Kempton midió una mazorca de 55.9 centímetros en el mismo municipio. La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) reconoce la variedad como única y endémica de Nayarit.

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Sectur/Visit Nayarit

El concurso que lleva más de cuatro décadas midiendo mazorcas

Vista aérea de campos de cultivo verdes, una parcela de tierra arada, personas de pie en el centro y colinas en el fondo
El récord moderno en competencia lo estableció Óscar Saúl Elías Pérez en 2023, con una mazorca de 49 centímetros. La explicación está bajo tierra: los minerales depositados por la erupción del volcán Ceboruco en 1870 transformaron el valle en un suelo agrícola sin equivalente documentado. (Visit Nayarit/Gobierno de México)

El “Concurso del Elote Más Grande del Mundo” nació el 14 de agosto de 1981 por iniciativa del entonces presidente municipal, con el objetivo de incentivar a los productores locales a preservar la siembra de esta raza nativa. Hoy reúne a decenas de agricultores de Jala, Comulco y Coapan ante un jurado que mide cada mazorca desde la base hasta el último grano.

El récord moderno en competencia lo estableció Óscar Saúl Elías Pérez en 2023, con una mazorca de 49 centímetros. En la edición 2024, el ganador José Manuel Gómez Rodríguez presentó un ejemplar de 45 centímetros ante el secretario de Agricultura federal, Víctor Villalobos, quien comprometió apoyos para la preservación de la variedad. La edición 2026 del concurso se celebró el 14 de agosto como punto culminante de la Feria del Elote, que se extendió del 8 al 15 de agosto.

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La feria combina el certamen agrícola con coronación de reina, bailes populares, exposición de autos antiguos, danza folclórica y un andador gastronómico. Coincide con las festividades religiosas en honor a la Virgen de la Asunción, cuya basílica domina el centro del pueblo.

Elotes
La feria combina el certamen agrícola con coronación de reina, bailes populares, exposición de autos antiguos, danza folclórica y un andador gastronómico. (FOTO: ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM)

Un volcán que todavía humea y se puede subir

Un valle con césped verde y árboles rodeado por montañas arboladas bajo un cielo azul con nubes blancas
Es el principal atractivo de aventura del destino y el responsable geológico de los elotes. Los recorridos al cráter se realizan con guías locales y combinan senderismo con fotografía de paisaje volcánico. (Visit Nayarit/Gobierno de México)

El Ceboruco se eleva a 2 mil 280 metros sobre el nivel del mar y registró su última erupción en 1870. No está inactivo del todo: sus senderos atraviesan fumarolas humeantes y ríos de lava solidificada antes de llegar al cráter, desde donde se abre una vista panorámica de la Sierra Madre Occidental y buena parte del estado.

Es el principal atractivo de aventura del destino y el responsable geológico de los elotes. Los recorridos al cráter se realizan con guías locales y combinan senderismo con fotografía de paisaje volcánico.

La cocina que todo lo hace en grande

Feria del elote, Elote, comer
La carta de preparaciones con maíz incluye esquites, gorditas, panqués y la cuala: un postre espeso elaborado con la leche del elote tierno, que algunos pobladores consumen como bebida. En temporada, los elotes asados se venden en los puestos de la avenida principal. CRÉDITO: X(@Alberto_Vanegas)

El maíz criollo es el eje de la gastronomía local. Las tostadas gigantes —alargadas, tipo huarache, fritas hasta quedar crujientes— se rellenan con pierna, pata, chicharrón o ceviche y son el platillo emblema del pueblo. El Restaurant y Café Los Monroy, en Allende 21, es la referencia local para probarlas.

La carta de preparaciones con maíz incluye esquites, gorditas, panqués y la cuala: un postre espeso elaborado con la leche del elote tierno, que algunos pobladores consumen como bebida. En temporada, los elotes asados se venden en los puestos de la avenida principal.

La Basílica Lateranense de Nuestra Señora de la Asunción, construida entre 1856 y 1890, es el monumento arquitectónico central del pueblo. Su estilo neogótico no tiene equivalente en la región y funciona como epicentro de las procesiones de agosto.

Cómo llegar y dónde quedarse

Vista aérea de la torre y cúpula de una iglesia rodeada por casas bajas y colinas al fondo
El pueblo recibió la denominación de Pueblo Mágico en 2012 y fue el primero en obtenerla en Nayarit. (Visit Nayarit/Gobierno de México)

Jala se ubica a 1 hora de Tepic, 1 hora 40 minutos de Guadalajara y 2 horas de Puerto Vallarta por carretera. El pueblo recibió la denominación de Pueblo Mágico en 2012 y fue el primero en obtenerla en Nayarit.

Para hospedarse, el Hotel Casona Xali (Galeana 22, Centro) opera como boutique con buenas calificaciones. El Hostal Casa Maria (Hidalgo 79, Centro) es la opción para viajeros con presupuesto ajustado. Desde Jala, el corredor turístico se extiende hacia los poblados vecinos de Ahuacatlán e Ixtlán del Río, y hacia las cabañas de Juanacatlán y Los Aguajes para quienes buscan mayor contacto con la naturaleza.

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