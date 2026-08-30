Mariana Ochoa le pone un fuerte alto a Aldo Rendón: fans insisten en teoría sobre Ari Borovoy para destruir a la OV7 (ViX/ RS)

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Mariana Ochoa enfrentó a Aldo Rendón tras semanas de comentarios hostiles en “La Casa de los Famosos México 2026”, el pasado sábado 29 de agosto.

La cantante, conocida por su paso en OV7, detuvo en vivo los ataques, aludiendo al desgaste emocional provocado por el comportamiento del fashion stylist.

El incidente ocurre tras días de tensión, mientras en redes sociales crecen teorías sobre un supuesto pacto entre Ari Borovoy y Rendón para perjudicarla públicamente.

Mariana Ochoa responde a los ataques en el reality

Durante la transmisión 24/7 de La Casa de los Famosos México 2026, Mariana Ochoa expuso su hartazgo ante la audiencia: “Uno se siente incómodo por algún motivo, no importa la cantidad de personas. De repente, dices: ¿qué necesidad?”. La artista narró un episodio durante la compra semanal, donde Aldo Rendón la increpó y ella replicó: “La verdad ya me quiero ir porque estarte aguantando es tan difícil”.

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En su testimonio, Ochoa subrayó que su carácter fuerte emergió tras los episodios repetidos de hostilidad: “Ya me colmaron mi paciencia”. Aseguró que mantiene la cortesía con otros participantes, pero dejó clara su postura de no tolerar faltas de respeto.

Mariana Ochoa responde a los ataques en el reality (Captura de pantalla )

Fans insisten en la teoría del pacto Borovoy-Rendón

La hipótesis de un “pacto secreto” entre Aldo Rendón y Ari Borovoy cobró fuerza en redes sociales tras señalamientos de la periodista Ana María Alvarado. Según esta versión difundida en espacios de espectáculos de Ana María Alvarado, el estilista habría entrado al reality para desacreditar y exhibir a Mariana Ochoa, derivado de tensiones financieras y legales surgidas tras la separación de OV7.

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El detonante de la teoría fue la hostilidad constante percibida por usuarios y periodistas desde el inicio del programa. Se mencionó una supuesta reunión previa al reality entre Borovoy y Rendón, con el objetivo de emplear el humor negro y las críticas para dañar la imagen de Ochoa y provocar su eliminación del concurso.

Dentro de la casa, la tensión escaló a tal grado que Rendón lanzó frases como: “Ya entiendo por qué los de OV7 la sacaron”, lo que algunos interpretaron como validación indirecta de la postura de Borovoy en el conflicto.

El trasfondo: Ruptura y conflicto por OV7

En marzo de 2026, Mariana Ochoa y Ari Borovoy se enfrentaron públicamente por los derechos de marca de OV7 en la gira 90’s Pop Tour: El Antro. Borovoy acusó a varios integrantes, incluida Ochoa, de traición. Estas diferencias se trasladaron al entorno mediático y, posteriormente, a “La Casa de los Famosos”.

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El conflicto incluyó acusaciones sobre la titularidad del nombre del grupo, manejo de recursos y desacuerdos sobre la organización de la gira. La frase de Rendón en el reality fue interpretada por los seguidores como una alusión directa a estas disputas externas.

Fans insisten en la teoría del pacto Borovoy-Rendón (IG)

Versión de los involucrados sobre el presunto complot

Aldo Rendón justificó en el programa que sus actitudes negativas hacia Ochoa provenían de una mala experiencia laboral ocurrida años antes durante una sesión de fotos con OV7. Según Rendón, el grupo fue “insoportable” en esa ocasión y él arrastraba ese resentimiento.

Por su parte, Mariana Ochoa, al ser informada fuera del programa sobre los comentarios a sus espaldas, calificó a Rendón de “hipócrita” y negó haberlo conocido antes del show. La cantante afirmó que nunca coincidió con él en la supuesta sesión de fotos mencionada por el estilista.

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Hasta el momento, ni Ari Borovoy ni Aldo Rendón han confirmado la existencia de un acuerdo previo para atacar a Mariana Ochoa. El tema permanece como uno de los rumores más discutidos en el entorno digital y entre seguidores del reality. El debate en plataformas sociales continúa alimentado por las declaraciones directas de los protagonistas y el contexto de la reciente ruptura de OV7.