Sultanes se impone en el Juego 2 y manda la serie igualada a Monterrey en la Final de la Zona Norte

Los Fantasmas Grises y los Toros de Tijuana pelean intensamente por conseguir un boleto a la Serie del Rey. (Sultanes de Monterrey)

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Después de un primer encuentro, donde los Toros de Tijuana se impusieron a los Sultanes de Monterrey, el equipo regiomontano regresó de gran forma para imponerse al cuadro fronterizo en el segundo de la serie por pizarra de 4-0, logrando blanquear a una de las mejores ofensivas de la Liga Mexicana de Beisbol.

Con este resultado, la Serie de Campeonato de la Zona Norte se trasladará a Nuevo León, donde los Fantasmas Grises buscarán aprovechar el apoyo de su afición en casa para conseguir el boleto a la final.

Desarrollo del Juego 2

Sultanes empata la serie. (Sultanes de Monterrey)

La figura principal de la noche fue el abridor de Sultanes de Monterrey, quien trabajó cinco entradas y dos tercios sin permitir carrera. Durante su labor concedió cinco imparables, pero supo controlar a la ofensiva de los Toros de Tijuana para evitar daños en la pizarra.

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El bullpen de los Fantasmas Grises también mantuvo el dominio, limitando a los rivales a solo seis hits en todo el juego para lograr así la blanqueada.

Josh Lester abrió la producción ofensiva con un cuadrangular solitario al jardín central en la segunda entrada, dándole ventaja tempranera de 1-0 a los Sultanes.

Para el tercer inning, Víctor Mendoza negoció pasaporte y, de inmediato, Lester volvió a conectar un vuelacercas para colocar la pizarra 3-0 en favor de los regiomontanos.

Sócrates Brito sumó una carrera más para Monterrey en una jugada de selección a la intermedia, permitiendo que Lester cruzara el plato y aumentara la ventaja a 4-0.

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Con este desempeño, Sultanes aseguró el triunfo tanto por la solidez de su pitcheo como por la contundencia de su ofensiva.

Resto del calendario en la serie

Este es el calendario de juegos que restan en la serie. (Toros de Tijuana)

A continuación, te presentamos el resto del calendario con fechas, horarios y canales para que no pierdas detalle de lo que pasará en el resto de la serie entre los Sultanes de Monterrey y los Toros de Tijuana:

Juego 1 | Sultanes 0-2 Toros

Juego 2 | Sultanes 4-0 Toros

Juego 3 | lunes 31 de agosto | Walmart Park | 19:30 horas

Juego 4 | martes 1 de septiembre | Walmart Park | 19:30 horas

Juego 5 | miércoles 2 de septiembre | Walmart Park | 19:30 horas

*Juego 6 | viernes 4 de septiembre | Toros Mobil Park | 20:35 horas

*Juego 7 | sábado 5 de septiembre | Toros Mobil Park | 20:35 horas

*En caso de ser necesario

Todos los juegos de la serie podrán seguirse a través de las pantallas de ESPN y el Plan Premium de Disney+.