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Pericos se pone con ventaja en la Serie de Campeonato de la Zona Sur

Los Emplumados llegan motivados tras eliminar a los Diablos en la ronda anterior y buscan dejar fuera a otro de los favoritos para clasificar a la Serie del Rey

Los Emplumados llegan motivados tras eliminar a los Diablos en la ronda anterior y buscan dejar fuera a otro de los favoritos para clasificar a la Serie del Rey. (Pericos de Puebla)
Los Emplumados llegan motivados tras eliminar a los Diablos en la ronda anterior y buscan dejar fuera a otro de los favoritos para clasificar a la Serie del Rey. (Pericos de Puebla)
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Los Pericos de Puebla confirmaron el buen momento que atraviesan al vencer 5-1 a los Olmecas de Tabasco como visitantes en el primer juego de la Serie de Campeonato de la Zona Sur

Con este resultado, los Emplumados buscarán este domingo una segunda victoria que les permita regresar a casa con ventaja de dos juegos, replicando el escenario que lograron ante los Diablos rojos del México en la ronda anterior.

El pitcheo vuelve a responder para los Pericos

Pericos de Puebla se lleva el primer juego de la serie. (Pericos de Puebla)
Pericos de Puebla se lleva el primer juego de la serie. (Pericos de Puebla)

El pitcheo volvió a ser el factor clave para los Pericos de Puebla, tal como sucedió en la serie anterior ante los Diablos Rojos. En este primer juego frente a Olmecas de Tabasco, el abridor Vladimir Gutiérrez trabajó cinco entradas, permitiendo únicamente cinco imparables y una carrera.

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El relevo también respondió, limitando a la ofensiva local a un solo hit en el resto del encuentro.

Durante los primeros seis episodios, el duelo se mantuvo igualado, con marcador de 1-1 y dominio claro de los lanzadores. Fue hasta la séptima entrada cuando la novena poblana inclinó la balanza a su favor con un rally de cuatro carreras.

El séptimo inning comenzó con sencillos consecutivos de Samar Leyva y Herlis Rodríguez, colocando corredores en primera y segunda base. En una jugada de selección, Leyva intentó anotar desde segunda pero fue puesto out en el home, aunque Sergio Alcántara aprovechó la jugada para llegar a la inicial y mantener dos corredores en base.

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Después, Christian Adames pegó un sencillo productor que permitió a Herlis Rodríguez anotar la carrera que rompió el empate, poniendo la pizarra 2-1 a favor de Puebla. Más adelante, Henry Ramos y José Rondón recibieron bases por bola de manera consecutiva, llenando las bases.

Con las bases llenas, José Rondón negoció una base por bolas que empujó a Sergio Alcántara al home para la tercera carrera de los Pericos.

Por último, llegó un rodado dentro del cuadro de Castro; en la jugada, el primera base Calvin Estrada cometió un error que permitió que tanto Adames como Ramos llegaran hasta el plato, sumando así dos anotaciones más y dejando el marcador 5-1 a favor de Puebla.

Resto del calendario en la serie

Los Olmecas de Tabasco buscan igualar la serie este domingo (Olmecas de Tabasco)
Los Olmecas de Tabasco buscan igualar la serie este domingo (Olmecas de Tabasco)

A continuación, te presentamos el resto del calendario con fechas, horarios y canales para que no pierdas detalle de lo que pasará en el resto de la serie entre los Pericos de Puebla y los Olmecas de Tabasco:

  • Juego 1: Pericos 5-1 Olmecas de Tabasco
  • Juego 2: Domingo 30 de agosto en Villahermosa – 18:00 horas.
  • Juego 3: Martes 1 de septiembre en Puebla – 19:00 horas.
  • Juego 4: Miércoles 2 de septiembre en Puebla – 19:00 horas.
  • Juego 5: Jueves 3 de septiembre en Puebla – 19:00 horas.
  • Juego 6 (de ser necesario): Sábado 5 de septiembre en Villahermosa – 19:00 horas.
  • Juego 7 (de ser necesario): Domingo 6 de septiembre en Villahermosa – 18:00 horas.

Todos los juegos de la serie podrás sintonizarlos a través de los siguientes canales: TVC Deportes, Imagen Televisión, FOX ONE, Azteca Deportes y AYM Sports.

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