Guillermo Almada revela el futuro de Brian Rodríguez en América ¿Se va?

Brian Rodríguez se quedará en el América al menos que llegue una mejor oferta (REUTERS)

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Un nuevo capítulo se escribe para Brian Rodríguez en el Club América, tras la victoria frente a Puebla en el Estadio Banorte. El atacante uruguayo volvió a marcar un gol determinante en el triunfo, consolidando su papel en el plantel azulcrema y alejando los rumores de una inminente salida hacia Europa.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, Guillermo Almada fue claro sobre el futuro del futbolista uruguayo. El entrenador del conjunto azulcrema descartó cualquier posibilidad de traspaso inmediato al Ajax de Países Bajos, asegurando que el jugador permanecerá en el club mexicano. La versión sobre un posible fichaje en el fútbol neerlandés había cobrado fuerza en días recientes, pero la declaración del técnico disipó cualquier incertidumbre.

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El propio Almada detalló que existió un diálogo colectivo con Rodríguez para reforzar su permanencia. “No sale por elección, porque se siente feliz, se siente a gusto”, subrayó el técnico, quien enfatizó que la decisión partió del convencimiento personal del jugador y del entorno del equipo.

Soccer Football - Liga MX - America v Puebla - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 29, 2026 America's Brian Rodriguez celebrates scoring their second goal REUTERS/Eloisa Sanchez

En términos concretos, Almada explicó que la continuidad de Rodríguez responde tanto a su nivel deportivo como a su comodidad en la institución. Según el entrenador, si el rendimiento del atacante se mantiene, llegarán propuestas de mayor envergadura en el futuro. “Todos hablamos un poco con él para convencerlo, este, que seguramente si siguen en este nivel, él se encuentra mucho más suelto, este, le van a venir ofertas de clubes y muy importantes”, puntualizó Almada.

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Finalmente, el entrenador manifestó su satisfacción por la permanencia del jugador y por el nivel futbolístico que ha mostrado en las últimas jornadas. “Nos da mucha satisfacción que él se quede con nosotros, este, y nos alegra muchísimo el gran nivel que, que está demostrando”, concluyó Almada.

Aug 26, 2026; Carson, CA, USA; America forward Brian Rodriguez (7) celebrates scoring a goal in the first half against the Columbus Crew during the Leagues Cup Quarterfinals at Dignity Health Sports Park. Mandatory Credit: William Navarro-Imagn Images

El buen momento de Rodríguez

El impacto de Brian Rodríguez en el arranque de la temporada con el Club América se refleja tanto en la Liga MX como en la Leagues Cup 2026, donde su rendimiento ofensivo ha resultado decisivo para los azulcremas.

El atacante uruguayo acumula cinco goles y tres asistencias entre ambas competencias, consolidándose como una pieza clave para el esquema de Guillermo Almada. Este aporte ofensivo ha sido fundamental para que el equipo sumara victorias recientes y mantuviera un lugar protagónico en el torneo local y el certamen internacional.

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