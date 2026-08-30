De qué murió la cuñada de ‘El Burro’ Van Rankin: Ana Lucía tenía tan solo 37 años de edad (RS)

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Ana Lucía Bleizeffer, cuñada del conductor ‘El Burro’ Van Rankin, murió el pasado jueves 27 de agosto de 2026 a los 37 años de edad tras años de batallar contra la diabetes y sus consecuencias directas sobre los riñones.

La joven dependía de la hemodiálisis y esperaba un segundo trasplante renal —con su hermana Magda Bleizeffer, pareja del conductor, como donante— cuando su cuerpo cedió apenas 24 horas después de que ella misma publicara un mensaje de agradecimiento por lo que consideraba una nueva oportunidad de vida.

La información sobre las causas de su muerte la dio a conocer el periodista Gustavo Adolfo Infante el sábado 29 de agosto a través de un live en sus redes sociales, días después del deceso.

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Los antecedentes médicos que la familia y el propio Van Rankin habían compartido públicamente en sus cuentas confirman el cuadro clínico: una diabetes de años que derivó en daño renal progresivo, hemodiálisis y dos trasplantes de riñón.

Ana Lucía recibió su primer trasplante en 2015, donado por su padre

Los antecedentes médicos que la familia y el propio Van Rankin habían compartido públicamente en sus cuentas confirman el cuadro clínico (Instagram)

La historia clínica de Bleizeffer comenzó a hacerse pública cuando, en 2025, celebró en redes sociales una década desde su primer trasplante de riñón, órgano que le donó su padre. Con el tiempo, el cuerpo rechazó el funcionamiento del órgano y el deterioro la llevó de regreso a las sesiones de hemodiálisis.

En los meses previos a su muerte, la situación se agravó al punto de requerir un segundo procedimiento. Su hermana Magda figuraba como donante. El proceso fue largo y agotador, pero Ana Lucía lo describió con esperanza hasta el final.

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El 26 de agosto publicó un mensaje de gratitud; murió al día siguiente

El martes 26 de agosto de 2026, un día antes de que se confirmara su deceso, Ana Lucía escribió en sus redes: “Ha sido duro el proceso pero jamás nos rendimos. A Dios, gracias por regalarme una nueva oportunidad de vida”.

En ese mismo texto agradeció a su donante: “Gracias por darme una parte de ti para que mi historia pudiera continuar. Este riñón lleva tu amor… y yo lo llevaré conmigo toda la vida”. El mensaje, leído horas después con la noticia de su muerte, conmocionó a quienes la seguían.

La causa oficial del fallecimiento no fue confirmada públicamente. El periodista Gustavo Adolfo Infante fue quien reveló los detalles de las complicaciones médicas que la aquejaban.

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La diabetes: segunda causa de muerte en México, presente desde los 25 años

El caso de Ana Lucía no es aislado. La diabetes mellitus fue la segunda causa de muerte en México durante 2025, con 106,874 defunciones, de acuerdo con cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicadas en agosto de 2026.

Lo que hace a este padecimiento particularmente devastador es su silencio. Muchas personas lo desarrollan sin síntomas evidentes durante años. Para cuando el diagnóstico llega, el daño ya avanzó. El INEGI señala que la diabetes ya figura entre las principales causas de muerte desde el grupo de 25 a 34 años de edad.

Burro Van Rankin ayudó a animar a su cuñada cuando fue hospitalizada en 2023 (redes sociales)

En 2024, el número de fallecimientos por esta enfermedad fue de 112,641, según datos preliminares. El Estado de México encabezó la lista de entidades con más decesos, con 17,162 muertes, seguido por Veracruz con 10,596 y la Ciudad de México con 8,568, de acuerdo con cifras del INEGI.

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El 18.3% de la población adulta mexicana —equivalente a 14.6 millones de personas— vive con diabetes, según datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) con corte a 2022. La enfermedad no distingue edad ni género: en 2024, el 50.1% de las muertes por diabetes correspondió a mujeres.

Enfermedad renal crónica: 13 millones de afectados y listas de espera que matan

La diabetes es la principal causa de enfermedad renal crónica (ERC) en México. Cuando los riñones fallan por el daño sostenido de la glucosa elevada en sangre, el paciente enfrenta un camino de tratamientos que sostienen la vida pero no la restauran: diálisis, hemodiálisis y, si hay suerte y donante disponible, un trasplante.

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Académicas de la UNAM alertaron que aproximadamente el 12% de la población mexicana —unos 13 millones de personas— padece algún grado de ERC, aunque la cifra podría ser mayor porque la enfermedad no se detecta en sus fases iniciales.

El IMSS atiende a cerca de 80,000 pacientes con enfermedad renal crónica terminal. De ese total, 52% recibe hemodiálisis y 48% está en diálisis peritoneal. En 2023, el INEGI registró 15,929 fallecimientos por insuficiencia renal, lo que colocó a la ERC entre las diez principales causas de muerte en el país.

El trasplante es la única posibilidad de curación, pero la brecha entre quienes lo necesitan y quienes lo reciben es enorme. Según el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), hay 16,675 personas en lista de espera de riñón. En 2024 se realizaron apenas 2,723 trasplantes renales, lo que representa alrededor del 18% de la necesidad real del país.

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Van Rankin: “Hay personas que sentimos que deberían haberse quedado mucho más tiempo”

En la madrugada del 29 de agosto, Jorge Van Rankin recurrió a Instagram para despedirse de Ana Lucía. Escribió que la palabra “cuñada” le resultaba insuficiente para describir el lugar que ella ocupaba en su vida.

“Eras parte de la familia, parte de nuestras vidas, de nuestros recuerdos, de tantos momentos que hoy adquieren un valor diferente porque sabemos que ya no volverán a repetirse”, publicó el conductor de Televisa.

Van Rankin describió el duelo sin eufemismos: “Hoy siento una tristeza difícil de explicar. De esas que no solamente duelen, sino que te hacen pensar en lo frágiles que somos y en cómo, de un momento a otro, todo puede cambiar para siempre”.

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Reconoció el enojo que genera una pérdida así y la inutilidad de buscar explicaciones: “Hay cosas que simplemente no deberían suceder. Hay personas que sentimos que deberían haberse quedado mucho más tiempo”. Cerró su mensaje con una frase que resumió el tono de toda su despedida: “Me cuesta decir adiós porque, en el fondo, no quiero hacerlo. Por eso prefiero decirte hasta siempre”.

Magda Bleizeffer, la donante y hermana que ahora llora su pérdida

En una publicación separada, Van Rankin dirigió sus palabras a Magda Bleizeffer, su esposa, originaria de Sonora, con quien lleva más de 14 años de relación y con quien tiene tres hijas: Luciana, Roberta y Carlota.

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“Eres la mujer más grande que he conocido, ese acto de amor a la vida me conmovió muchísimo, sin haberlo dudado un solo momento, porque lo prometiste”, escribió el conductor al referirse al gesto de Magda de donar su riñón a su hermana.

Magda también recurrió a Instagram para despedirse: “Mi vasha, te me fuiste y ahora qué hago con tanto dolor, mi Angelita hermosa siempre te voy a extrañar”.

El comentarista deportivo David Faitelson expresó sus condolencias a través de X: “Están viviendo un momento muy doloroso en familia. Pronta resignación”.